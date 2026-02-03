I sonetti di William Shakespeare al teatro Foce di Lugano

I Sonetti di William Shakespeare, scritti oltre quattro secoli fa, sono uno specchio dell’animo umano, capaci di raccontare con sorprendente attualità l’amore, il desiderio, la gelosia, la bellezza e il trascorrere del tempo. In questi versi la passione convive con la malinconia, l’ironia si intreccia alla riflessione filosofica, e la parola diventa strumento di immortalità contro l’oblio del tempo.

La selezione dei testi restituisce alcune delle pagine più celebri e intense della poesia shakespeariana: dai canti dedicati alla giovinezza e alla bellezza che sfida i secoli, fino ai sonetti più tormentati e sensuali, in cui emergono le contraddizioni dell’amore e della fragilità umana. La forza di questi versi, che ci offrono un viaggio poetico, intimo e universale, sta nel ricordarci che l’amore, in tutte le sue forme, è al tempo stesso eternamente uguale e sempre nuovo.

In due serate, Emanuele Santoro proporrà un selezione di sonetti, accompagnato dalle musiche dal vivo di Claudia Klinzing.

La seconda parte verrà presentata lunedì 16 marzo, sempre al teatro Foce di Lugano alle 19:00.

I sonetti di William Shakespeare /Parte prima

Recital di Emanuele Santoro

Musiche dal vivo di Claudia Klinzing

Produzione e.s.teatro, Lugano.