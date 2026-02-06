Corso di Birdwatching alla Palude Brabbia

Dal 4 marzo quattro serate e due escursioni Giordano Colombo grazie all’esperienza e alla passione birdwatcher e volontario Lipu

Grazie all’esperienza e alla passione di Giordano Colombo, birdwatcher e volontario Lipu della palude Brabbia da diversi anni, proponiamo un corso di birdwatching dedicato a chi si sta avvicinando al mondo dell’avifauna o a chi vuole acquisire qualche informazione in più.

Per agevolare la partecipazione lo abbiamo strutturato con lezioni teoriche on line serali alle h. 20.45 e due uscite pratiche nei primi due weekend di aprile da definire insieme ai partecipanti.

Programma:

4 Serate teoriche online alle 20.45 (piattaforma DISCORD)

Date e temi serate online:

Mercoledì 4 marzo Introduzione, bellezza e importanza del Birdwatching, attrezzatura e abbigliamento, come praticarlo.

Mercoledì 11 marzo Riconoscimento delle specie degli ambienti urbani e biodiversità

Mercoledì 18 marzo Birdgardening, nidi artificiali e mangiatoie, gli uccelli nei nostri giardini

Mercoledì 25 marzo Le zone umide e campestri, gli uccelli che le frequentano, la migrazione.

2 Escursioni sul campo nel mese di aprile in date da definire insieme ai partecipanti (Riserva Palude Brabbia e altra meta da definire, comunque in provincia)

INFORMAZIONI:

La donazione per partecipare al corso è di 55€ a persona (compresi 25 € di iscrizione annuale alla Lipu- nuovi soci e rinnovi), 40€ soci LIPU con tessera in regola.

Pagamento tramite bonifico a:

Lipu odv -Banca Intesa Soci: IT06R0306909606100000101658 – causale: nome, cognome della persona che sarà iscritta al corso, insieme alla dicitura “iscrizione corso BW lipu varese”.

In caso di impossibilità a partecipare al corso è obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it