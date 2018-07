Un weekend da vivere tra lago e montagna

Caldo estivo e tanti eventi in provincia. Ecco qualche idea per questo weekend:

Meteo – Sabato bel tempo estivo, soleggiato. Poche nuvole innocue di passaggio e nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui monti. Vento: in quota molto debole da Nord, al suolo molto debole variabile e brezze su laghi e Prealpi. Domenica soleggiato. Nella notte e primo mattino qualche banco di nubi irregolari, in rapida dissoluzione. Caldo un poco più afoso sulla bassa padana e area metropolitana. Zero termico in montagna verso 4000m.

SAGRE E FESTE

Campo dei Fiori, Varese – Nuova giornata di porte aperte all’Osservatorio astronomico Schiaparelli del Campo dei Fiori che domenica 8 luglio svelerà tutti i segreti alla base di previsioni meteo e sismologia con visite guidate e piccoli laboratori scientifici per bambini – Tutto il programma

Velate -Varese – Appuntamento con la tradizionale “Cotechinata” Velatese. La festa del piccolo paesino ai piedi del Sacro Monte torna da venerdì 6 a domenica 8 luglio. Stand gastronomico e serate danzanti – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Venerdì apertura serale a Casa Pogliaghi: tutti i venerdì estivi, fino alla prima settimana di settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, sarà possibile accedere alla Casa Museo con visite guidate sulla collezione d’arte Lodovico Pogliaghi e gustare un ricco e ottimo aperitivo sulla splendida terrazza dei rustici di Casa Pogliaghi dal quale si può godere di una meravigliosa vista sul Sacro Monte e su Varese. Ingresso dai Rustici. Costi: 15 € cad. (ingresso, visita guidata, aperitivo con un drink compreso). Prenotazione obbligatoria: 366 4774873 – 328 8377206. info@casamuseopogliaghi.it – info@sacromontedivarese.it.

Isolino Virginia – Venerdì in jazz con “Sunset Festival” e il Peppe Santangelo New Quartet, alle ore 19.30, partenza dal pontile di Biandronno. Concerto + drink + navigazione € 18.00. Domenica “Caccia al tesoro -Laboratorio per bambini” alle ore 15.00, partenza dal pontile di Biandronno. Caccia al tesoro archeologica per bambini a squadre con indovinelli e prove pratiche di costruzione di oggetti. Inizio laboratorio ore 15.30, Costo: 6 €. Prenotazioni e info: www.isolinovirginia.it| 366 8250686.

Varese – Venerdì “Dugongo Show” alle ore 21.00 al Tennis Bar di Villa Toeplitz. Originalità e divertimento in uno spettacolo comico-surreale, con satira politica, parodie musicali e lezioni sexy di filosofia. In questa puntata: Salvini, Saviano e i Samurai Interpreti: Anna Schmitz, Laura Spimpolo, Riccardo Paccosi. Sabato sera aperitivo dell’accoglienza con alle ore 20.00 concerto con Antonio Rocca, chitarra e voce, e Matteo Serri, chitarra e ghiola. Domenica jam session del mese con “Anessi/Roscio/Gavioli Trio”, dalle ore 19.30. www.facebook.com/cantinecoopuf

Varese – Venerdì sera “Quel museo chiamato città”, Laboratorio Viaggiante by night a Biumo inferiore/Varese centro. Alle ore 23.00, ritrovo al Twiggy Via De Cristoforis con 2 ore di passeggiata alla scoperta dell’altra faccia della città dove non batte il sole ¿ il noto come non l’avete mai visto. “Quel Museo Chiamato Città (QMCC)” è un ampio progetto che si propone di far percepire la città come un ricco archivio di luoghi notevoli, un museo a cielo aperto sempre accessibile e gratuito.

Info: www.facebook.com/varesemicrovalorizzazionedelquotidiano.

Varese – Sabato “Festa con i giocatori della Pallacanestro Varese”, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nel Sede Enerxenia di via San Giusto, 6. Enerxenia invita tutti all’inaugurazione del rinnovato sportello di via San Giusto. All’appuntamento presso Villa Augusta, con aperitivo per tutti, prenderanno parte i giocatori della pallacanestro Varese, che sfideranno i bambini in tiri a canestro (è stata annunciata la presenza, fra gli altri, del coach Attilio Caja e del capitano Giancarlo Ferrero).

www.enerxenia.it

Varese – Sabato e domenica la 37° edizione della “Rassegna d’arte Penasca” di San Fermo: un borgo da riscoprire. Sabato dalle ore 18.00. Alle ore 19.30 Salita a Penasca lungo Ul Sass con partenza dalla chiesa di Sant’Agostino di Valle Olona, alle 20.30 inaugurazione con autorità e assegnazione Premio Penasca, racconto del recupero de Ul Sass. Domenica dalle 10 con eventi per tutto il giorno. Evento organizzato dal Gruppo culturale Amici di San Fermo.

Varese – Sabato “Shopping by night”, dalle ore 21.00 alle 24.00, in Varese centro città, iniziativa organizzata in collaborazione con Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio Ascom Varese e Confesercenti Regionale Lombardia.

Varese – “Tango di una notte di mezza estate” alle ore 21.30 al Salone Estense del Comune di Varese in Via Sacco, 5. Milonga di gala e show di Analia Morales e Gabriel Ponce. Info: 3895726464, tangosocial.cub@libero.it.

Varese – Una festa per conoscere il lavoro del Comitato Giovani della Croce Rossa. Musica dal vivo, sport e buon cibo durante tutta la giornata di sabato 7 luglio al campo da rugby di Giubiano, a Varese – Tutto il programma

Varese – Domenica le “Uscite Narranti Estate 2018” alle ore 15.00. Ritrovo al Parcheggio Cimitero di Orino. Il Tiglio monumentale di Orino e l’antica Rocca ,il fiero albero secolare ci accoglierà alla partenza per augurarci un buon cammino verso la Rocca che fu costruita a protezione della valle in tempi lontani. www.officinambiente.org

Varese – Parte da Varese e arriva a Laveno il raduno di alfa d’Epoca “serale” organizzato da Amici Alfisti Biuke Varese per domenica 8 luglio 2018. Partenza da Viale Ippodromo – Tutto il programma

Varese – Grande appuntamento con il teatro canzone di Marina De Juli questa sera, venerdì 6 luglio, ai Giardini Estensi di Varese, dove alle 21 è in programma “Per ora rimando il suicidio” un omaggio agli indimenticabili Dario Fo, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber che arricchisce il programma di “Esterno Notte 2018“. – Tutto il programma

Casciago – Appuntamento a Sant’Eusebio che quest’anno anticipa la tradizionale festa dei primi di agosto con tre fine settimana di eventi nel grande pranto. Si inizia sabato 7 luglio con cena e banco bar dalle 18 e domenica 8 luglio con pranzo e banco bar dalle 12.30 a cura della scuola primaria di Casciago. Nel menù paella e sangria per allietare il primo weekend di festa d’estate a Sant’Eusebio – Tutto il programma

Sacro Monte – Domenica all’interno della rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”, appuntamento di teatro con “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” nell’ambito del Progetto Iceberg, “Storie sotto il pelo dell’acqua”. Alle ore 18.00 Partenza dalla statua della natività (via Bianchi – Santa Maria Del Monte), un viaggio nella Santa Maria Del Monte che non avete ai visto. www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it.

Malnate – Burrate, Tigelle, Spritz e altro per il 5° Memorial per Mattia. Appuntamento sabato 7 luglio, dalle 9 alle 23, per una giornata speciale tra calcio e divertimenti – Tutto il programma

Malnate – Domenica 8 luglio alle 15 si svolgerà la 15esima edizione del “Big Jump”, la manifestazione europea che vedrà centinaia di migliaia di persone tuffarsi nei fiumi di tutta Europa per chiedere alle istituzioni maggiori regolamentazioni sullo stato di balneabilità dei corsi d’acqua. Anche quest’anno, quindi, Legambiente Varese invita tutti a farsi un bagno nell’Olona. A Malnate, località Mulini di Gurone, il ritrovo è previsto alle 14.30 per il trasferimento al “lido sull’Olona” – Tutto il programma

Ispra – Formaggi locali, erbe aromatiche antiche e birra austriaca. La pedalata Mangia Bevi Bici, in programma domenica 8 luglio, è un vero viaggio enogastronomico: sapori autentici da scoprire a stretto contatto con le bellezze del territorio (e con un tocco internazionale). Sosta a Monvalle e Caravate – Tutto il programma

Leggiuno – Due serate per gustare un ricco menù a base di pesce di lago sulla suggestiva spiaggia di Reno. La festa al lago è organizzata dallo Sport Club Renese. Stand gastronomico con specialità di lago il 7 e l’8 luglio a Leggiuno sulla spiaggia di Reno. Specialità: risotto al pesce persico – Tutto il programma

Comabbio – Dopo un anno di assenza ricomincia il “Luglio Comabbiese”: due serate di musica dal vivo e buon cibo tra il 7 e l’8 luglio al parco Puràa di Comabbio. Stand gastronomico e musica – Tutto il programma

Sesto Calende – Arte, shopping e solidarietà: la notte è bianca in riva al Ticino

Tra gli eventi in programma domani, sabato 7 luglio, anche un’iniziativa benefica che i commercianti hanno voluto dedicare al collega recentemente scomparso, Vincenzo Renna – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Venerdì 6 e sabato 7 luglio all’area pic-nic torna la grande festa anni ’50 organizzata dalla Pro loco di Cuasso. Grease, giochi e musica anni ’50: due serate di divertimento con Milkshake party – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Torna la festa che rinnova l’amicizia tra Italia e Svizzera. Dal 6 al 15 luglio un programma ricco di eventi per la 25esima edizione della Festa Italo Svizzera che si concluderà con l’atteso spettacolo pirotecnico – Tutto il programma

Gorla Minore – Appuntamento con il Parco incantato è per sabato 7 luglio alle 15.30 a Villa Durini (ingresso da via Roma, a Gorla Minore). I bambini saranno coinvolti in diversi laboratori di magia a base di bacchette magiche, pozioni ed esperimenti proposti dai volontari della Pro Loco, che offriranno la merenda ai loro piccoli apprendisti. – Tutto il programma

Gornate Olona – Al Monastero di Torba a Gornate Olona, sabato 7 luglio torna il Festival “Musica Sibrii”, il Festival di Musica Antica del Seprio giunto quest’anno alla sua settima edizione. Ideato nel 2012 dall’ensemble “I Solisti Ambrosiani”, è una rassegna di musica medievale e barocca articolata in un itinerario storico-paesaggistico tra i luoghi più suggestivi del Seprio, come il Monastero di Torba, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Oltre all’aperitivo al tramonto e alla visita guidata – ore 20.15 – si potrà assistere a un concerto di musica antica con l’ensemble vocale “Cappella Altoliventina”, con un programma che predilige la dimensione madrigalistica e il repertorio rinascimentale e del primo barocco – Tutto il programma

Gornate Olona – Musica, design, moda, bancarelle, performance artistiche e visite al castello. A Somma Lombardo si scaldano i motori per la “Notte bianca” prevista per sabato 7 luglio dalle 18.30 alla una, un appuntamento che l’amministrazione ha voluto dedicare, in particolare, ai “mestieri e ai sapori” della città – Tutto il programma

Casorate Sempione – Tre giorni di calcio, beach volley, musica e divertimento assicurato. Torna nell’area feste di via Roma la Ligaweek, la festa della Ligabenzo, squadra di Casorate Sempione iscritta al Csi Varese dal 2003. Si parte venerdì 6 luglio e si va avanti sabato 7 e domenica 8 con il gran finale. In mezzo un super menù cucinato dagli chef del Il Cucù Drink&Food, bar ristorante casoratese che collabora all’organizzazione – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 6 luglio 2018, alle ore 21.00, l’area esterna del Maga vedrà esibirsi i ragazzi del Centro Espressione Musicale Music Meeting di Max De Aloe. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 7 e domenica 8 luglio: 2 giorni di festa e divertimento, con la seconda edizione di “A tutta birra!”, la Festa della Birra del Parco Alto Milanese. Una festa adatta a grandi e piccini nella bellissima cornice della Cascinetta (Via Guinizelli a Busto Arsizio, con entrata da Viale Boccaccio) – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 8 luglio dalle ore 19.30, a MalpensaFiere si inaugura la settimana dedicata all’Argentina alla presenza della dott.ssa Lara Fazzolari, Console aggiunto, delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della provincia di Varese. Il programma prevede esibizioni di tango e tanto altro – Tutto il programma

SPORT

Masnago- Varese – Per tutto il fine settimana il palazzetto ospita Hearthstone, ovvero un torneo di un gioco online di carte collezionabili che è in commercio dal 2014 e che in breve tempo ha appassionato centinaia di migliaia di giocatori in tutto il mondo. A Varese saranno quasi 450 i giocatori pronti a darsi battaglia sia per la gloria, sia per un montepremi complessivo da 15mila dollari (6.500 al primo classificato). In palio però ci sono anche 191 punti (25 al primo) validi per il ranking internazionale e utili per qualificarsi alle attesissime finali mondiali previste per marzo 2019. – Tutto il programma

Varese – Sabato 7 luglio, all’ippodromo Le Bettole di Varese, si correrà il “Premio Andos Varese”. Si tratta della diciottesima edizione della corsa che porta il nome dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. – Tutto il programma

Schiranna, Varese – Canottaggio, ventinovesimo Festival dei Giovani al via venerdì 6 luglio sulle rive della Schiranna. Il Festival dei Giovani sarà una vera festa del remo tricolore. Sul campo verrà anche allestito un villaggio dello sport per far vivere ai ragazzi la gioia del movimento e per far riflettere i genitori sui benefici dell’attività fisica. In programma tre giorni di gare, con l’acuto della Cerimonia d’Apertura in programma venerdì alle 18.30. L’evento, organizzato dalla Canottieri Varese con la Federazione Italiana Canottaggio e le istituzioni locali, conferma la Città Giardino tra i più importanti poli organizzativi nazionali. www.canottierivarese.org

Golasecca – Fa tappa a Golasecca la stagione 2018 del “Piede d’Oro”: domenica 8 luglio il circuito podistico varesotto manderà infatti in scena la 5a edizione della “Run For Avis” grazie all’organizzazione della Podistica Mezzanese. – Tutto il programma

Ispra – Un fine settimana dedicato al basket con musica live e tanto divertimento: torna anche quest’anno il Basket Fun Festival, iniziativa dell’estate isprese organizzata dal comitato AssoNicK85. Gli eventi si svolgeranno al campo di Piazzale Olimpia (ristrutturato dall’associazione lo scorso anno): in programma tornei “3 vs 3” e mini basket. Tutto il weekend sarà in funzione uno stand gastronomico e, dalle 22, non mancherà buona musica dal vivo. – Tutto il programma

Stresa – L’appuntamento sportivo sarà il punto più alto del fine settimana dedicato alla motonautica in quel di Stresa, ma prima di indossare tute e casco da gara i campioni che si contenderanno i punti in palio per il Mondiale XCat (quella sul Verbano è l’unica tappa europea del campionato iridato) saranno impegnati in una serie di iniziative collaterali nella località più glamour del Lago Maggiore – Tutto il programma