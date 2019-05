Pedalando tra animali, fiori e decine di laboratori

Ricca di iniziative dedicate alla natura da vivere in compagnia dei bambini questo fine settimana di piena primavera dal 10 al 12 maggio, con laboratori e spettacoli ma anche biciclettate e fiere dedicate a piante ed animali che diventano l’occasione per i bambini di avvicinarsi al mondo agreste con laboratori ed esperienze “atiche”. E non dimenticate la festa della mamma domenica!

MANIFESTAZIONI

Varese: eccezionalmente aperto al pubblico per tutto il fine settimana il giardino di Villa Craven, in via Sacco per “Yourgardener Flower show“, con tantissimi laboratori per bambini > Leggi qui

Varese: dopo il rinvio di domenica scorsa, torna domenica 12 maggio ai Giardini Estensi l’appuntamento con AgriVarese, con tanti animali e attività per bambini, dalla mungitura con mucca margherita e la capretta nuvoletta al battesimo della sella, passando per pompieropoli, cuccioli laboratori ed esperienze > Tutte le iniziative della giornata

Venegono Inferiore: domenica in paese c’è “Agricolae!“, la festa dedicata al mondo agricolo, con tanti laboratori per grandi e piccini, spettacoli, dimostrazioni e percorsi di degustazione > L’evento

Castellanza: la Corte del ciliegio propone per tutta la giornata “La Festa delle famiglie, con grigliata, animazione per bambini nel pomeriggio e in serata l’incontro “Cosa vuoi fare da grande?” > La giornata

Bimbimbici: torna domenica l’annuale appuntamento di Fiab che propone un’allegra pedalata in sicurezza lungo le strade di oltre 150 città d’Italia. In provincia aderiscono alla manifestazione le città di Saronno e di Venegono (partenza alle ore 15 dal pratone di Venegono superiore e arrivo alle 16.30 alla Tensostruttura di Venegono Inferiore che ospita Aegrifest) e i comuni di Casorate Sempione e Cardano al Campo, con due cortei che si uniscono lungo il percorso

SPETTACOLI

Castellanza: sabato 11 maggio alle ore 20.30 alla Corte del Ciliegio, lo spettacolo per grandi e piccini dei Barabba’s Clown apre il primo Festival dell’educazione (Fed) proposto dalla cooperativa LaBanda > L’evento

Castiglione Olona: sabato pomeriggio al Castello di Monteruzzo è di scena “Briciole“, spettacolo pirotecnico di burattini sull’arte di raccontare, di e con Chicco Colombo > Lo spettacolo

Besnate: la rassegna Teatro nei cortili propone per sabato pomeriggio alle ore 16 uno spettacolo nel cortile di via Fontana > La rassegna

LABORATORI

Taino: sabato pomeriggio giochi e laboratori per i più piccoli per l’open day del Sentiero Creativo > L’idea

Galliate Lombardo: per tutta la giornata di sabato il Factory outlet della Cereria Bianchi offre ai bambini tanti laboratori per giocare e creare con la cera e piccole sessioni di kinder yoga > Il programma

Gornate Olona: l’occasione per riscoprire, apprezzare e imparare l’arte del Cestaio di intrecciare i canestri è offerta a tutti i bambini domenica pomeriggio dal Monastero di Torba > L’iniziativa

Angera: domenica pomeriggio il MABA propone ai bambini il laboratorio “Pentole tegami e padelle” per costruire un vaso di argilla a partire da quelli esposti > Leggi qui

Somma Lombardo: la comunità di Molino di Mezzo propone, in occasione della Festa di primavera d domenica, laboratori di danze popolari e costruzione di strumenti musicali con materiale di recupero sia al mattino che nel pomeriggio > L’articolo

IN BIBLIOTECA

Besozzo: dall’albo illustrato “La carta di Chichi” un laboratorio per bambini in biblioteca sabato mattina > I dettagli

Gallarate: letture e laboratorio dedicate alla festa della mamma sabato mattina alla biblioteca civica > Per saperne di più

Gavirate: in biblioteca sabato mattina i bambini sperimentano l’ascolto della fiaba sonora con Maria Cannata e la Cavalletta > Come partecipare

Marchirolo: sabato pomeriggio in biblioteca incontro con l’esperta del portare in fascia “Ti porto con me“, in occasione della Settimana del Babywearing > L’approfondimento

Brebbia: domenica pomeriggio nuovo appuntamento in biblioteca con le Animazioni alla lettura di Betty Colombo > Scopri di più

ESCURSIONI

Castiglione Olona: L’istruttrice di Portare i piccoli Laura Chiaravalli (membro del BW Lab) e l’insegnante di Massaggio infantile Elisa Carboni propongo alle famiglie “Fasceggiata e coccole a merenda“, una passeggiata con i bambini lungo l’Olona, dal Monastero di Torba al Castello di Monteruzzo, immersi tra arte e natura, sulla ciclabile della Valle Olona > Scopri di più

Comerio: tutto esaurito per la prima escursione nella Grotta Rameron della stagione, dedicata alla Festa delle mamme, omaggiate dell’ingresso gratuito > Tutte le info

Piovera (AL): domenica nuova giornata di festa per il Castello di Leonardo, con giochi, laboratori e spettacoli ispirati al genio delle macchine volanti > L’evento