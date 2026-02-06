“Le lacrime del principe” al Teatro delle Arti di Gallarate portano alla scoperta di colori ed emozioni

Al Teatro delle Arti di Gallarate arriva Le lacrime del Principe, uno spettacolo pensato per il pubblico delle famiglie e dei bambini, in programma sabato 7 febbraio alle 15.30. Liberamente ispirato a Il mago dei colori di Arnold Lobel, lo spettacolo accompagna grandi e piccoli in un racconto delicato e simbolico, capace di parlare di emozioni, trasformazioni e scoperta di sé attraverso un linguaggio semplice e poetico.

La regia è affidata a Monica Mattioli, in scena insieme a Massimo Prandelli, in un dialogo teatrale che unisce narrazione, gestualità e immaginazione. Le lacrime del Principe si presenta come una fiaba contemporanea, costruita per coinvolgere i più giovani senza rinunciare a livelli di lettura più profondi, offrendo agli adulti uno spazio di riflessione condivisa sul valore delle emozioni e della sensibilità.

Tanto ma tanto tempo fa, i colori non esistevano ancora e tutto quello che non era bianco e nero, era grigio. Per questo era chiamato il periodo grigio del mondo. A quel tempo, che piovesse o splendesse il sole, non c’era nessuna differenza.

In un regno viveva un principe, che quando era piccino aveva una voce incantevole.

Con il passare degli anni in quel regno tutto grigio e nero la voce del principe si affievolì fino a scomparire.

E non solo … più passava il tempo e più il principe si sentiva stanco con solo una gran voglia di dormire.

Un giorno mentre il principe stava sonnecchiando dalla noia si accorse che dagli occhi stava uscendo del liquido trasparente; in quel regno nessuno mai aveva perso l’acqua dagli occhi.

L’acqua usciva dai rubinetti, dalle fontane, scorreva nei fiumi, stava nei laghi, ma mai negli occhi.

Da quel giorno la vita del principe e dei bambini del regno iniziò a cambiare.

Per i bambini lo spettacolo è un tuffo nel mondo dei colori e delle emozioni: noia, paura, felicità, tristezza, amore e rabbia.

I piccoli spettatori possono riconoscere tutte le emozioni che attraversano la storia del principe poiché lo spettacolo nasce dalla collaborazione con insegnanti e bambini della scuola dell’infanzia e i bambini di 2° elementare che hanno donato a questa nuova storia molti dei loro pensieri legati al loro vissuto emozionale e alla loro piccola ma grande esperienza di vita.

Spettacolo per bambini dai 3 a 10 anni e per famiglie.