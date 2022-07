Al parco di Besozzo arrivano i dj per la serata “Liberamente music”

L’amministrazione comunale torna con nuove iniziative culturali estive, a ingresso gratuito, nell’ambito del progetto “Liberamente azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”.

Venerdì 15 luglio dalle ore 20:00 alle 24:00 in Piazza 1°Maggio si terrà l’evento “Liberamente music”, una serata di musica e divertimento dedicata ai ragazzi che vedrà alternarsi sul palco: dj Deiv, Man, Dos e Selmi, voice Pisa, in collaborazione con il gruppo Tikiti. Per l’occasione sono state create e saranno distribuite gratuitamente fanzine a tema Street e una postazione bookcrossing.

Lunedì 18 luglio alle ore 21:30 presso il Cortile del Palazzo Comunale in via Mazzini 4 si terrà la proiezione del film “Emma” tratto dal capolavoro di Jane Austen, con protagonista Anya Taylor Joy divenuta celebre per la serie La regina degli scacchi. Durante la serata sarà presente il banco della Biblioteca Comunale dove sarà possibile iscriversi e prendere in prestito una serie di testi di Jane Austen. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Sabato 30 luglio alle ore 6:30 presso la località Bozza si terrà un momento di musica dal vivo in acustico e racconti, a cura di Intrecci Teatrali con colazione vista lago, per un risveglio a contatto con arte e natura.

Il sindaco Gianluca Coghetto di Besozzo: “Dopo un mese dalle elezioni riprendono vita le iniziative che animano il nostro Comune anche nel periodo estivo. Sono tre momenti facenti parte di una azione già avviata, in tre diversi luoghi del paese: una piazza per i più giovani, il cortile del palazzo comunale e la località Bozza in riva al lago per giovani e adulti. La serata di musica per i giovani si svolgerà nella nostra Piazza 1 Maggio in centro al paese, luogo normalmente non pedonabile, che verrà completamente chiusa per accogliere l’evento. Il film sarà proiettato all’interno dello storico cortile del Palazzo Comunale, già conosciuto e apprezzato dai residenti besozzesi. La terza ambientazione scelta a fine luglio sarà la Bozza luogo di qualità del nostro paesaggio.”

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: “Questi tre eventi estivi concludono l’intensa attività del progetto Liberamente che ha coinvolto nel corso di un anno centinaia di ragazzi come spettatori e protagonisti di momenti legati alla lettura attraverso musica, cinema, teatro e multimedialità. Abbiamo gettato i semi che speriamo possano dare i frutti con una continua crescita di nuovi frequentatori della biblioteca e appassioni di lettura”.

Info: bibliotecabesozzo@gmail.com tel 0332/970195-2-229 – ingresso libero e gratuito a tutti gli eventi.