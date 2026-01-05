Elio porta l’ironia della canzone d’autore e del cabaret a Luino

L’ironia è una cosa seria, soprattutto quando si muove sui tasti di un pianoforte o segue il ritmo di una sezione fiati. Elio torna a calcare le scene con una nuova esplorazione musicale che mette al centro il sorriso e lo sberleffo d’autore. Lo spettacolo dal titolo Quando un musicista ride approda sul palcoscenico del Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino nella serata di sabato 31 gennaio.

Accompagnato da una band di cinque giovanissimi virtuosi, l’artista prosegue il percorso iniziato con il precedente successo dedicato a Jannacci. Questa volta lo sguardo si allarga a un’intera generazione di creativi anticonformisti che, in particolare negli anni Sessanta, hanno trasformato la canzone e il cabaret in uno strumento di libertà e critica sociale. Il repertorio spazia tra i giganti del genere come Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, la coppia Cochi e Renato, senza dimenticare l’estro de I Gufi e Felice Andreasi. Si tratta di una rivisitazione di quel patrimonio “seriamente comico” che ha saputo unire sperimentalismo e gradimento del grande pubblico attraverso canzoni scanzonate e geniali.

La regia e la drammaturgia portano la firma di Giorgio Gallione, mentre gli arrangiamenti sono curati da Paolo Silvestri. Sul palco insieme a Elio si esibiscono Alberto Tafuri al pianoforte, Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e contrabbasso, Matteo Zecchi al sassofono e Giulio Tullio al trombone. Il progetto è una co-produzione AGIDI e International Music and Arts, con le scenografie di Lorenza Gioberti, i costumi di Elisabetta Menziani e le luci di Andrea Violato.

L’appuntamento nel teatro di corso XXV Aprile a Luino è fissato per le 21. I biglietti per la serata sono disponibili per l’acquisto online.