Teatro in piazza per il Carnevale a Milano: sabato la IV edizione dell’“Arena di Cyrano”

Torna nel cuore di Milano “L’Arena di Cyrano”, la sfida teatrale dedicata alla memoria di Eugenio Allegri, tra i grandi interpreti del teatro popolare e della Commedia dell’Arte. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, dalle 11 alle 18, alla Pusterla di Sant’Ambrogio, nell’ambito del festival “Le mille e una piazza 2026 – Il mercato dei saltimbanchi” organizzato da Atelier Teatro .

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa nasce dall’eredità artistica del celebre “Cyrano de Bergerac” portato in scena da Allegri su un palco dodecagonale che oggi continua a vivere grazie ad Atelier Teatro. Dopo la scomparsa del Maestro, nel 2022, l’Archivio Eugenio Allegri ha scelto di non trasformare quel palco in un cimelio, ma di affidarlo a una compagnia capace di farlo rivivere tra attori e spettatori. Da qui l’idea di una competizione rivolta alle compagnie emergenti.

Cinque compagnie in gara

Per l’intera giornata si alterneranno cinque realtà selezionate tramite bando tra circa cinquanta candidature: Compagnia La Valigia dei sogni con “Jimmy e la pietra magica”, Amata Compagnie con “La commedia del monte maledetto”, Compagnia Pianoinbilico con “Mistero buffo”, Lorenzo Samanni Teatro con “Arlecchino diavolo a 4” e Compagnia Collettivo Vento con “Cantastorie”.

La compagnia vincitrice vedrà il proprio spettacolo riprogrammato in versione integrale in una delle prossime tappe del festival.

Tre giurie e un respiro internazionale

A valutare le performance saranno tre giurie: una tecnica, composta da personalità di rilievo del panorama teatrale nazionale e internazionale, la giuria degli organizzatori guidata dal direttore artistico Ruggero Caverni e dalla presidente Giulia Salis, e la giuria popolare formata dal pubblico in piazza.

Presidente della giuria tecnica sarà Massimo Navone, regista ed ex direttore della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, affiancato da artisti e direttori provenienti dall’Italia e dall’Europa, a conferma del profilo internazionale dell’iniziativa.

Teatro gratuito nelle piazze

“L’Arena di Cyrano” si inserisce nella settima edizione del festival “Le mille e una piazza”, in programma fino al 25 febbraio, che negli ultimi cinque anni ha portato circa 300 spettacoli gratuiti nei quartieri milanesi con il patrocinio del Comune di Milano. Un progetto che punta a valorizzare le piazze come luoghi di cultura e socialità, con particolare attenzione a bambini e famiglie.

L’evento del 21 febbraio è gratuito e aperto a tutti. Un modo originale per celebrare il Carnevale Ambrosiano attraverso il linguaggio universale del teatro, tra memoria, formazione e festa.