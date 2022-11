Antonio Manzini torna a Varese e lo fa con il suo ultimo libro “La Mala Erba”. L’appuntamento è organizzato dalla libreria Ubik di Varese ed è in programma alla Sala Montanari (Via dei Bersaglieri, 1) per sabato 19 novembre, alle 18. L’incontro è condotto da Nicoletta Matricardi e vedrà lo scrittore tornare in città con il suo ultimo libro.

La penna di Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio scolpito nella memoria dei lettori come Rocco Schiavone, in questo nuovo volume raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese. Una specie di lieto fine trasforma tutto in una fiaba acida.

L’evento realizzato con il patrocinio del Comune di Varese è gratuito, ma è necessario ritirare il pass alla Libreria Ubik. Per info scrivere a varese@ubiklibri.it oppure telefonando 0332.1690245.