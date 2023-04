A Maccagno una serata sul tema “Disarmo: bussola per la pace”

Organizzato dal Tavolo per la Pace Alto Verbano, l’incontro vedrà l’intervento di Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, e di Vito Alfieri Fontana, uomo che da fabbricante di armi è diventato sminatore

Venerdì 28 aprile alle ore 21:00 al Punto di Incontro a Maccagno il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano promuoverà, nell’ambito del percorso “In viaggio…per la Pace”, un nuovo appuntamento per parlare di pacifismo, disarmo e coscienza civile «per un mondo di pace e giustizia» fanno sapere.

Un percorso iniziato lo scorso 20 gennaio e rivolto alla popolazione con l’obiettivo di concretizzare l’impegno di ciascuno per la pace, la nonviolenza e il disarmo. Dopo l’ultima serata sull’industria delle armi, tenutasi il 17 marzo a Palazzo Verbania di Luino, venerdì 28 aprile si terrà dunque una nuova e interessante serata dove «saremo testimoni di un dialogo tra pacifismo, disarmo e coerenza» continuano dal Tavolo.

A guidare l’incontro ci saranno Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi, e Vito Alfieri Fontana, «l’uomo che da fabbricante di armi è diventato sminatore, da produttore di ordigni a distruttore degli stessi e che davanti ai dubbi della propria coscienza ha anteposto la dignità e il riscatto al profitto e al successo» spiegano gli organizzatori.

«Questa serata è la continuazione del percorso di riflessioni e buone pratiche per concretizzare la pace, la nonviolenza e il disarmo che abbiamo chiamato: “In viaggio …per la Pace”. Inoltre la serata aderisce alle giornate globali di azione sulle spese militari (GDAMS). Vi aspettiamo numerosi! Sarà anche l’occasione per conoscere le prossime iniziative del Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano» concludono dal Tavolo.