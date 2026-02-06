Auser Insieme offre a Somma “Coppia aperta quasi spalancata”

Domenica 15 febbraio alle ore 16, nella sala polivalente di via Marconi 6 a Somma Lombardo, si terrà lo spettacolo teatrale “Coppia aperta quasi spalancata” che avrà come protagonisti Roberta Daolio e Marco Porretta, della compagnia “I senza fissa dimora” di Busto Arsizio.

La commedia è una satira in cui si scopre che in Italia il termine “coppia aperta” spesso non è altro che una formula utilizzata per giustificare le marachelle del marito, mentre la donna, per ragioni culturali, psicologiche e spesso anche materiali è costretta a subire senza avere la possibilità di accedere a quella libertà cui teoricamente avrebbe diritto. Antonia, il personaggio femminile della pièce, si rende conto delle difficoltà che incontra a realizzare la sacrosanta libertà e ci dirà: “Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”

Oltre ad essere un’occasione per divertirsi riflettendo sulla condizione femminile nel nostro paese, lo spettacolo si inserisce nelle iniziative a sostegno del progetto “Pro Senectute”, promosso dall’ambito territoriale di Somma Lombardo, che vede l’adesione anche di Auser Gallarate. Il progetto è promosso e sostenuto da Regione Lombardia con la collaborazione di ATS Insubria, a sostegno delle politiche per l’invecchiamento attivo.

Seguono riferimenti per la prenotazione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Rivolgersi in sede da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30

Via del Popolo 3, 21013 Gallarate

Tel. 0331 70 10 69 – 0331 77 10 55

Email: auserinsiemegallarate@gmail.com – ausercultura.gallarate@gmail.com

Sito: www.ausergallarate.it

Sito Auser Cultura: https://www.ausercultura.lombardia.it/auser_gallarate

Facebook: Auser Gallarate