Che sia folk, naturalistico o sotto le stelle è tempo di weekend

Con il weekend torna sulla nostra provincia anche il sole e l’aumento delle temperature che accompagneranno i tanti eventi tra musica, arte, solidarietà e natura.

METEO

LE PREVISIONI – In arrivo sole e aumento delle temperature. Il vortice depressionario che in questi giorni ha interessato la nostra regione si sta spostando verso sud lasciando spazio ad un clima estivo- Leggi l’articolo

EVENTI

COMERIO – Un sabato di festa a Villa Tatti Tallacchini con il Comerio Folk. Sabato 17 luglio dalle 18.15 la manifestazione organizzata con il patrocinio del Comune – Leggi l’articolo

LUINO – Un ricco weekend di appuntamenti a Luino. Iniziative per grandi e piccini, da Chagall a Pierino al mercato, per scoprire le storie e i luoghi narrati da Piero Chiara – Leggi l’articolo

SOMMA LOMBARDO – A Volandia un weekend dedicato ai campioni d’Europa. Davanti al padiglione Ala rotante sarà posizionato un maxi schermo per rivedere l’indimenticabile finale dei mondiali dell’82 con la Germania ma anche quella di Wembley di domenica scorsa – Leggi l’articolo

TURBIGO – A Turbigo tre giorni di festa per il primo compleanno di SelvaViva. Da venerdì 16 a domenica 18 luglio si festeggia il primo compleanno del locale immerso nel verde del Parco del Ticino – Leggi l’articolo

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello protagonisti fumetti, videogame e game art. Sabato 17 e domenica 18 luglio ComicSponde propone una serie di attività che spaziano da mostre collettive di autori di fumetti e illustratori a incontri tematici e teamwork in cui è possibile sperimentare le varie tecniche insieme a disegnatori e game artist famosi – Leggi l’articolo

TRADATE – Picnic sotto le stelle al Parco Pineta tra lupi, orsi, leggende e telescopi. AstroNatura propone a grandi e piccini speciali venerdì sera estivi a base di dolci, approfondimenti scientifici e osservazione del cielo – Leggi l’articolo

VARESE – Alla Schiranna di Varese un weekend dedicato alle donne. Continua la festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese per il fine settimana del 16, 17 e 18 luglio programma in collaborazione con la Conferenza Donne Democratiche di Varese e con Coop Lombardia – Leggi l’articolo

CASCIAGO – Sant’Eusebio, sabato 17 luglio a Casciago si cena con la Protezione Civile Valtinella. Dopo l’evento di sabato 10 luglio che ha visto la collaborazione tra Pro Loco di Casciago e Asd Bidone, sabato 17 luglio è il turno della Protezione Civile Valtinella, che propone un menù con salamelle, pizza, hot dog e patatine per tutti – Leggi l’articolo

SANGIANO – A Sangiano una grande festa lungo le strade del Paese. L’evento è organizzato dalla Pro Loco ed è in programma per domenica. Stand gastronomico, bancarelle e spazio per i bambini – Leggi l’articolo

INDUNO OLONA – Tanti eventi nel nome di Arturo Ferrarin: Induno Olona celebra il pilota del raid Roma-Tokyo. In occasione del centenario dell’impresa e degli 80 dalla scomparsa del pilota mostre, incontri, film e conferenze per ricordare il pilota indunese d’adozione – Leggi l’articolo

ANGERA – Eventi d’estate ad Angera. I grandi pratoni in riva al lago di Piazza Garibaldi tornano a essere scenario naturale dei Festival più attesi della stagione culturale angerese – Leggi l’articolo

IPPICA – Sei corse di galoppo alle “Bettole”, spiccano i premi “Terzaghi” e “Marcialis”. Riunione interessante sabato 17 luglio: si comincia alle ore 18. Il clou alla seconda corsa, tanti protagonisti nella prova dedicata al giovane fantino morto in pista a Varese nel 2000 – Leggi l’articolo

ESCURSIONI

SALTRIO – La magia del monte Orsa di notte: escursione speciale sul sentiero delle Bricolle. Venerdì 16 luglio escursione in notturna con gli Amici del Monte Orsa e i racconti immersivi di Andrea Gosetti. Necessaria la prenotazione – Leggi l’articolo

TURISMO – In canoa alla scoperta degli angoli più belli del Verbano, quando lo sport e il turismo sostenibile si incontrano. L’iniziativa escursionistica di Davide Pazzaglia: la sponda lombarda del Lago Maggiore vista da prospettiva differente, a bordo dell’elegante e silenziosa canoa canadese – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Il centro di Varese si anima di musica “da strada”. Dal 16 luglio al 4 settembre, sette eventi di musica itinerante nel centro storico di Varese – Leggi l’articolo

CUVIO – Alla serata musicale di Cuvio arriva la “maratona di piano”. Il terzo appuntamento dell’estate al parco pubblico Pancera prevede una “full immersion” a colpi di note – Leggi l’articolo

SAMARATE – A Samarate tornano Luiza Toska ed Emanuele Esposti con il concerto “Anima”. Un repertorio vastissimo per una serata piena di emozioni nella cornice di villa Montevecchio a Samarate – Leggi l’articolo

AGRA (CH) – Tante “frottole” con Ceresio Estate alla Corte di Bigogno. Domenica 18 luglio alle 19 Ceresio Estate si fa “Ceresio Antico” per presentare “Tutte frottole!”, un concerto dalle atmosfere rinascimentali. Ingresso gratuito con prenotazione – Leggi l’articolo

TURATE – Accordo Zero Live Music Festival, settimana dedicata alle band dai generi musicali unici. Dal 14 al 18 luglio karaoke con Salima, i SUGAR con il tributo System of a Down, i Mode Machine con il tributo ai Depeche Mode, i Versante con il tributo ai Litfiba e il pre concerto con il revival 70/80 dei Rampling – Leggi l’articolo

SALTRIO – Alla “Brusata” di Saltrio il quintetto Orobie in concerto per il festival “Interpretando suoni e luoghi”. Appuntamento domenica 18 luglio alla Cava Brusata: le musiche di Verdi, Rossini e Donizetti protagoniste del festival – Leggi l’articolo

VIGGIÙ – A Viggiù tornano i pompieri: concerto della Banda nazionale dei Vigili del fuoco a Villa Borromeo. Domenica 18 luglio una giornata interamente dedicata ai Vigili del fuoco, con mostre, spazi per i bambini, mezzi storici e un concerto nel parco di Villa Borromeo – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – A Villa Calcaterra jazz, fusion, rock e classica col Cristian Marin Trio. Terzo appuntamento della “Stagione Cameristica 2021 – Sesta Edizione” curata da Musikademia Aps, nell’ambito di Ba Cultura per l’estate – Leggi l’articolo

GORLA MAGGIORE – Il trio del pianista Michele Fazio in concerto domenica 18 luglio a Gorla Maggiore. Fuoriclasse pugliese del jazz tricolore è il pianista e compositore Michele Fazio, originario di Grumo Appula (Bari), che si esibirà in trio, con Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria – Leggi l’articolo

SOLIDARIETA’

LUVINATE– Golf e solidarietà a Luvinate per sostenere la fondazione Il Ponte del Sorriso. Venerdì 16 luglio, dopo la gara di golf Charity Master Golf Vip, ci saranno il coro Pop Up di Solevoci del maestro Caravati e durante la cena delle 20 lo spettacolo di magia di Walter Maffei – Leggi l’articolo

LIBRI

CUVIO – Alla Piccola Corte di Cuvio una serata omaggio a Vittorio Sereni. Venerdì 16 Luglio 2021 alle ore 20,30 in occasione della mostra di Franco Rognoni, appuntamento con l’Associazione GaEle di M.Elena Danelli e Gaetano Blaiotta – Leggi l’articolo

MARNATE – Incontro con l’autore domenica a Marnate: ecco Marina, l’impiegata che vince i concorsi letterari. Domenica 18 luglio a Marnate si terrà un incontro con la scrittrice in erba Marina Berta, presentata dalla giornalista di VareseNews Santina Buscemi – Leggi l’articolo

LIBRI – “Odi et amo”, la nostra mente è quantistica. Il libro pubblicato da Mimesis è stato scritto da Giuseppe Caglioti, fisico innamorato dell’estetica, in collaborazione con la filosofa Tatiana Tchouvileva e con l’architetto Luigi Cocchiarella, esperto di design. Recensione del professor Luigi Lugiato – Leggi l’articolo

LA RECENSIONE – Su quando Gianni Versace prese il posto di Walter Albini a Novara. Il libro sulla vita del noto stilista racconta la vita incredibile dalla Calabria alla conquista del mondo della moda – Leggi l’articolo

ARTE

LUINO – A Palazzo Verbania a Luino le opere di Chagall, un viaggio tra arte e fiabe. Realizzata in collaborazione con la Kasa dei Libri di Milano, la mostra allinea oltre una quarantina di opere, fra incisioni originali e libri illustrati del grande maestro russo – Leggi l’articolo

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona una domenica di arte e spettacolo. Due appuntamenti domenica 18 luglio al Castello di Monteruzzo: in scena lo spettacolo teatrale E.R.O.S.S. e una mostra collettiva per le vie del centro storico – Leggi l’articolo

CINEMA

TRADATE – Esterno Notte porta il cinema all’aperto alla Biblioteca Frera di Tradate. Il primo appuntamento è per domenica 18 luglio con il film “Yesterday”. A disposizione 100 posti su prenotazione – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Inizia sabato la rassegna cinematografica sotto le stelle a Busto Arsizio. Sabato 17 luglio in programma il film Un amore sopra le righe, una ventina i posti ancora disponibili – Leggi l’articolo

TEATRO

VELATE – Appuntamento sotto la Torre di Velate con lo spettacolo “Genius Loci”. In scena Clarissa Pari e Michele Todisco con uno spettacolo che racconta la storia della torre Medievale e delle relazioni che ha intrecciato nei secoli. Appuntamento per domenica 18 luglio, alle 17 e 30 – Leggi l’articolo

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio Marina De Juli rende omaggio a Dario Fo, Gaber e Jannacci. Sabato 17 luglio la rassegna PortoArte 2021 presenta lo spettacolo concerto “Per ora rimando il suicidio” – Leggi l’articolo