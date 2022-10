Festa d’autunno a Castello Cabiaglio

Una domenica di mercato che celebra l’autunno prealpino tra colori, sapori, incontri, condivisioni, tutto in stile solidale e responsabile.

Come ogni mese il borgo di Castello Cabiaglio dà spazio ad espositori di prodotti locali e ad artigiani di varia natura, tutto a km zero ma con uno sguardo oltre: dopo la bellissima Festa dei Popoli di settembre, questa volta il focus è sull’Africa, con artisti provenienti dal grande continente che porteranno con loro parole, musica, danza, tra tradizione e contemporaneità.

“Gule Wamkulu – ancestralità e memorie” è il libro presentato da Tsumbe Marìa, originario del Mozambico, che nel pomeriggio condurrà un workshop dedicato al “Corpo Oracolo”.

Alle ore 14 la Banda Bomoi si esibisce in concerto presso la corte del b&b Icasamia, un luogo speciale da riempire di musica e danza. Gruppo di recente formazione che si esprime attraverso sonorità e melodie africane, tra brani tradizionali rivisitati e pezzi originali dall’Africa.

Anche per pranzo si valicano i confini del Varesotto con un menù toscano dedicato ai gustosi testaroli della Lunigiana a cura di ThePastaPietro in collaborazione con Aps Il Bosco Verde. A seguire caldarroste e vin brulé in quantità!