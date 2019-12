Conto alla rovescia, arriva il Natale

Un fine settimana che inizia sotto la pioggia, ma via via vedrà spuntare il sole. Sabato e domenica gli eventi sono tutti dedicati al Natale, in attesa del 25 dicembre. Ecco gli eventi in per grandi e piccini in provincia di Varese.

GLI APPUNTAMENTI DI NATALE

Varese – Ai Giardini Estensi continua lo spettacolo nel parco: fontane di luce, romantici percorsi illuminati e una mongolfiera natalizia attenderà turisti e cittadini. Il parco cittadino è acceso da venerdì 6 dicembre a partire dalle 17.30 e si potrà ammirare fino al 16 gennaio 2020, dal lunedì al giovedì fino alle 22, mentre il venerdì, sabato e domenica fino alle 24.

Varese, Piazza Repubblica – Varese Xmas Village: atmosfere di Natale nel cuore della città. I più piccoli possono consegnare le letterine a Santa Claus, tutti i venerdì dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il Grinch incontrerà i bambini tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. Tutti i venerdì, sabato e domenica al termine dell’orario di visita: spettacolo gratuito a porte chiuse (fino ad esaurimento posti). Aperta la pista di pattinaggio, trenino e tanti eventi. – Tutto il programma

Varese – La fiamma accesa nella Chiesa della Natività a Betlemme, dove una lampada ad olio arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra, arriva alla Chiesa della Madonnina in prato nella serata di sabato 21 dicembre alle ore 21, accolta da un concerto aperto a tutta la comunità e dalla mostra “In attesa della Luce – percorsi d’artista”, inaugurata settimana scorsa tra le navate della piccola chiesa. – Tutto il programma

Varese – Domenica 22 dicembre alle 21, a Varese nella chiesa parrocchiale San Michele di Bosto, il Coro Sine Nomine Città di Varese diretto da Giuseppe Reggiori proporrà un Concerto Natalizio con brani di Bach, Buxtehude, Praetorius e altri della tradizione popolare. – Tutto il programma

Varese – Tradizionale concerto di Natale in Ospedale, che quest’anno fa parte della rassegna Mi fa sol bene, organizzata dalla Fondazione Il Circolo della Bontà. L’appuntamento è per sabato 21 dicembre, alle ore 16.00, nella Hall dell’Ospedale di Circolo. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 20 dicembre si svolgerà la tanto attesa “Notte Bianca nei Rifugi Antierei”. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il Gruppo Speleologico Prealpino attraverso info@speleoprealpino.it oppure telefonando al 331 3721046. – Tutto il programma

Varese – Anche quest’anno il Palaghiaccio di Varese, in occasione delle feste natalizie, seguirà orari straordinari di apertura della pista ghiaccio per permettere a tutti di divertirsi pattinando. – Tutto il programma

Gemonio – Tradizionale appuntamento per tutti i bambini a Gemonio dove, domenica 22 dicembre, è previsto l’arrivo di Babbo Natale che distribuirà alcuni doni ai piccoli della scuola materna e delle elementari. L’attesa sarà premiata intorno alle 11,30 in piazza Vittoria, al termine della messa celebrata nella chiesa parrocchiale che si affaccia proprio sulla piazza principale del paese. La giornata sarà riscaldata anche da un banco gastronomico animato dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini. – Tutto il programma

Germignaga – Domenica 22 dicembre, alle ore 21:00, presso la Chiesa Parrocchiale dei ss. Rocco e Sebastiano in Germignaga, si terrà un Concerto offerto dalla “Corale Amadeus” di Cuveglio. – Tutto il programma

Cadrezzate con Osmate – Il presepe prende vita a Cadrezzate con Osmate. Sabato 21 dicembre alle 18.30 si terrà alla chiesa di Santa Margherita la rappresentazione della natività a cura degli attori della “Piccola compagnia instabile”. – Tutto il programma

Malnate – Domenica è il 22 dicembre e mancheranno tre giorni al Natale. A Malnate è stata organizzata una lunga giornata ricca di iniziative per entrare e assaporare al meglio lo spirito natalizio con tanti divertimenti, soprattutto per i bambini; sarà la prima edizione di “MalnatèNatale” – Tutto il programma

Castiglione Olona – Gran finale per il Natale a Castiglione Olona, con due giorni di eventi per tutti i gusti, per bambini e adulti. Sabato e domenica, per tutto il giorno – Tutto il programma

Sesto Calende – Aspettando il Natale il tradizionale mercatino del terzo sabato del mese “Un Fiume tra Arti e Sapori” si veste a festa questo 21 dicembre nelle Piazze Garibaldi e De Cristoforis con tantissime bancarelle che potranno contare sullo sfondo del Comune “vestito bianco e ornato di drappi rossi”, per contribuire al clima. E poi domenica 22 dicembre dalle 10.30 del mattino, spazio al concerto itinerante sul lungo fiume e per le vie del centro della “Bandina degli stonati”, la simpatica compagine di suonatori che ha colto l’eredità della Banda di Stunaa. – Tutto il programma

Fagnano Olona – All’interno della rassegna “Natale a Fagnano“, promossa dalle Associazioni locali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale fagnanese, che prevede appuntamenti per tutto il periodo nelle festività, domenica 22 dicembre 2019 sarà possibile partecipare al Mercatino di Natale al Castello Visconteo, dalle ore 9 alle 16.30. I volontari della Pro Loco Fagnano Olona organizzano la visita guidata del Castello Visconteo (Piazza Cavour) alle ore 10, 11.30, 15 e 16. Richiesta la prenotazione alla visita, inviando una mail a presidente@proloco-fagnanoolona.org. – Tutto il programma

Samarate – Il Gruppo Corale San Macario propone sabato 21 dicembre la serata concerto San Macario Espressione Musica. Evento giunto quest’anno alla ventunesima edizione, vedrà impegnato il Gruppo Corale, gli immancabili “artisti sanmacaresi e non”, l’amico compositore M° Roberto Bacchini e il M° Carlo Romano, l’oboe del Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, i cori dei bambini. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Due concerti per Natale nella chiesa dei Santi Apostoli. Il primo sarà domenica 22 dicembre e il secondo il 24, prima della messa di mezzanotte – Tutto il programma

Busto Arsizio – Gallarate – “La festa di solidarietà” per i giovani svantaggiati è ormai un appuntamento consolidato. La trentunesima edizione, che si terrà sabato 21 dicembre presso il distaccamento di Busto Arsizio / Gallarate in via Sempione 245 , vedrà come sempre in qualità di motore instancabile dell’iniziativa i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate. – Tutto il programma

Gallarate – A Gallarate è il momento del Concerto Natalizio del Coro Penna Nera, apprezzato coro alpino: sabato 21 alle ore 21 andrà in scena al Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate. – Tutto il programma

Gallarate – Il Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate, ha piacere di segnalare l’evento organizzato dal Coro Aldo Roscio di Gallarate in collaborazione con USCI e Maga e con il patrocinio del Comune di Gallarate. “Gaudete! Christus est natus” è il titolo del concerto di Natale, che è in programma sabato 21 dicembre ore 17.30 – Maga Gallarate – Sala Arazzi Ottavio Missoni. Ingresso libero. – Tutto il programma

Gallarate – Il coro femminile Sophia organizza per domenica 22 dicembre alle ore 18.00, nella chiesa di Santa Maria del Cerro in Cassano Magnago, il concerto In questa notte splendente. – Tutto il programma

VCO – I fuochi d’artificio invernali illumineranno il cielo del lago d’Orta. Uno degli appuntamenti più attesi del periodo delle feste nel distretto turistico dei Laghi è in programma domenica 22 dicembre, alle 18 sul lungolago di Omegna. Lo spettacolo pirotecnico sarà il momento più scenografico di un’interna giornata di festa. In programma, dalle 10 all’area giardini, “Luce di fuochi bagliori di musica” con musica, giochi sotto l’albero, animazione, mercatini. – Tutto il programma

Saronno – Atmosfera sempre più natalizia a Saronno per l’ultimo weekend che precede la settimana del Natale: ecco gli eventi in programma tra sabato e domenica e che coinvolgeranno grandi e piccoli. La novità principale riguarda l’amatissimo trenino lillipuziano gratuito, che sarà attivo da sabato 21 a lunedì 23 dicembre. Il trenino di Natale transiterà lungo le vie cittadine per tutto l’arco delle giornate di sabato, domenica e lunedì, dalle 10.30 alle 19.30, con pausa dalle 12.30 alle 15. – Tutto il programma

Como – È in arrivo una grande sorpresa per tutti i visitatori della Città dei Balocchi. Da sabato 21 dicembre, la scenografia del Como Magic Light Festival di Duomo sarà interamente modificata per avvicinare gli spettatori al magico mondo del Circolo Polare Artico dove ha sede il Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi in Lapponia e dove Santa Claus ha scelto di stabilire la sua dimora nel bel mezzo di natura incontaminata e aurore boreali. – Tutto il programma

BAMBINI

Una grande varietà di eventi e soprattutto spettacoli pensati per i più piccoli, dai presepi viventi ai burattini, nel fine settimana che anticipa il Natale. A Varese e provincia sono moltissimi gli appuntamenti da non perdere – ECCO TUTTI GLI EVENTI PER BAMBINI

INCONTRI

Varese – Sabato 21 e domenica 22 dicembre il Trust dei tifosi biancorossi sarà presente in centro città all’inizio di Corso Matteotti, dalla parte di piazza Montegrappa, con un gazebo e il merchandising marchiato “Il Basket Siamo Noi”. – Tutto il programma

SERATE E CONCERTI

Varese – Il fine settimana di Twiggy inizia con la serata dei Dj resident, venerdì con musica dalle 22 e 30. Il giorno dopo, sabato 21 dicembre, torna il karaoke di Ariele Frizzante dove non mancheranno i brani dedicati al Natale. Domenica invece, l’appuntamento è con An Early Bird, al secolo Stefano De Stefano, cantautore e polistrumentista. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 20 dicembre ore 22, il rapper Kaso torna in concerto per presentare i suoi nuovi brani, alcuni già pubblicati mentre altri saranno delle assolute novità che potrete scoprire solo dal vivo. La serata si svolge allo Spazio 23 di Gallarate. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Fa il suo attesissimo ritorno la grande festa silenziosa organizzata dall’associazione Culturale “Le Officine” che venerdì 20 e sabato 21 dicembre invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile, nel cuore della città. L’evento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e avrà inizio tutte le sere alle 21.30. – Tutto il programma

CINEMA

A Natale arriva al cinema una celebre fiaba classica, quella di Pinocchio, al cinema dal 19 dicembre per la regia di Matteo Garrone. Roberto Benigni veste i panni di Geppetto, un falegname che costruisce un burattino magico, che si trasforma in un bambino di legno e vive avventure fantastiche. Gigi Proietti è Mangiafuoco, mentre Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano il Gatto e la Volpe e nei panni di Pinocchio c’è il piccolo Federico Ielapi. Grazie a un sapiente trucco e effetti tecnologici, il film è una meraviglia che incanta grandi e piccini. Grandi novità per i fan di Star Wars: al cinema c’è L’ascesa di Skywalker, di J. J. Abrams. Un anno dopo gli eventi del film precedente, Gli ultimi Jedi, ciò che resta della Resistenza combatte coraggiosamente il Primo Ordine. Una commedia dal sapore natalizio invece, è Last Christmas. Nelle sale anche – TUTTO IL PROGRAMMA