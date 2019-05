A Milano con le Penne Nere o in giro tra sagre e fiori

Un fine settimana ricco di iniziative che vedrà AgriVarese nel centro città (fate attenzione al vento) mentre a Milano arriva l’adunata degli Alpini. In città è anche il weekend dei fiori e iniziano le sagre. Come sempre non mancano gli appuntamenti per i più piccoli.

METEO

Sabato variamente nuvoloso con a tratti un po’ di sole. Piogge intermittenti e temporali più frequenti dal pomeriggio. Temperature in leggero calo. Neve sulle Alpi oltre 2000. Domenica soleggiato e ventoso da Nord su Alpi, Prealpi e pianura occidentale. Favonio. All’Est ancora passaggi nuvolosi.

ADUNATA DEGLI ALPINI – Nel fine settimana la 92esima Adunata Nazionale degli Alpini, che dal 10 al 12 maggio porterà a Milano almeno 400.000 persone tra Penne nere, amici e simpatizzanti. In questo ARTICOLO trovate tutte le INFORAMZIONI, mappe, trasporti, orari, come raggiungere la città.

INCONTRI

Varese – Agrivarese “ci riprova” domenica 12 maggio: il centro di Varese diventerà pedonale e i giardini estensi si riempiranno di animali per l’attesissimo appuntamento che porta ogni anno l’agricoltura in città. Ancora una volta, gli animali delle fattorie varesine saranno i veri protagonisti di Agrivarese in città: saranno loro ad animare i Giardini Estensi, che faranno da splendida cornice della manifestazione, e le altre zone del centro cittadino – Tutto il programma

Varese – Sabato 11 e domenica 12 maggio, nella splendida cornice del complesso settecentesco di Villa Craven, in via Silvestro Sanvito 27 a Varese, si terrà la prima edizione di Yougardener Flower Show. Nel parco della Villa, tante sorprendenti ispirazioni per il giardinaggio, spettacolari colori primaverili, workshop e shopping in un ambiente magnifico. – Tutto il programma

Varese – Al festival delle sponsorizzazioni si celebra anche lo scudetto dei Roosters. Sabato 11 maggio è il ventennale della Stella. Nel corso dello Sponsorship Festival delle Ville Ponti, organizzato da Michele Lo Nero, ci sarà un momento dedicato all’anniversario, aperto a tutti i tifosi (ore 18) – Tutto il programma

Varese – Dopo il successo svizzero, arriva Varese a 4 Zampe. La sesta edizione dell’evento cinofilo più importante della Svizzera, organizzato a Lugano dall’Associazione non profit Forza Rescue Dog, arriva per la prima volta in Italia, nella città Giardino. Appuntamento per sabato e domenica – Tutto il programma

Varese – Open Day (Civico Liceo Musicale, Via Garibaldi, 4) ore 15.30 – 16.00: in Auditorium incontro con il direttore sul percorso didattico adottato dalla scuola concordato con il Conservatorio “G. Verdi” di Como. ore 16.00 – 19.00 nelle aule partecipazione alle lezioni e prova sei dei seguenti strumenti :pianoforte, organo, violino , viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, oboe, fagotto, chitarra classica, tromba, corno, sassofono, percussioni, arpa celtica e arpa cromatica, composizione, chitarra elettrica, pianoforte moderno e Jazz, canto lirico, canto moderno e Jazz, batteria, corso di musical, giro degli strumenti. Info : 0332.255042 – www.musicapervarese.it

Varese – Domeinca antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci. Mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, escluso agosto.

Varese – Domenica due incontri in biblioteca: “Il cammino dell’essere umano in una cultura amerindia: storie e significato”, ore 15.00 alla Biblioteca con la professoressa Zelda Alice Franceschi. Ingresso libero. “Birra: pane (liquido) per la mente”, ore 18 con storie, libri, e assaggi di birra in Biblioteca a Varese in avvicinamento al Varese Beer Festival. Dal libro “Birra, oltre la schiuma c’è di più”. Con Stefano Baladda, Silvana Giordano e le degustazioni proposte da “Unibirra”, lo storico gastro-pub di Varese. Per informazioni: contattare il numero 0332 255274 | biblioteca@comune.varese.it

Malnate – Un weekend di festeggiamenti attende Sos Malnate: sabato 11 maggio il primo appuntamento con “Casa Grizzetti in festa”. Domenica 12 maggio ci sarà la Festa Sociale, per celebrare il 36^ anno dall’inizio delle attività e il 37^ anno dalla fondazione. Ricco il programma di entrambe le giornate – Tutto il programma

Gemonio – Spegne ben 36 candeline la tradizionale “Sagra dell’asparago e della fragola” di Gemonio, manifestazione creata e portata avanti con passione dai componenti della locale Squadra Volontari Antincendio (SVAG) confluita nel passare degli anni nel sistema della Protezione Civile. Appuntamento nella sede di Via Curti – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Il Comune è pronto per l’edizione annuale di “Agricolae! Fiori, sapori e animali in fiera”, in programma domenica 12 maggio, dalle ore 9 alle ore 19. Un’occasione speciale di incontro tra i cittadini e la produzione agroalimentare locale con prodotti a chilometro zero per un’alimentazione sana e di qualità, con le eccellenze alimentari nostrane. Il tutto arricchito da una serie di iniziative collaterali per una festa dell’agricoltura all’interno del paese in cui i visitatori potranno entrare in contatto diretto con gli animali delle nostre fattorie e vivere esperienze legate al mondo agreste. – Tutto il programma

Vedano Olona – Fiera di San Pancrazio al Parco Spech. Da sabato 11 a domenica 19 maggio tanti eventi culturali, musica, mostre e grandi ospiti per la dodicesima edizione della manifestazione – Tutto il programma

Gornate Olona – I bambini e i mestieri di una volta: il Monastero di Torba propone per domenica 12 maggio dalle ore 15 un pomeriggio alla scoperta dell’antica arte dell’intreccio dei canestri, sotto la sapiente guida di esperti artigiani per conoscere, carpire i segreti e sperimentare l’arte antica ciascuno con le proprie manine. – Tutto il programma

Gallarate – Maggio a Gallarate è all’insegna della scrittura e dei libri, con tre sabati ricchi di eventi e di presentazioni di libri, ognuno che racconta una storia a sé, che si collocano all’interno del più ampio progetto di un documentario sulla scrittura di Gabriele Colombo, videomaker e inventore della fucina di iniziative che è Abitare le idee, dal titolo “Scrivo. Con tutta l’eleganza del corsivo”. Un lungo programma per sabato – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Sabato e domenica la festa per i cinquant’anni dell’oratorio – Tutto il programma

Castellanza – “Festival dell’educazione 2019″, da sabato 11 a domenica 19 maggio, organizzata da LaBanda Cooperativa Sociale dal tema “Adolescenti da riconoscere. Adulti da ritrovare”. Diversi gli appuntamenti con esperti – Tutto il programma

Legnano – In attesa dell’attesissimo Palio di Legnano, la Contrada di San Magno organizza tre eventi conviviali – Tutto il programma

Origgio – Domenica 12 maggio, speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Ritorna infatti a grandissima richiesta a Origgio l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”. In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore – Tutto il programma

Tradate – Verrà presentato l’11 maggio 2019 alle ore 16 presso l’auditorium della The Boga Foundation (Tradate – via Fiume, 63) il volume “Manuale di sopravvivenza (alla mafia)” di Salvatore Calleri edito da Diple edizioni. Il libro spiega la mafia attraverso i luoghi comuni e gli stereotipi. Una sorta di manuale educativo che permettere di sopravvivere alla mafia – Tutto il programma

CAMMINATE

Bregazzana – Una camminata per ascoltare “Il risveglio del Bosco“. L’iniziativa è organizzata dagli Amici di Bregazzana ed è in programma per la mattinata di domenica 12 maggio. La camminata, gratuita, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore della scuola elementare Canetta di Sant’Ambrogio, vittima di un furto poche settimane fa. – Tutto il programma

Luino – Sabato pomeriggio 11 maggio il CAI Luino propone un incontro culturale ad Agra per conoscere la sua storia camminando tra i vicoli del paese. È prevista la visita al “ghetto degli Ebrei”, agli antichi lavatoi, porticati e le due chiese: S. Eusebio e S. Giuseppe e tanto altro ancora di grande interesse. Relatore dell’incontro Maurizio Miozzi esperto di storia locale. Incontro libero senza obbligo di prenotazione – Tutto il programma

Val Veddasca – “Piccoli mondi abitati in Val Veddasca” è una proposta di riscoperta della Val Veddasca secondo una nuova prospettiva. Sono state progettate 4 giornate che si presentano come escursioni tra borghi e boschi e tuttavia assumono diverse connotazioni strada facendo. Le prime due sono in programma per sabato e domenica a Curiglia e Piero – Tutto il programma

SPORT



Ciclismo – Appuntamento di alto profilo per il ciclismo giovanile, sabato 11 maggio, con partenza e arrivo a Taino. Grazie all’impegno della Cycling Sport Promotion, si disputa infatti la 4a Coppa dei Laghi Trofeo Almar (valida anche come 9° Trofeo Corri per la Mamma e 9° Trofeo Giuseppe Giucolsi) che vede in lizza alcune delle migliore squadre under 23 a livello nazionale. – Tutto il programma

ARTE



Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 11 maggio si apre la nuova mostra al civico museo Parisi Valle. Lo spazio museale affacciato sul Lago Maggiore presenta la mostra “Arturo Zanieri (1870-1955). Un orientalista a Maccagno”, curata da Federico Crimi e Marco Dozzio. – Tutto il programma

Germignaga – Domenica 12 maggio avrà luogo a Germignaga l’edizione numero 40 della Camminata Alto Verbano, organizzata dall’omonimo gruppo podistico germignaghese, un appuntamento imperdibile per gli amanti del podismo non competitivo ma anche per chi vuole fare una semplice e rilassante passeggiata alla scoperta dei nostri dintorni. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Da venerdì 10 a domenica 12 maggio lo show room di Ceramiche & Co in via Tettamanti (angolo piazza san Giovanni) ospiterà “POP WAY, UN VIAGGIO A CINQUE STELLE NELLA POP ART”, una mostra di opere originali dei grandi maestri della Pop Art, come Andy Warhol, Keith Haring, Takashi Murakami e Mr. Brainwash. Il vernissage si terrà il 10 maggio alle ore 19 – Tutto il programma

SERATE E MUSICA

Varese – ore 17, Musica a San Cassiano 2019 (Chiesa di San Cassiano, Via San Cassiano, Avigno). Leopold Mozart nel 300° della nascita e il suo tempo clavicembalo Federico Caldara. Rassegna di musica antica organizzata dall’ Associazione culturale “Omaggio al clavicembalo”. Al termine dei concerti aperitivo ecologico: “portati il bicchiere ma NON usa e getta”. Ingresso libero, Info 333.7723989.

Busto Arsizio – Riki, Irama e Biondo per la prima volta insieme. Il PalaYamamay di Busto Arsizio (viale Gabardi) ospita sabato 11 maggio uno show unico e indimenticabile. Lo UYBA SPRING BREAK presenta Riki, Irama e Biondo, con tutti i loro più grandi successi. INFOLINE: +39 392 1556283, BIGLIETTI: a partire da 25€ – Tutto il programma

Busto Arsizio – Fine settimana al Circolo Gagarin, tra musica, fantascienza e letteratura. Nei locali di via Galvani a Busto Arsizio Sabato il grande blues sul palco con Angelo Leadbelly Rossi e i DUNA, domenica si continua con la letteratura ospitando la presentazione de Il pieno di felicità di Cecilia Ghidotti. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Dai creatori di BustoFolk, Gens d’Ys – Accademia danze irlandesi, in collaborazione con Uncle Bard & The Dirty Bastards, YUBA, Rosafanti Rugby nasce: Celtic Wave, Festival Interceltico che animerà l’area feste di via Primo Maggio a Cassano Magnago, dal 10 al 12 maggio.Il Festival Interceltico nasce grazie alla volontà e collaborazione di tante associazioni del territorio con esperienza decennale nel campo della musica e della danza tradizionale con il sostegno dell’amministrazione comunale. Questa prima edizione del Festival vedrà salire sul palco dell’area feste di Cassano Magnago artisti di fama internazionale come Hevia (Asturie), Cuig (Irlanda), Fourth Moon (Scozia, Irlanda e Italia), Gens d’Ys, Uncle Bard and the Dirty Bastards, Andrea Rock e altri ancora. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 12 maggio 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza V. Emanuele II), si terrà il terzo appuntamento del ciclo “Domeniche ad Arte: Essenze d’Arte”, dedicato al pubblico degli adulti. – Tutto il programma

CINEMA

Le nuove uscite di questo fine settimana vedono, tra gli altri Rocco Papaleo e Sergio Rubini nel film “Il grande spirito”. Nella sale anche “Pet Sematary” tratto dal romanzo di Stephen King “Cimitero vivente” e “Red Joan” che racconta la storia vera di Joan Stanley – LA PROGRAMMAZIONE NELLE SALE