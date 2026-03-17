Musica, festa e solidarietà: a Saronno i 25 anni della compagnia Le Nuove Proposte per RadiOrizzonti

Una serata di musica, festa e solidarietà. Domenica 22 marzo il Teatro Giuditta Pasta ospiterà lo spettacolo “Never Stop Dreaming”, un musical nato per celebrare i 25 anni di attività della compagnia Le Nuove Proposte di Cirimido e allo stesso tempo sostenere le attività di RadiOrizzonti InBlu.

Uno spettacolo tra musica e ricordi

“Never Stop Dreaming” sarà costruito come un vero e proprio viaggio tra i lavori più significativi della compagnia, con una selezione di musical e performance di teatro-danza che hanno segnato il suo percorso artistico.

In scena, con la regia di Paolo Volontè, torneranno alcuni dei titoli più amati, da La piccola bottega degli orrori a Master of Musical, passando per Sognando Marylin, omaggio alla figura di Marilyn Monroe, fino a Genius, dedicato a Leonardo da Vinci. Non mancheranno incursioni nel teatro-danza con richiami a Il piccolo principe e allo spettacolo Dreamers, in un racconto fatto di musica dal vivo, coreografie ed emozioni.

Una compagnia radicata nel territorio

Le Nuove Proposte è una realtà conosciuta tra le province di Como, Varese, Milano e Monza Brianza e negli anni è già stata ospite a Saronno, spesso su invito di RadiOrizzonti InBlu, la radio del Saronnese che rappresenta un punto di riferimento per il territorio, con un bacino di circa 200 mila ascoltatori.

Teatro e solidarietà

Lo spettacolo si inserirà infatti in una campagna di raccolta fondi a sostegno delle attività di RadiOrizzonti InBlu, una realtà non profit che ogni giorno dà spazio a volontariato, sociale, cultura, politica locale e sport.

Un’iniziativa che unirà cultura e comunità, celebrando un importante traguardo artistico e allo stesso tempo sostenendo un presidio informativo e sociale del territorio.

Prenotazioni e biglietti sul sito del Teatro Giuditta Pasta