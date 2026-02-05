Nove musicisti sul palco di Varese per il concerto evento di Francesco Chiapperini

Il ritorno di un ensemble numeroso e di grande impatto per la stagione del jazz varesino. Domenica 8 febbraio, alle ore 18, il palcoscenico di Varese Vive ospiterà nuovamente Francesco Chiapperini e il suo gruppo “Transmigration”. Dopo il successo ottenuto due anni fa proprio nella stessa sede, il 67 Jazz Club Varese ha deciso di replicare l’evento, offrendo al pubblico un’occasione rara: ascoltare dal vivo una formazione composta da ben nove elementi, un “nonetto” che riunisce alcuni dei nomi più interessanti della scena jazz contemporanea.

Il ritorno del gruppo Transmigration

Al centro della serata ci saranno i brani del disco «Transmigration», lavoro pubblicato per l’etichetta Splasch e registrato dal vivo. Il progetto si distingue per un equilibrio ricercato tra la struttura rigorosa delle composizioni e lo spazio lasciato all’improvvisazione, dove emerge il talento dei singoli solisti. «Il concerto rappresenta un’autentica rarità per la presenza di nove musicisti sul palco» – spiegano gli organizzatori del 67 Jazz Club – sottolineando quanto sia complesso e affascinante coordinare un ensemble di queste dimensioni.

Grandi nomi del jazz sul palco di via San Francesco

Francesco Chiapperini, alla guida del gruppo, si alternerà tra sax baritono, clarinetto basso e flauto. Ad affiancarlo, una squadra di professionisti di alto livello dell’area milanese, tra cui spicca la presenza di Daniele Cavallanti al sax tenore. Cavallanti è considerato una figura storica del jazz italiano, uno degli strumentisti più influenti del panorama nazionale, la cui partecipazione rende l’appuntamento di domenica un evento di particolare rilievo per gli appassionati del genere.

La formazione completa e i dettagli dell’evento

Oltre a Chiapperini e Cavallanti, la formazione vedrà impegnati Andrea Ciceri ai sax alto e soprano, Vito Emanuele Galante alla cornetta, Paolo De Ceglie alla tromba, Alberto Zanini alla chitarra, Simone Quatrana al pianoforte, Luca Pissavini al contrabbasso e Fabrizio Carriero alla batteria. Un organico completo capace di esplorare sonorità profonde e dinamiche jazzistiche raffinate.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è fissato per le ore 18 di domenica 8 febbraio presso la sede di Varese Vive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese. Il costo del biglietto per l’ingresso è di 12 euro. Data la particolarità del concerto e il numero limitato di posti, gli organizzatori consigliano la prenotazione telefonica al numero 335-8208969.