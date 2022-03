Simone Libralon suona le musiche di Bach al Liceo Musicale

Sabato 2 aprile alle ore 18 presso l’Auditorium Malipiero del Civico Liceo Musicale di Varese, Simone Libralon eseguirà in concerto le Suite BWV 1007, 1008 e 1009 per viola sola

Il violista italiano, che deve l’inizio della sua formazione musicale proprio a questa istituzione varesina, lo scorso settembre 2021 ha visto la pubblicazione da parte di Brilliant Classics del suo primo progetto discografico dedicato all’integrale delle suite di Bach per viola sola, una pietra miliare del repertorio per strumento ad arco.

La musica di Bach, secondo Libralon, ci accompagna per tutta la vita dandoci quelle risposte emotive di cui abbiamo bisogno nei diversi e contrastanti momenti che caratterizzano l’umana esistenza. Il suo approccio a questa autorevole opera musicale è il risultato di un lungo periodo di studio, concerti e ricerca che lo hanno portato a definire il suo stile: il risultato è un’incisione senza dubbio unica e originale dal punto di vista delle scelte artistico-interpretative.

«Ho sempre pensato al suono di Bach in termini tastieristici: fresco e leggero come il clavicembalo, solenne e profondo come l’organo, ma sempre risultante in un flusso continuo che cela una grande complessità compositivo-concettuale». La scelta di non fare nessun ritornello è elemento fondamentale della visione moderna che l’artista vuole dare e le sue scelte di fraseggio e articolazione sorgono sempre dall’essenza del carattere di ciascun movimento. Così facendo dimostra la straordinarietà compositiva della musica di J. S. Bach in grado di adattarsi perfettamente alle differenze di gusto e pensiero che caratterizzano i diversi periodi storici e le conseguenti epoche artistiche.

Professore dell’Orchestra Sinfonica di Milano LaVerdi, Simone Libralon si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Oltre al repertorio tradizionale ha effettuato diverse trascrizioni e collaborazioni con altri artisti, pittori, architetti, poeti per creare eventi culturali trasversali che mettano in luce contrasti e affinità tra i differenti linguaggi.