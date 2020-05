Sole e passeggiate (dove possibile) nel primo weekend della fase due

Il primo weekend della fase 2 è accompagnato dal sole. Qualche libertà in più ci permette di fare qualche breve passeggiata ma sempre con i presidi di sicurezza ed evitando gli assembramenti. Ecco un piccolo ripasso per tenere presente cosa è possibile fare o non fare.

METEO

Weekend con il sole, da godere a “piccoli passi”. Bel tempo sino a domenica sera poi qualche pioggia. Un piccolo ripasso per tenere presente cosa è possibile fare (o non fare) in questa Fase 2 – Leggi l’articolo

VARESE – Parchi varesini tutti aperti: “Ora è il momento di essere responsabili”. Varese nella fase due ha scelto la riapertura totale delle sue aree verdi: ma, per non correre il rischio di richiudere tutto, è importante seguire le regole di distanziamento sociale. Come fare

LAGO MAGGIORE – Lago Maggiore: spiagge accessibili per passeggiate ma niente assembramenti. Le rive del Verbano sono per lo più accessibili per passeggiate e rispettando tutte le normative dettate dall’ultimo DPCM, evitando quindi assembramenti – Leggi l’articolo

ALTO VARESOTTO – Arriva il weekend, pronta l’ordinanza per i proprietari delle seconde case. Quattro comuni del Nord chiedono ai proprietari di residenze vacanza di comunicare preventivamente gli spostamenti – Leggi l’articolo

BASSO VERBANO – Passeggiate con mascherina e primi tuffi, la “fase2” sul lungolago. Passeggiate con mascherina e a distanza di sicurezza. I sindaci raccomandano attenzione e rispetto delle normative – Leggi l’articolo

FESTA DELLA MAMMA

VARESE – Un “kit” per festeggiare la mamma. E’ l’ultima proposta della Pro Loco per le mamme e le figlie che non si sono incontrate per questi due mesi: torta, fiori, palloncini e una mascherina “fashion”. Con il progetto “dolce solidarietà” fornite 100 mascherine ai bambini del Del Ponte – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Bumbasina Run, correre per beneficenza per “La casa di Chiara”. Per la festa della mamma, Bumbasina Run ha lanciato una corsa virtuale benefica in collaborazione con l’associazione onlus “La casa di Chiara” – Leggi l’articolo

MUSICA

MUSICA – Una canzone dedicata a chi è impegnato nell’emergenza. Gli Effetto Vip, cover band di Luino, reinterpretano “Se bastasse una canzone” di Eros Ramazzotti per ringraziare chi si sta impegnando a far fronte all’emergenza coronavirus – Leggi l’articolo

VARESE – Jam session on line e un nuovo canale youtube per i chitarristi varesini. Nato un po’ per caso, il progetto vuole mettere insieme la comunità dei musicisti che in questi mesi sono stati costretti ad annullare concerti e prove – Leggi l’articolo

MUSICA – Malpensa rocks: lo spettacolo dei “Metal detector”, la band della security spacca. Con un pizzico di ironia hanno scelto un titolo – Breaking the law dei Judas Priests – Leggi l’articolo

SESTO CALENDE – Il Coronavirus diventa rap grazie a tre studenti di Sesto Calende. “Lockdown society” è la canzone frutto del progetto “Parole in musica… rap”, che ha coinvolto due studenti e due professori delle medie Bassetti e un ragazzo del Dalla Chiesa di Sesto Calende – Leggi l’articolo

CONTEST

SARONNO-LOMAZZO – La natura in chiaroscuro, tra luci e ombre da immortalare. Aperta sino al 9 maggio la settima sfida fotografica promossa dal Parco del Lura per il contest “Fotografa la natura” sui balconi e nei giardini di casa – Leggi l’articolo

CULTURA – I laghi prealpini scenario di un nuovo concorso letterario. “Scritture di lago” è l’iniziativa lanciata dall’associazione “Lario in” per promuovere la lettura, ma soprattutto dare nuovo slancio al turismo – Leggi l’articolo

LETTURE

FAGNANO OLONA – Play: il nuovo romanzo per ragazzi di Laura Orsolini. Un romanzo di formazione per adolescenti e anche per adulti grazie a storie che si intrecciano in un dialogo tra generazioni attorno ad amori e dipendenze – Leggi l’articolo

BIBLIOTECHE – Chiuse ma non ferme: letture, lezioni e un Tg dalle biblioteche del sistema Valli dei Mulini. In queste settimane di chiusura forzata le 44 biblioteche del sistema hanno continuato a lavorare proponendo sempre nuove iniziative per coinvolgere lettori… e scrittori – Leggi l’articolo

BISUSCHIO – Andrea Gosetti: “Racconto storie perché il pubblico mi manca troppo”. In questo momento di stop forzato agli spettacoli Andrea Gosetti di Intrecci teatrali ha scelto lo strumento del podcast e ha aperto un canale sulla piattaforma Spreaker per continuare a raccontare belle storie – Leggi l’articolo

SAGRE

VEDANO OLONA – San Pancrazio non si arrende: la 13° edizione della Fiera si farà online. Il titolo della XIII edizione, “Portami il girasole impazzito di luce”, è tratto da una celebre poesia di Eugenio Montale ed esprime l’aspirazione a trovare una via di speranza e di salvezza – Leggi l’articolo

ARTE E ARCHEOLOGIA

GALLARATE – Museo Maga: diretta instagram con Marzia Migliora ed ebook gratuito. Il progetto digitale dell’artista “Lo spettro di Mathus” sarà presentato in diretta sabato alle 18, intanto è già disponibile sul sito del museo il catalogo digitale – Leggi l’articolo

ARONA – Archeologia ai Lagoni di Mercurago: la prima puntata dei videoracconti dal museo. L’iniziativa per accompagnare i visitatori in un tour guidato virtuale alla scoperta dei siti di interesse archeologico a due passi da casa – Leggi l’articolo

CERNOBBIO (CO) – “Racconti sull’erba”, nuove foto d’epoca per la mostra virtuale di Villa Bernasconi. La casa-museo di Cernobbio prosegue ed amplia la mostra di fotografie e storie di pic-nic a cavallo tra Otto e Novecento – Leggi l’articolo

TURISMO

VIAGGI – Viaggio in Italia attraverso antiche mappe e carte geografiche. L’iniziativa digitale del Mibact. Seguite sui social gli hashtag #viaggioinitalia e #paesaggioitaliano – Leggi l’articolo

CUCINA

#IORESTOACASA – La ricetta della crostata con la marmellata spiegata dal piccolo Matteo. Nuova puntata della rubrica per vivere meglio questi giorni in casa con il grande chef Alessandro Garzillo e suo figlio Matteo a spiegarvi ricette facili da fare, rispondendo alle segnalazioni di ciò che c’è nel vostro frigo – Leggi l’articolo

SERIE TV

TV – Summertime: La serie Netflix dalla riviera romagnola. Cast, trama e colonna sonora. Dal 29 aprile ha fatto il suo debutto su Netflix “Summertime”, la serie italiana schizzata subito tra i contenuti più visti di tutta la piattaforma in Italia – Leggi l’articolo