Da Carmen alla Traviata: domenica di musica al Civico Liceo Musicale di Varese

La grande lirica torna protagonista a Varese con un appuntamento pomeridiano che promette di far rivivere le emozioni dei più celebri capolavori del melodramma. Domenica 15 febbraio, l’Auditorium del Civico Liceo Musicale di Biumo Inferiore ospiterà un concerto interamente dedicato a Giuseppe Verdi e Georges Bizet, offrendo al pubblico un viaggio tra le arie più amate della storia della musica. L’evento è curato dall’associazione Amici della Lirica, da sempre attiva nella promozione della cultura musicale in città.

I protagonisti e il repertorio della giornata

Sul palco di via Garibaldi saliranno il soprano Gabriella Locatelli e il baritono Corrado Capitta, due voci esperte che daranno vita ai duetti e alle arie più intense tratte da «La Traviata», «Aida» e «Carmen». Ad accompagnarli al pianoforte sarà il Maestro Giorgio Martano, che non si limiterà al ruolo di accompagnatore: il programma prevede infatti l’esecuzione solistica della sinfonia de «I Masnadieri», opera verdiana ispirata a Schiller, meno frequentata dai cartelloni ma di grande vigore drammatico. «È un’occasione per rivivere le vicende di Violetta e Aida, figure femminili iconiche divise tra amore, sacrificio e dovere», spiegano gli organizzatori.

Tra dramma e brio: il programma musicale

Il percorso musicale spazierà dal lirismo struggente di Violetta Valéry nella Parigi di metà Ottocento al fascino esotico della schiava etiope Aida, contesa tra l’amore per Radames e il legame con la sua terra. Non mancheranno i momenti di grande energia come la celebre aria del Toreador dalla «Carmen» di Bizet, uno dei brani più conosciuti e trascinanti dell’intero repertorio operistico. La scelta dei brani mira a coinvolgere sia gli appassionati di lunga data sia chi si avvicina per le prime volte al mondo della lirica, mantenendo un alto profilo esecutivo.

Informazioni su biglietti e tesseramento

L’appuntamento è fissato per le ore 15:30. Per quanto riguarda le modalità di accesso, è previsto un biglietto di 10 euro per i soci degli Amici della Lirica e dell’Unitre in regola con il tesseramento annuale, mentre per i non soci il costo dell’ingresso è di 20 euro. Particolare attenzione viene rivolta alle nuove generazioni: l’ingresso sarà infatti gratuito per tutti i giovani fino ai 20 anni di età, una scelta voluta per favorire il ricambio generazionale tra il pubblico dei melomani varesini.