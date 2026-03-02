Castellanza
Musica d’autore e lettura espressiva, nuovi appuntamenti al Teatro della Corte di Castellanza
Sabato 7 marzo il concerto di Marilena Anzini con l’ensemble vocale Ciwicè. Sabato 14 marzo spazio alle letture del laboratorio “Ironicamente”
L’Associazione Teatro della Corte di Castellanza propone due nuovi appuntamenti culturali nella sede di via Ticino 10.
Sabato 7 marzo alle 21.30 la cantautrice Marilena Anzini sarà protagonista del concerto “Marilena Anzini e Ciwicè”. Accanto all’artista sarà presente l’ensemble vocale femminile Ciwicè, composto da Barbara Scaccia, Chiara Pettenuzzo, Chiara Scaccia, Jessica Di Giovanni, Ludovica Varsalona, Mikla Roveda e Silvia Angiolini, insieme al bassista Michele Tacchi. Il programma propone brani originali in italiano e in inglese tratti dai tre album dell’artista, con particolare attenzione all’ultimo lavoro “Bio-”. La proposta musicale intreccia voce, chitarra acustica e arrangiamenti vocali, affrontando temi legati alla fragilità, alla rinascita, ai percorsi interiori e al rapporto con la natura.
Sabato 14 marzo alle 17 è invece in programma “Ironicamente”, letture a cura del laboratorio di lettura espressiva condotto da Michela Cromi, con il patrocinio della Città di Castellanza. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Donatella Nava, Giulietta Zamana, Nino Galluccio, Ornella Cameran e Rosella Monolo.
Per entrambe le iniziative l’ingresso è gratuito ma riservato ai soci dell’associazione. È richiesto il tesseramento annuale preventivo del costo di 15 euro e la prenotazione al numero 334.9131397.