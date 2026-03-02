“La Storia” di Elsa Morante apre la tournée nazionale dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Giovedì 5 marzo in scena la piéce tratta da uno dei romanzi più importanti del ‘900, un’opera monumentale che parla di guerra, fragilità e speranza

Il grande romanzo di Elsa Morante diventa teatro e sceglie Saronno per ripartire. Giovedì 5 marzo alle 20.45 il Teatro Giuditta Pasta ospita “La Storia”, nel suo riallestimento prima della tournée nazionale, in una produzione firmata Teatro Franco Parenti / Centro Teatrale Bresciano .

Un appuntamento che conferma il ruolo del teatro saronnese come punto di riferimento culturale per il territorio, scelto ancora una volta come palcoscenico di ripartenza per un progetto artistico di rilievo nazionale.

Dal romanzo alla scena

Dal capolavoro “La Storia” di Elsa Morante, pubblicato da Giulio Einaudi Editore, prende forma in scena un affresco potente del Novecento europeo. Al centro le vicende di Iduzza, dei figli Nino e Useppe e di una moltitudine di personaggi travolti dagli ingranaggi spesso incomprensibili della Storia con la “S” maiuscola.

La drammaturgia di Marco Archetti restituisce l’attualità del romanzo attraversando un “tempo di guerra” e un “tempo di pace” che si rispecchiano e si contraddicono. In un presente segnato da conflitti e fragilità diffuse, le parole di Morante tornano a interrogare il pubblico con forza e urgenza.

Lo spettacolo non offre risposte semplici, ma invita a una presa di coscienza collettiva, ricordando — come sussurra Useppe — «quanto sia bella la vita, nonostante tutto».

La regia di Fausto Cabra

La regia è affidata a Fausto Cabra, artista residente del Teatro Franco Parenti, già applaudito al Giuditta Pasta come protagonista de “Il Misantropo”. La sua lettura sceglie una via insieme potente e poetica, dove accanto al dolore trovano spazio leggerezza, ironia e lampi di luce inattesi.

In scena tre interpreti — Franca Penone, Alberto Onofrietti e Francesco Sferrazza Papa — danno vita a una molteplicità di personaggi con intensità e precisione. Luci, suono e video contribuiscono a costruire uno spazio evocativo in cui la macchina teatrale diventa metafora della grande Storia.

Oltre il sipario

Prima dello spettacolo, alle 20.00 nel foyer, è previsto un incontro di approfondimento per entrare nel cuore dell’opera e scoprire visione registica e chiavi di lettura.

Il riallestimento prima della tournée nazionale rappresenta un’occasione esclusiva per il pubblico di Saronno: esserci significa essere all’inizio del viaggio di uno spettacolo destinato a toccare le principali piazze teatrali italiane.