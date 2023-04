Il Cai Luino compie 75 anni

La sezione luinese festeggerà questo importante traguardo con una serata a Palazzo Verbania venerdì 28 aprile. In questa occasione verrà presentata l’attività fatta in questi anni e un fitto programma di incontri

Un evento che vuole essere una festa memorabile, a ingresso libero, aperto a tutta la comunità: venerdì 28 aprile alle 20:30 a Palazzo Verbania di Luino il Cai Luino celebrerà il 75esimo anniversario di fondazione con i riflettori puntati sulle attività che in questi anni ha promosso per far conoscere e amare la nostra montagna.

Grazie all’ausilio di filmati e qualche fotografia, il Cai Luino rivivrà i 75 anni di vita, dando particolare attenzione all’ultimo socio fondatore rimasto in vita: Giancarlo Colla.

L’ultima parte della serata, che vedrà la presenza del Coro Città di Luino, del presidente Cai sezione di Luino Adriano Rinaldin, del Presidente Cai Lombardia Emilio Aldeghi e del Vicepresidente Cai Nazionale Laura Colombo, sarà invece riservata alla presentazione del fitto programma di incontri elaborato dalla realtà luinese in occasione, appunto, del suo 75esimo anniversario.