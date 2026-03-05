L’Olympic Fringe Festival approda a Luino: l’energia dei cinque cerchi illumina il lago il 7 e 8 marzo

Un teatro a cielo aperto, tra circo contemporaneo, spettacoli di giocoleria e giochi di luce ispirati ai valori olimpici e paralimpici. L’evento dedicherà, inoltre, un momento speciale alla Festa della Donna

Lo spirito olimpico fa tappa sulle rive del Lago Maggiore con l’Olympic Fringe Festival, il percorso artistico e culturale promosso da Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i Comuni del territorio, tra cui Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese.

Dopo aver coinvolto diverse città della provincia, il festival arriva a Luino con un doppio appuntamento capace di intrecciare memoria e visione, celebrando anche la Festa della Donna.

Sabato 7 marzo protagonista sarà La Fiera di Olimpia, in un’intera giornata di festa e spettacolo che prenderà il via alle 10.30 con una coinvolgente parata tematica musicale: musicisti e performer attraverseranno la città da Palazzo Verbania a Via XV Agosto, accompagnando il pubblico in un vivace percorso sonoro e scenico.

In Piazza Garibaldi tra la mattina e il pomeriggio spazio alla comicità e alla meraviglia con le performances de Il Circo di Pongo, Sasky il Clown, Clown Fantastik e il Duo Flic Flac, tra mimica, equilibrismo e giocoleria, in un susseguirsi di numeri brillanti e grande energia. Nel pomeriggio la parata tornerà ad animare le vie cittadine: alle 15:30 partenza da Palazzo Verbania e passaggio in via Vittorio Veneto, preparando il pubblico al gran finale delle 18.00 al Parco Ferrini con “Il Sogno di un Clown”: spettacolo poetico e visionario che, sotto una gigantesca luna luminosa, condurrà grandi e piccoli in un racconto sospeso tra fantasia e stupore.

Domenica 8 marzo la giornata avrà come tema Il Mito Greco, con un programma ispirato a divinità, eroi e atmosfere epiche. Si partirà alle 10.30 con la parata tematica musicale sul lungolago, tra costumi LED, trampolieri e suggestioni rituali. A seguire, a Palazzo Verbania, gli spettacoli “Reflexa” e “Cristal” uniranno giocoleria luminosa e verticalismo in un’estetica dinamica e futuristica. Nel pomeriggio la parata tornerà ad animare il percorso da Piazza Libertà al Ponte di Ferro, mentre alle 17.00 “Dream” porterà in scena in Piazza Libertà un intenso racconto corporeo e simbolico. Alle 17.25, nell’incantevole cornice di Piazza Chirola, si svolgerà “Incanto”, evento che renderà omaggio alla Festa della Donna, con un tributo tutto al femminile giocato tra forza ed equilibrio. Gran finale alle 18.00, in piazza Libertà, con “Aria Show”, spettacolo aereo ispirato a miti e costellazioni.

La tappa luinese dell’Olympic Fringe Festival avrà quindi un significato ancora più speciale, grazie all’omaggio della compagnia di artisti e acrobati professionisti Circo Bianco alla Festa della Donna, simbolico omaggio anche al talento e alla determinazione femminile nello sport e nelle arti performative, sottolineando il ruolo sempre più centrale delle donne nei grandi eventi internazionali e nella vita culturale dei territori.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 7 MARZO – LA FIERA DI OLIMPIA

In occasione delle antiche Olimpiadi, Olimpia si animava come una grande fiera popolare: acrobati, giocolieri, buffoni e mimi trasformavano le strade in un teatro aperto, vibrante e spontaneo.

Questa tematica rende omaggio a quella tradizione, riportando la comicità nel suo luogo originario: la strada, dove l’arte incontra il pubblico senza confini.

Parata Tematica Musicale: Corteo di musicisti e performer che attraversa la città, guidando il pubblico in un percorso sonoro e scenico.

Orari: Dalle 10:30 alle 11:10

Percorso: da Palazzo Verbania a Via XV Agosto fronte parco Ferrini.

Piazza Garibaldi – Il Circo di Pongo / Sasky il Clown: Una performance comica che unisce mimo, equilibrismo e giocoleria, tra virtuosismo e ironia ispirata ai buffoni erranti dell’antica Olimpia.

Orario: 11:50 e ore 17:00

Piazza Garibaldi – Clown Fantastik / Duo Flic Flac: Una postazione clownesca con mimo, equilibrismo e giocoleria, per incontri inattesi e momenti di comicità nel cuore della città.

Orario: 12:15 e ore 17:25

Parata Tematica Musicale: Corteo di musicisti e performer che attraversa la città, guidando il pubblico in un percorso sonoro e scenico.

Orari: Dalle 15:30 alle 16:10

Percorso: da Palazzo Verbania a Via Vittorio Veneto

Parco Ferrini – Il Sogno di un Clown: Il grande spettacolo della giornata: attorno a una luna luminosa, i performer danno vita a un racconto poetico e surreale guidato da un clown.

Orario: 18:00

DOMENICA 8 MARZO – IL MITO GRECO

Nel mito greco lo sport era un atto sacro: un gesto capace di onorare gli dei, unire popoli rivali e celebrare l’armonia tra corpo, mente e spirito.

Questo immaginario prende vita in un percorso performativo ispirato alla potenza simbolica dell’antica Grecia e alla sua visione eroica del corpo, trasformando ogni momento in un tributo alla bellezza e alla forza dei gesti rituali.

Parata Tematica Musicale: Processione luminosa con costumi LED, trampolieri e mimo, ispirata a riti antichi e divinità danzanti.

Orario: Dalle 10:30 alle 11:10

Percorso: la parata si svilupperà sul lungo lago da Piazza Libertà al Ponte di Ferro.

Palazzo Verbania – Reflexa: Spettacolo energico che unisce giocoleria LED e verticalismo, con coreografie precise e un’estetica futuristica.

Orario: 11:50

Palazzo Verbania – Cristal: Postazione con performance LED e verticali, dinamiche e luminose, ricche di ritmo ed energia futuristica.

Orario 12:15

Parata Tematica Musicale: Processione luminosa con costumi LED, trampolieri e mimo, ispirata a riti antichi e divinità danzanti.

Orario: Dalle 15:30 alle 16:10

Percorso: la parata si svilupperà sul lungo lago da Piazza Libertà al Ponte di Ferro

Piazza Libertà – Dream: Postazione con discipline del corpo eroico, che immerge il pubblico nell’universo mitico e simbolico delle performance.

Orario: 17:00

Piazza Chirola – Incanto: Trampoli, pole dance e mano a mano danno vita a un trittico che celebra il corpo tra forza, equilibrio e armonia aerea, rendendo omaggio alla Festa della Donna con un tributo alla forza, alla resilienza e alla grazia femminile.

Orario: 17:25

Piazza Libertà – Aria Show: Spettacolo aereo con duo su doppio cerchio e luci, ispirato a miti, costellazioni e racconti epici.

Orario: 18:00

Ogni giornata sarà scandita da performance distribuite in diverse postazioni cittadine, permettendo al pubblico di passeggiare tra le “isole sceniche” e lasciarsi sorprendere da incontri inaspettati. Un ritorno autentico allo spirito dello spettacolo di strada, vissuto nella sua dimensione più spontanea e partecipata.