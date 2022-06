A cena con Emergency al Barley House di Gallarate

A Gallarate sabato 25 giugno dalle 18:00 Emergency sarà ospite della birreria Barley House che ha deciso di sostenere il lavoro della Ong donando 1€ per ogni birra e 6€ per ogni pinsa speciale Emergency

A giugno ritorna per la 7a edizione, in tutte le regioni d’Italia, l’iniziativa 100 Cene, che coniuga l’amore per la buona cucina con quello per le giuste cause: cene, pranzi, aperitivi, pic nic, cene private per sostenere gli ospedali di EMERGENCY.

I fondi raccolti durante gli eventi saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 100 mila pasti al mese ai loro pazienti.

