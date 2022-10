Zero Sessanta in scena al Teatro di Busto Arsizio

Sabato 29 ottobre, alle ore 21, al Teatro “Delia Cajelli” in via Dante Alighieri 20 a Busto Arsizio, andrà in scena

Zero Sessanta-Poema Ferroviario

tratto dallo spettacolo “Zerovsky”.

Lo spettacolo è una riscrittura di Sergio Salmoiraghi e di Seby Leonardi con Annalisa Pantano, le canzoni e la produzione di Nicola Caccia da 10 anni in scena con il suo “Renato Zero Tribute Show”. Ad impreziosire lo spettacolo le coreografie di Antonella Colombo di Centro Arte Danza, Olgiate Olona. Musica, danza, teatro.

Sarà sia carne che pesce, sia zuppa che pan bagnato, sia arte che parte, ecc…ecc… Un viaggio che non vuole essere utile, ma che vuole essere urgente. Il ricavato sarà devoluto a La casa di Chiara Onlus.

Con il patrocinio di Comune Di Busto Arsizio, Provincia di Varese e Famiglia Sinaghina.