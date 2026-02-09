“Scrivo canzoni per aiutarmi a vivere”: il cantautore Luca Marino al Teatro della Corte di Castellanza

Sei album, un disco d’oro e tanta strada alle spalle: Luca Marino porta a Castellanza il suo universo musicale fatto di ironia e introspezione

Domenica 15 febbraio alle 16.30 il Teatro della Corte di via Ticino 10 a Castellanza apre le porte a Luca Marino, cantautore e intrattenitore raffinato, originario di Busto Arsizio, per un concerto che punta sull’essenzialità e sul rapporto diretto con il pubblico.

Gli bastano uno sgabello, una chitarra e un amplificatore per trascinare l’ascoltatore nel suo universo musicale, fatto di parole, emozioni e ironia sottile.

Classe 1981, Luca Marino ha alle spalle una carriera ricca e articolata: sei album pubblicati, diversi singoli e anche un disco d’oro. Nel suo percorso non mancano esperienze televisive di rilievo, come la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2010 e il ruolo di autore a X Factor nel 2012.

Accanto ai palchi più strutturati, Marino coltiva da anni anche la dimensione del busking, condividendo la sua musica per le strade di Milano in modo libero e diretto, a contatto con le persone.

Sul palco del Teatro della Corte, Luca Marino propone uno spettacolo capace di alternare leggerezza e intensità. Con un umorismo fine ed elegante, racconta se stesso e il mondo che lo circonda, passando da una malinconia profonda a momenti di grinta e rabbia verso una realtà che, come lui stesso racconta, «va decisamente stretta».

Una scrittura che nasce dall’esperienza personale e si nutre di influenze che arrivano non solo dalla musica, ma anche dall’arte, dalla letteratura e dalla poesia: «Come quando ho iniziato, scrivo ancora canzoni per capirmi e capire quanto accade intorno a me. Lo faccio per far passare la paura, per esprimere un’emozione, per stare anche al centro dell’attenzione. Insomma, scrivo canzoni per aiutarmi a vivere».

Il concerto è a ingresso gratuito, ma riservato ai soci dell’Associazione Teatro della Corte APS. Per partecipare è necessario associarsi preventivamente: la tessera annuale costa 15 euro ed è valida fino al 31 agosto 2026.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 9131397 oppure scrivere all’indirizzo michela.cromi@gmail.com