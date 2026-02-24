Al Miv di Varese il documentario “Cerro Torre, Climbin’ in the wind” con i protagonisti della scalata

Mercoledì 4 marzo alle ore 21.00 al Miv – Multisala Impero di Varese sarà proiettato il documentario “Cerro Torre, Climbin’ in the wind”, cortometraggio dedicato a una delle ascensioni più affascinanti degli ultimi anni sulla montagna simbolo della Patagonia.

La serata sarà presentata dalla guida alpina Marco Roncaglioni, da Tommaso Lamantia – uno dei protagonisti della scalata – e dal regista Angelo Poli, che accompagneranno il pubblico nel racconto di un’impresa alpinistica carica di storia e significato.

Il film ripercorre l’avventura della cordata lecchese composta da Manuele Panzeri, Giovanni Giarletta e Tommaso Sebastiano Lamantia, che ha raggiunto la vetta del Cerro Torre seguendo la celebre Via dei Ragni, aperta nel 1974 dalla spedizione lecchese guidata da Casimiro Ferrari e divenuta nel tempo un riferimento per l’alpinismo internazionale.

Partiti dall’Italia a fine dicembre 2017, i tre alpinisti hanno affrontato diversi tentativi, inizialmente bloccati dalle difficili condizioni meteorologiche patagoniche. Solo dopo giorni di attesa sono riusciti a trovare la finestra utile per l’attacco decisivo: tre giorni di scalata lungo la parete ovest, culminati con un bivacco a 40 metri dalla cima, prima dell’ultimo tratto verso la vetta.