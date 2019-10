In bicicletta o a tavola, il weekend è tra le valli

Un fine settimana tutto dedicato ai sapori dell’autunno, ma anche allo sport. Ecco gli appuntamenti di questo weekend in provincia di Varese e attenzione alle strade chiuse.

SPORT

Granfondo Tre Valli: percorso e strade chiuse il 5 e 6 ottobre 2019

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, le strade di Varese e del nord della provincia ospiteranno la 4a edizione della Granfondo Tre Valli Varesine per amatori, organizzata dalla “S. C. Binda” come antipasto per la classica corsa dei professionisti, in programma martedì 8 ottobre.

La gara porterà alla chiusura di numerose strade per diverse ore, così da permettere agli atleti di gareggiare senza pericolo: a vigilare sul tracciato ci saranno centinaia di addetti tra forze dell’ordine e volontari. Ecco dunque il consueto vademecum per “affrontare” al meglio i disagi della viabilità. – ORARI, VIABILITA’ E STRADE CHIUSE

Abbiategrasso – omenica 6 ottobre Milano sarà la prima città italiana ad ospitare Tough Mudder la corsa ad ostacoli nel fango più famosa del mondo – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – È in programma domenica 6 ottobre a Tornavento di Lonate Pozzolo la settima edizione della CardaCrucca, gara podistica organizzata dalla Cardatletica Asd di Cardano al Campo con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Dai bambini agli amatori fino agli atleti più esperti, tutti si possono mettere alla prova lungo i tracciati che attraversano le vecchie piste di atterraggio tedesche risalenti alla seconda guerra mondiale e la natura del Parco del Ticino. – Tutto il programma

SAGRE E FESTE

Luvinate – Il prossimo fine settimana, il 5 e il 6 ottobre a Luvinate, al Parco del Sorriso, si svolgerà la 27esima edizione di “Una mela al giorno…”. Si tratta di una manifestazione articolata, a cavallo tra sagra, mostra, gastronomia e divulgazione. Infatti, oltre alla mostra di mele, pere e frutta di stagione che annovera produzioni locali e raccolte varie, sono presenti istituti, università e centri di ricerca che si occupano di sperimentazione e di conservazione delle biodiversità. Una festa gastronomica a base di mele con il concorso per il miglior dolce alle mele, conferenze su temi legati alla frutticoltura e degustazioni guidate. – Tutto il programma

Brinzio – La prima castagnata brinziese del 2019 è organizzata dall’associazione degli amici dell’Asilo Infantile “Vanini & Piccinelli”. Per tutta la giornata del 6 ottobre, nella location del parco comunale (dietro il Municipio), servizio di bar e banco gastronomico, con preparazione delle tradizionali mondelle “spadellate” al fuoco vivo. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo: ampio stand coperto disponibile. Capienti parcheggi liberi nelle vicinanze del parco comunale. – Tutto il programma

Gavirate – A Gavirate torna la Festa della Zucca, domenica 6, 13 e 20 ottobre 2019. La Festa della Zucca di Gavirate rappresenta un evento gastronomico di grande interesse soprattutto per gli appassionati di questo colorate e gustoso ortaggio autunnale. Si svolge per tre domeniche consecutive -il 6, il 13 e il 20 ottobre 2019- sul lungolago di Gavirate ed è ormai famosissima. – Tutto il programma

Cairate – Il 6 ottobre 2019 torna l’appuntamento con la 9^ edizione della Festa di Cairate, un connubio riuscito e ormai consolidato tra arte, cultura e degustazione che, come sempre, identifica nel Monastero dell’Assunta il cuore pulsante della propria energia e identità. Il chiostro longobardo di Manigunda apre le porte ai visitatori che avranno l’occasione di aggirarsi tra gli storici ambienti non solo gustandone l’antico fascino e la storia plurisecolare ma anche incontrando l’arte attraverso la mostra “Seme di Luce” a cura di Carla Tocchetti. – Tutto il programma

Albizzate – Sumirago – Appuntamenti liturgici e momenti di festa coinvolgeranno la cittadinanza di Albizzate e Sumirago per tutta la settimana fino al clou degli eventi che avrà luogo nel weekend del 6 e 7 ottobre con l’appuntamento dei rioni in piazza, la processione e il tradizionale spettacolo pirotecnico. – Tutto il programma

Biandronno – La Festa Patronale di Biandronno si terrà sabato 5 e domenica 6 ottobre. Durante tutta la festa sarà in funzione uno stand gastronomico, dove si potranno degustare squisiti panzerotti, polenta e spezzatino e molto altro – Tutto il programma

Valganna – In Valganna torna la sagra della polenta. L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 ottobre nell’area feste di Prato Airolo a Ganna dove si potranno degustare oltre alla polenta anche altri piatti della tradizione culinaria. Le cucine saranno aperte sabato a cena e domenica dalle 12.30. – Tutto il programma

Caldana – Torna l’ottobre caldanese con quattro domeniche per immergersi nel cuore dei sapori e delle tradizioni. Domenica, dalle 10 alle 18, ci sarà in funzione un ricco stand gastronomico con piatti tipici di stagione, prodotti artigianali, specialità alimentari, hobbistica, mostra ed esposizioni.

Malnate – Continua fino a lunedì 7 ottobre, perBACCO!!, la rassegna gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Malnate in piazza San Francesco. Serate danzanti e stand gastronomico attivo – Tutto il programma

Vergiate – Domenica 6 ottobre a Cuirone di Vergiate torna la celebre sagra “funghi e zucche”, giunta alla 27esima edizione. La mostra agricola, naturalistica, ambientale e di civiltà contadina avrà luogo in piazza Turati a Cuirone dalle 9 alle 18 e prevede un fitto programma di eventi tra i quali: il concorso zucche e spaventapasseri, la mostra micologica, la mostra arti e mestieri e il mercatino hobbisti a cura di Legambiente Varese Onlus con il patrocinio comunale. – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 6 ottobre 2019 alla Comunità ANFFAS di Maddalena a Somma Lombardo, in collaborazione con la Coop Radici nel fiume, torna per la sua sesta edizione la domenica “Polenta e burattini”. Una giornata pensata per bambini e famiglie all’insegna di laboratori, mangiar sano e, naturalmente, dello spettacolo dei burattini. – Tutto il programma

Abbiate Guazzone – Festa di San Nazaro: venerdì a teatro con Zelig, domenica in piazza. Doppia iniziativa per la tradizionale festa cittadina: ospiti al teatro i due comici Beppe Altissimi e Italo Giglioli – Tutto il programma

Roh – Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, torna a Rho Urban Lake Street Food Festival, per una grande edizione ricca di eventi e collaborazioni e con il patrocinio del Comune di Rho. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione accompagnati da oltre 10 eventi musicali tra dj set e musica live in collaborazione con Ca’Nostra, il tutto con ingresso gratuito. Novità di questa stagione è la collaborazione con A.Se.R SpA per un evento in avvicinamento al plastic free. Un grazie speciale a Sarma concessionaria BMW Motorroad e concessionaria Mini Sarma, partner della manifestazione

Beura Cardezza e Cuzzego (VB) – Sagra della polenta di Cuzzego 2019. Domenica 6 ottobre, il Gruppo Folkloristico “I Stciupatell” organizza la tradizionale sagra, nata con lo scopo di valorizzare la civiltà alpina, riproponendo i piatti semplici ma gustosi della mensa degli alpigiani con i loro prodotti tipici – Tutto il programma

Morbegno – Il 28 e 29 settembre, 5-6-12-13-19 e 20 ottobre 2019, nel mandamento di Morbegno tornano i tour di antichi sapori alla scoperta dei piatti della tradizione e dei vini valtellinesi, tra storiche cantine e antichi borghi dislocati sulla Costiera dei Cech e nelle Valli del Bitto. Quattro i percorsi Gustosando proposti a Dazio/Caspano, Gerola Alta, Albaredo per San Marco e Dubino. – Tutto il programma

FESTA DEI NONNI

Il 2 ottobre in tutta Italia si è celebra la Festa dei Nonni. Le occasioni per rendere omaggio ai grandi super eroi dei bambini però proseguono per tutto il fine settimana, con una serie di eventi a tema promossi nelle piazze e nelle biblioteche. – Gli appuntamenti

INCONTRI

Varese – Anche nella città giardino si festeggia la Giornata mondiale della Luna di sabato 5 ottobre con una nottata speciale tra gli alberi del parco principale della città, quello di Palazzo Estense, in compagnia dei volontari di Lupu Varese. Il ritrovo per grandi e piccini è alle ore 20.30 all’ingresso principale dei Giardini Estensi (su via Sacco). Da qui i volontari guideranno i partecipanti alla scoperta degli animali della notte, cui sarà dedicata l’introduzione, prima di osservare il nostro satellite, la Luna, con il supporto tecnico e i telescopi del Gruppo Astrofili di Varese. – Tutto il programma

Varese – Sono ben 13 le associazioni per la vita che si sono unite in “Insieme per la vita” che riunisce le realtà che organizzano eventi comuni sull’argomento. Ed è proprio questa unione ad organizzare l’intenso “Mese missionario straordinario” indetto da papa Francesco per il mese di ottobre: con mostre, testimonianze, concerti e incontri in piazza. – Tutto il programma

Varese – Il 5 ottobre nella sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese si svolgerà , a partire dalle 9 un secondo convegno di studio dedicato al lascito culturale e spirituale del Cardinale Attilio Nicora. – Tutto il programma

Azzate – Il Comune di Azzate e Africa Sport organizzano il quinto “Azzate-Kenya Party“. Sabato 5 ottobre al salone dell’oratorio in via Acquadro 30 (sotto il cinema Castellani) si parte alle 19 con un cocktail di benvenuto. A seguire la proiezione di “Benvenuti a Kiambogo” un documentario alla scoperta del campo di allenamento di Kiambogo da dove è partito il progetto Run2gether – Tutto il programma

Morazzone – Sul sagrato della Chiesa di Sant’Ambrogio, dopo la messa delle ore 11,15 si terrà un mercatino con la vendita di dolci e oggetti vari per sostenere una giovane, sorella di un profugo fuggito dalla Nigeria che ora fa il badante a Varese – Tutto il programma

Bisuschio – Da venerdì 4 ottobre fino alla fine del mese l’associazione culturale astronomica e scientifica M42 propone Astrottobre 2019, un ciclo di conferenze ed iniziative divulgative rivolte a tutti, esperti e meno esperti di “cose astronomiche”. Il primo appuntamento prende il titolo di: “Il clima che cambia anche a Varese. Effetto serra, influenza antropica e prospettive future” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 6 ottobre torna il tradizionale appuntamento con l’Open Day della Cooperativa per Disabili Asda- Speranza. La giornata si svolgerà come di consueto nella sede di via Palestro 16 a Busto Arsizio, con una mostra mercato (dalle ore 10 alle 19) della nuova collezione di oggettistica e cartonaggio organizzata in vista delle festività natalizie. Si potranno dunque ammirare ed acquistare splendidi oggetti artigianali realizzati a mano. – Tutto il programma

Ternate – Sabato 5 ottobre in occasione dell’iniziativa “Porte aperte” di Federbeton, sarà possibile visitare il cementificio Holcim di Ternate. Dalle 9.30 alle 16 si susseguiranno visite guidate della durata di circa 30 minuti, alla scoperta dei processi dietro alla produzione del cemento, con la pèossibilità di visitare anche la miniera Santa Marta, dove si estrae parte del materiale utilizzato nello stabilimento – Tutto il programma

Arcisate – Ringraziare la terra per quello che ci dà, ma anche per quanto trasmette all’uomo per curarlo, proteggerlo e renderlo vivo. “La Monda” di Arcisate organizza per il prossimo 6 ottobre dalle 11 alle 18 un “Ringraziamento alla terra”, iniziativa che intende presentare le attività di questa realtà presente sul territorio che si occupa di supporto alla fragilità. – Tutto il programma

Tradate – Rivivere gli indimenticabili anni ’80 e ’90 attraverso i brani che hanno fatto sognare, emozionare e battere il cuore ad intere generazioni ora è possibile. Sabato 5 Ottobre, a partire dalle ore 21.00, al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, cinque strepitose cantanti e musiciste che rispondono al nome di Jennifer Bellea, Natalia Carpenco, Miriam Cossar, Mery Gargy e Francesca Parrotta incanteranno il pubblico attraverso voci suadenti e piacevoli note – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Tante novità per la ventesima edizione di “Sposi in villa”, in programma domenica 6 ottobre dalle 14 alle 20, che dopo tanti anni si sposta a Villa Caproni di Vizzola Ticino (SS336 uscita Malpensa Terminal 1). Dall’abito da sposa alla luna di miele, dalla musica ai fiori, senza dimenticare il catering, le foto, le bomboniere e molto altro – Tutto il programma

LIBRI

Varese – Quattro appuntamenti per un weekend all’insegna di libri, musica e meteorologia. Con l’inizio di ottobre torna a riempirsi il calendario degli eventi organizzati dalla Biblioteca civica di via Sacco: venerdì gli “Incontri d’autore” si soffermeranno sulla figura di Guido Morselli; sabato invece spazio alle note classiche di Giuseppe Verdi, nel pomeriggio, e alla sera a quelle moderne dei “72 Hours Post Fight”. A chiudere il programma, domenica, l’ultimo atto del corso di meteorologia, che spiegherà i modelli numerici abitualmente utilizzati per le previsioni del tempo. – Tutto il programma

Gallarate – Inizia venerdì 4 ottobre SI Scrittrici Insieme, il festival letterario che si svolge tra il Castello dei Visconti di San Vito e la biblioteca Aliverti, la città di Somma Lombardo. Gli appuntamenti iniziano alle 17 e vedranno tante ospiti, tra cui: Helena Janeczek, Chiara Valerio, Benedetta Tobagi, Liliana Segre e non solo – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 17.30 a Bodio Lomnago, nella sala della Biblioteca Comunale, appuntamento con Valeria Montaldi, scrittrice la cui opera letteraria è stata riconosciuta con numerosi premi in Italia e all’estero – Tutto il programma

Luino – Sabato 5 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Conferenze di Palazzo Verbania di Luino si terra’ la Presentazione del volume “Vittorio Sereni-Carlo Betocchi.Un uomo fratello.Carteggi (1937-1982)” – Mimesis Editore,- a cura di Bianca Bianchi, introduzione di Clelia Martignoni. Ne parlano Gianmarco Gaspari e Giulia Raboni con Bianca Bianchi e Clelia Martignoni. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì 4 ottobre a Bustolibri – Libreria Boragno (Via Milano 4, Busto Arsizio) Paola Surano presenta Alberto Brambilla, autore del libro “Tigri, Micioni e altre quisquilie”(TraccePerLaMeta Edizioni). L’appuntamento è alle ore 18 e permetterà di conoscere un vivace punto di vista di chi da una vita segue le vicende della Squadra di calcio della città con l’amore viscerale del tifoso. – Tutto il programma

Castellanza – Alle ore 10, in Villa Jucker, alla LIUC, per il ciclo di incontri “Etica e lavoro: un caffè con l’autore”, Marta Zighetti parlerà del suo libro “Essere esseri umani” (edizioni dEste) ponendo al centro dell’attenzione il valore del bene comune, del benessere del singolo, della collettività e dell’impresa, tutti in collaborazione per la costruzione di una società compassionevole. – Tutto il programma

MUSICA e FIERA DEL VINILE

Varese – Levante incontra i fan di Varese. L’appuntamento con la cantautrice è per sabato 5 ottobre, dalle 14 e 30 alle 16 e 30 quando incontrerà i fan, in occasione dell’uscita del nuovo album “Magnamemoria” prevista per il giorno prima. – Tutto il programma

Busto Arsizio – I locali di via Galvani saranno aperti tutte le sere e sabato 5 ottobre salirà sul palco L’Avversario che presenterà il suo nuovo album. In apertura Acid Jack Flashed con il suo smisurato repertorio di canzoni. Domenica 6 ottobre inizia il ciclo di serate dedicate alla rappresentazione assoluta del Male, una panoramica storica e sociologica con l’Associazione Storiae per scoprire come si è evoluta la figura del Diavolo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Ritorna ancora una volta a Busto la fiera degli storici dischi e di tutto ciò che ci riporta alle tradizioni, domenica 6 ottobre nelle sale gemelle del Museo del Tessile, dalle 10:00 alle 19:00. – Tutto il programma

MOSTRE

Varese – Oktoberfoto, un weekend con quattro mostre. Ben quattro le esposizioni che saranno allestite nel fine settimana dal Fotoclub Varese allo Spazio Acli Arte Cultura – Tutto il programma

Varese – La Sala di Veratti di Varese ospita da sabato 5 ottobre, inaugurazione ore 17,30, la mostra personale di Franca D’Alfonso dal titolo “Paesaggi immaginari” a cura di Lorenzo Mortara. – Tutto il programma

Varese-Velate – Al Battistero di Velate va in scena da venerdì a domenica “Veli di Poesia”, un progetto- omaggio a cinque straordinarie voci di poetesse italiane, frutto della collaborazione di tre associazioni: Beautiful Varese, Vareseguida e Centimetri di Anima. – Tutto il programma

Gallarate – Dal 6 al 27 ottobre 2019, il Museo MA*GA di Gallarate ospita la personale di Elisa Anfuso dal titolo Eyes Wide Shut. L’esposizione, curata da Angelo Crespi, col sostegno di liquid art system, presenta una decina di opere dell’artista siciliana, che si caratterizzano per un’atmosfera sospesa a metà tra la realtà e la finzione, all’interno della quale si muovono esclusivamente donne e adolescenti. – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 18.00, l’Associazione Culturale Blaue Reiter presenta presso l’Antico Palazzo Comunale in via Ronchetti a Cavaria con Premezzo la mostra dal titolo: “La valigia” – Tutto il programma

Gemonio – Il progetto triennale di alternanza scuola-lavoro della classe 5B dell’indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, realizzato in collaborazione con il Museo dedicato al Maestro Bodini si conclude sabato 5 ottobre con la mostra “Tangenze e interazioni. Dal Liceo al Museo”, inaugurazione ore 17.00. – Tutto il programma

CINEMA

