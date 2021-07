Sotto le stelle o in pieno sole: il weekend dei bambini è all’aperto

Non solo pomeriggi, ma anche tante serate fatte di cinema, spettacoli o piccole esplorazioni per bambini e famiglie in questo weekend di piena estate tra il 16 e 18 luglio.

Parchi, prati, boschi e giardini fanno da sfondo a giochi, laboratori ed eventi vari pensati per stimolare divertimento, gioco e curiosità dei più piccoli e degli adulti che li accompagnano.

SPETTACOLI

Busto Arsizio: gli spettacoli di burattini dei Venerdì del villaggio proseguono il 16 luglio alle ore 21 con Microco(s)mico”, spettacolo di narrazione di Diego Coscia da Canale d’Alba (CN). Lo spettacolo sarà preceduto dall’aperitivo nel cortile di via Pozzi 3 > La rassegna

Malnate: venerdì sera il cinema sotto le stelle di Esterno Notte è a Villa Braghenti, a Malnate, dove sarà proiettato un magico film di animazione dai disegni originali: la storia incredibile di “Kubo e la spada magica”. Serata per famiglie a ingresso gratuito > Il film

Gavirate: venerdì sera alle 21.30 sul lungolago, al Parco della Folaga Allegra, sarà proiettato “Trash, la leggenda della piramide magica“, film di animazione italiano in cui singoli elementi di spazzatura prendono vita, inseriti in contesti reali, alla ricerca di una seconda opportunità: il riciclo > L’evento

Induno Olona: sabato 17 luglio corte don Andrea Riva si trasforma in cinema all’aperto grazie a Esterno Notte per un grande classico del re dell’animazione, Hayao Miyazaki e il suo “Porco Rosso”, con l’inconfondibile idrovolante in volo sull’Italia tra le due guerre mondiali > Leggi qui

Comerio: all’interno dell’evento Comerio Folk, sabato 17 luglio alle ore 18.30 andrà in scena lo spettacolo per bambini di Progetto Zattera Teatro “Un Piccolo re dei fiori” nel parco di Villa Tatti Tallachini > Leggi qui

Vedano Olona: lo spettacolo Biancaluna della Compagnia Roggero in scena sabato 18 luglio alle 21 a ingresso gratuito al Parco Fara Forni di Vedano Olona per un evento gratuito del Festival dei Mulini Letterari > Come partecipare

STORIE

Tradate: AstroNatura propone a grandi e piccini speciali venerdì sera estivi a base di dolci, approfondimenti scientifici e osservazione del cielo. Questo venerdì il tema del Picnic sotto le stelle al Parco Pineta è a ema lupi, tra natura, miti e leggende – Leggi l’articolo

Luino: sabato e domenica pomeriggio Teatro Periferico accompagna i bambini in due viaggi distinti, tra visite guidate, spettacoli e laboratori a tema mimica teatrale (sabato) e bugie (domenica), tutto ispirato a “Pierini”, la rassegna promossa per far conoscere Piero Chiara ai più piccoli > Leggi qui

Samarate: sabato mattina il Parco di Villa Montevecchio ospiterà due incontri per i bambini in età prescolare con i volontari di Nati per leggere. Incontri gratuiti ma con prenotazione obbligatoria > Scopri come

Gavirate: venerdì pomeriggio al Chiostro di Voltorre Federica Lucchini e Francesca Boldrini raccontano il Gianni Rodari che non ti aspetti nel centenario della nascita (più uno) in “Libri, laghi e marmellate varesotte” > Leggi qui

Varese: i ragazzi del liceo Manzoni leggono “Fiabe in lingua”, un regalo ai bambini che conta 12 podcast nati nell’ambito di “The readers” per promuovere la lettura tra giovanissimi. Dopo le favole in inglese (a questo link), francese e spagnolo, l’ultima puntata con tre storie in italiano > Ascolta

Arcisate: tra i boschi di Arcisate, Brenno e Velmaio prende vita la fiaba di “Ghignad, il ragazzo albero”. Lo spettacolo di e con Marina De Juli è disponibile gratuitamente sul sito del Comune di Arcisate per il Festival Mulini Letterari > Leggi l’articolo

Mamma scegliamo un libro? : questa settimana la libraia Laura Orsolini consiglia ai bambini due albi illustrati belli da sfogliare, da leggere e rileggere, alla scoperta di misteri proverbiali > Le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

Sangiano: domenica Sangiano si veste a festa con un grande spazio interamente dedicato ai più piccoli all’interno del parco di Villa Fantoni, con diverse tipologie di giochi e attività di svago e d’intrattenimento > L’articolo

Gavirate: sabato pomeriggio al Chiostro di Voltorre c’è “Il tocco del re”, Laboratorio creativo ed espressivo rivolto a bambini e ragazzi, con l’associazione Altrementi > Scopri di più

Legnano: sabato pomeriggio l’Estate al Parco Alto Milanese propone a bambini Le maniche al vento, laboratorio creativo a cura di Francesca Animazione > Leggi di più

Tradate: riprendono (ma su prenotazione) le aperture domenicali del Centro Didattico Scientifico e dell’Osservatorio Astronomico del Parco Pineta con diverse possibilità di visita e attività per grandi e piccini, tra passeggiate, giochi e speciali laboratori creativi > Scopri di più

Cassano Magnago: si arricchisce dei Pomeriggi al Bosco la proposta del Bosco dei curiosi, con giochi di teatro tra ombre degli alberi e raggi di sole assieme agli attori di Karakorum il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18 > Come partecipare

Castelnuovo del Garda: ha aperto all’interno di Gardaland il primo Legoland Water Park d’Europa > Qui tutti i dettagli

ESCURSIONI

Cunardo: secondo appuntamento alle Grotte di Cunardo col Gruppo Speleologico Prealpino. L’escursione, guidata dagli esperti, permette di scendere per alcune centinaia di metri nel sottosuolo, dove sono più evidenti le tracce lasciate dai meccanismi idrogeologici che hanno originato questa interessante grotta. A seguire, per chi lo desidera, un tuffo alle cascate di Ferrera > Come partecipare

Varese: ogni domenica nella bella stagione le famiglie con bambini possono andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare a cura di Archeologistics > Ecco come prenotare

Biandronno: sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia. Riprendono le visite al Bene Unesco sul lago di Varese con le visite guidate proposte da Archeologistics, tra novità e scoperte archeologiche > Come partecipare

Altalene: dove trovare le altalene panoramiche in Canton Ticino. Dalle Centovalli al Monte Generoso, cresce il circuito delle “Swing the world” > Leggi l’articolo

Barasso-Comerio: ogni fine settimana, sino a ottobre inoltrato, gli speleologi propongono visite guidate alla Grotta Remeron di Comerio con partenza dall’ex colonia Rossi di Barasso > Leggi qui

Ceresio: ottimi voti per le acque del Lago Ceresio, pronte ad accogliere le famiglie per i primi tuffi della stagione 2021. Le spiagge più belle e tutto ciò che offre al turista il Lago di Lugano > Leggi qui

Lago Maggiore: prosegue la stagione per scoprire il fascino delle Isole Borromee sul Lago Maggiore, anche nei fine settimana > Leggi l’articolo

Oasi Zegna: Questa stagione è uno dei momenti migliori per scoprire l’Oasi Zegna. Ecco le iniziative in programma nei weekend, tra arte e natura > Qui tutte le info

MAMMA E PAPÀ

Gallarate: nasce dalla collaborazione tra il Sistema bibliotecario Panizzi e Nati per leggere un nuovo servizio dedicato alla lettura per bambini, help desk digitale che permette ai genitori di avere informazioni e consigli > Scopri di più

Per tutti: Che sia folk, naturalistico o sotto le stelle, il fine settimana è pienamente estivo, con tante iniziative in tutta la provincia. Laveno si popola di fumetti, Varese di musica di strada e poi ci sono le escursioni in canoa per i più sportivi > Cosa fare nel weekend