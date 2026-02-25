Omaggio a Fabrizio De André all’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la band Figli di un Temporale, formazione tributo che si pone l’obiettivo di mantenere viva la voce e il messaggio umano di Faber

L’universo poetico e musicale di Fabrizio De André torna a risuonare sul palco dell’Auditorium di Sant’Ambrogio in una serata dedicata a uno dei più grandi cantautori della storia italiana. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà la band Figli di un Temporale, formazione tributo che si pone l’obiettivo di mantenere viva la voce e il messaggio umano di Faber.

Il concerto non è una semplice esecuzione, ma un percorso intenso tra parole, emozioni e melodie che hanno segnato intere generazioni. Attraverso arrangiamenti rispettosi ma carichi di vitalità, i Figli di un Temporale restituiscono la forza narrativa dei testi di De André: un’antologia di storie che parlano di emarginati, ribelli, amori impossibili e una costante ricerca di giustizia sociale.

La scaletta spazierà dai momenti più intimi e suggestivi di brani come La canzone dell’amore perduto, alle atmosfere più energiche e popolari di Don Raffaè, Il pescatore e l’immancabile Bocca di Rosa. Ogni brano diventa così un racconto condiviso, un omaggio sentito che trasforma la musica in memoria viva.

Un’esperienza emotiva autentica per riscoprire l’attualità della poesia di De André attraverso l’interpretazione appassionata di una band che ne ha fatto un vero e proprio atto d’amore.

Vi aspettiamo dunque per rivivere insieme le canzoni di Fabrizio De André sabato 14 Marzo 2026 alle ore 21:00 all’Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.

Per prenotare il vostro posto è possibile contattare il 3442509510 oppure direttamente presso l’Auditorium nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30.