Musica d’autore e lettura espressiva, nuovi appuntamenti al Teatro della Corte di Castellanza

L’Associazione Teatro della Corte di Castellanza propone due nuovi appuntamenti culturali nella sede di via Ticino 10.

Sabato 7 marzo alle 21.30 la cantautrice Marilena Anzini sarà protagonista del concerto “Marilena Anzini e Ciwicè”. Accanto all’artista sarà presente l’ensemble vocale femminile Ciwicè, composto da Barbara Scaccia, Chiara Pettenuzzo, Chiara Scaccia, Jessica Di Giovanni, Ludovica Varsalona, Mikla Roveda e Silvia Angiolini, insieme al bassista Michele Tacchi. Il programma propone brani originali in italiano e in inglese tratti dai tre album dell’artista, con particolare attenzione all’ultimo lavoro “Bio-”. La proposta musicale intreccia voce, chitarra acustica e arrangiamenti vocali, affrontando temi legati alla fragilità, alla rinascita, ai percorsi interiori e al rapporto con la natura.

Sabato 14 marzo alle 17 è invece in programma “Ironicamente”, letture a cura del laboratorio di lettura espressiva condotto da Michela Cromi, con il patrocinio della Città di Castellanza. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Donatella Nava, Giulietta Zamana, Nino Galluccio, Ornella Cameran e Rosella Monolo.

Per entrambe le iniziative l’ingresso è gratuito ma riservato ai soci dell’associazione. È richiesto il tesseramento annuale preventivo del costo di 15 euro e la prenotazione al numero 334.9131397.