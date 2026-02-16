“Pirandello Pulp” con Massimo Dapporto e Fabio Troiano al Teatro Sociale di Luino

Divertente, intelligente e coinvolgente, Pirandello Pulp si impone come una delle novità italiane più interessanti della stagione teatrale, capace di unire ironia, tensione e riflessione in un gioco scenico sorprendente

(Nella foto: Massimo Dapporto, Gioele Dix e Fabio – foto di Federico Pitto)

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 21.00 il Teatro Sociale di Luino ospita uno degli spettacoli più attesi della stagione

Pirandello Pulp

scritto da Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix e interpretato da due protagonisti del teatro e del cinema italiano, Massimo Dapporto e Fabio Troiano. La produzione è del Teatro Franco Parenti.

Divertente, intelligente e coinvolgente, Pirandello Pulp si impone come una delle novità italiane più interessanti della stagione teatrale, capace di unire ironia, tensione e riflessione in un gioco scenico sorprendente.

La vicenda prende avvio durante le prove de Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello. Sul palco, il regista Maurizio attende un tecnico per il montaggio delle luci, ma al suo posto arriva Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e, soprattutto, soffre di vertigini. Per evitare di salire sulla scala a sistemare i fari, l’improvvisato tecnico inizia a discutere ogni scelta registica, mettendo in crisi l’impianto dello spettacolo.

Quello che sembra un semplice contrattempo si trasforma presto in un confronto serrato e brillante. Le idee di Carmine, nate da una visione personale e “pericolosa” della sessualità e dei rapporti umani, risultano spiazzanti ma innovative. Maurizio passa così dall’irritazione all’entusiasmo, arrivando a immaginare un Giuoco delle parti ambientato in uno squallido parcheggio di periferia, lontanissimo dalle atmosfere tradizionali pirandelliane.

Ma il ribaltamento dei ruoli – regista e tecnico, autore e interprete, guida e subordinato – non è soltanto un espediente comico. Dietro il gioco metateatrale emergono inquietanti verità che scuotono gli equilibri precari tra i due uomini, facendo scivolare la commedia verso un finale inatteso.

Con la regia di Gioele Dix, le scene di Angelo Lodi e le luci di Cesare Agoni, Pirandello Pulp rilegge il grande autore siciliano con uno sguardo contemporaneo, ironico e a tratti noir, mantenendo intatto il nucleo tematico pirandelliano: l’identità, la maschera, il conflitto tra ciò che siamo e ciò che gli altri vedono.

Un appuntamento che promette ritmo, intelligenza e colpi di scena, affidato al talento e all’intesa scenica di Massimo Dapporto e Fabio Troiano, pronti a trascinare il pubblico in un gioco teatrale tanto brillante quanto destabilizzante.

Circuito CLAPS organizza la stagione al Teatro Sociale Dario Fo e Franca Rame di Luino in collaborazione con il Comune.

