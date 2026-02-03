Le magie del Musical a Cuvio: un sabato sera con “Paesaggi Sonori”

Dopo il successo della serata dedicata al cinema muto con il maestro Balzaretti, la rassegna “Paesaggi Sonori” torna ad animare la Valcuvia. Il nuovo appuntamento, intitolato “Movie and Musical”, è fissato per sabato 7 febbraio alle ore 21:00 presso il Salone Teatro del Comune di Cuvio.

Un viaggio nella storia del Musical

L’evento, curato dall’iniziativa Momenti Musicali, celebra un genere che ha segnato la cultura del Novecento. Nato dall’evoluzione dell’operetta europea e fiorito negli Stati Uniti, il musical fonde recitazione, canto e danza per raccontare storie profonde, spesso toccando temi sociali come l’emarginazione e i cambiamenti epocali.

Durante la serata verranno ripercorse le tappe di questo genere iconico, citando capolavori come West Side Story di Leonard Bernstein, ma anche classici intramontabili quali Singin’ in the rain, Grease, Flashdance e le celebri colonne sonore del mondo Disney.

Il programma della serata

Lo spettacolo si configurerà come un concerto-conferenza: la parte didattica e le spiegazioni storiche saranno affidate a Ottavio Brigandì, che introdurrà l’esecuzione dal vivo dei brani più famosi. A dar voce alle melodie saranno Sara Ercoli e Maxime Tosi, accompagnati al pianoforte dal maestro Enrico Salvato.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Cuvio e gode del patrocinio del Comune. Il progetto “Paesaggi Sonori” vede inoltre il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto e il partenariato con l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino e l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Informazioni utili

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, con la possibilità di lasciare un’offerta per sostenere il proseguimento del progetto culturale che, da ottobre a maggio, porta la musica di qualità nell’alto Verbano e in Valcuvia.