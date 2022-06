Una domenica di sport e solidarietà a Olgiate Olona

L’evento, organizzato da ASD Valle Olona, vedrà sfidarsi in un torneo di calcio a sette le squadre sportive ma ci saranno eventi anche per i più piccoli e stand gastronomico attivo

Una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà sarà quella del 19 Giugno 2022 al Campo Sportivo Sergio Gambini di Olgiate Olona.

L’evento, organizzato da ASD Valle Olona, vedrà sfidarsi in un torneo di calcio a sette le squadre sportive e delle forze dell’ordine territoriali: ASD Valle Olona, Rappresentanza Rosso-Blu di Castellanza, i militari della NATO NRDC-ITA di Solbiate Olona, la Polizia di Malpensa, la Polizia Locale di Busto Arsizio, la Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio, la Rappresentanza Giallo-Verde di Busto Arsizio e di Malpensa.

Ma ci sarà spazio anche per i bimbi, infatti i partecipanti potranno ammirare il gioco di squadra dei pulcini e delle future promesse del calcio della Valle Olona. Durante la giornata benefica, il cui ingresso è gratuito ad offerta libera, ci sarà anche tanta buona musica, con il DJ MaPJ e la Eagle Band e la straordinaria esibizione della scuola di ballo Perfecta Combinacion.

Ma l’evento è pensato anche per i bambini, infatti un apposito spazio sarà loro dedicato con un corner di truccabimbi presso il quale potranno sbizzarrirsi con make-up fiabeschi. Non mancherà il buon cibo, messo a disposizione dallo stand gastronomico del ristorante “La Pergola”, che offrirà parte del ricavato in beneficienza. E poi ancora, uno stand di dolci con offerta libera ed una pesca con fantastici premi. Il ricavato della giornata sarà devoluto a Progetto Pollicino Onlus, cooperativa sociale che dal 2008 si occupa di minori in situazioni di disagio presso le sue due comunità a Busto Arsizio: La Comunità Piccoli e la Chiave D’oro.

La Comunità Piccoli è una struttura che accoglie bambini di età compresa tra 0 e 6 anni allontanati dalla famiglia di origine per ordine del Tribunale per i Minorenni. La comunità si esprime nell’idea di una casa, caratterizzata dalla presenza di spazi personali e comuni di condivisione e gioco. Possiede una dimensione calda e accogliente: è un ambiente ordinato e tranquillo, animato dal gioco dei piccoli e dai loro ritmi. Ma il sogno di Pollicino è una famiglia. Così la comunità, lavorando a stretto contatto con i servizi sociali, si impegna per reinserire i bambini nella loro famiglia di origine, oppure, quando questo non fosse più possibile, in una affidataria, dove viene raccolto l’ultimo sassolino di questa piccola storia… Una casa dove ci saranno una mamma e un papà per sempre.

La Chiave d’Oro accoglie bambini di età compresa tra 6 e 10 anni, e si configura come comunità leggera con un’intenzione preventiva all’allontanamento e si occupa, oltre che dei bambini, anche delle loro famiglie: i piccoli sono accolti dall’uscita dalla scuola e restano alla Chiave d’Oro fino a dopo cena, momento in cui fanno rientro nella loro casa. Nelle ore di permanenza sono affiancati da educatori professionali e hanno la possibilità di fare tutte quelle esperienze importanti per la loro crescita: compiti, giochi, attività sportive, ma anche cura di sé, momenti di riflessione individuali e di gruppo, spazio di parola.