Eventi per bambini nel weekend del 5, 6 e 7 maggio tra Varese e provincia

Esplorazioni in natura, feste di piazza, giochi e tanti diversi laboratori per il divertimento di bambini e famiglie in questo primo fine settimana di maggio baciato dal sole, con qualche possibile rovescio nel pomeriggio di domenica.

In caso di pioggia è bene verificare con gli organizzatori la conferma delle attività all’aperto.

EVENTI

ALBIZZATE – Sabato 6 maggio il Parco La Fornace ospita la Festa dello Sport: un pomeriggio di sport e giochi per i bambini delle scuole elementari e medie, con la collaborazione delle società sportive locali – L’evento

CASTELLO CABIAGLIO – Per tutta la giornata di domenica 7 maggio, il mercato bio e solidale del GiustoInperfetto propone l’Ecofesta di maggio con giochi, spettacoli, musiche, arte ed escursioni zero waste al motto di “Sballiamoci”, tra vicoli e cortili del borgo – Qui tutti i dettagli

VARESE – In occasione dei Creanza Spring Market sabato tra parco e Salone delle ville Ponti oltre 70 artigiani e tanti laboratori creativi per adulti e bambini – Scopri di più

INARZO – Domenica La Palude Brabbia partecipa alla Festa delle Oasi Lipu con visite, laboratori e giochi tra arte e natura- Scopri il programma

VERBANIA (VCO) – Al Museo del Paesaggio di Verbania la mostra per i più piccoli Gira Giramondo. Da sabato 22 aprile a sabato 6 maggio la mostra interattiva di Nati per Leggere VCO per famiglie con bambini da 1 a 6 anni con tante letture e laboratori – Qui tutti i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

AZZATE – Una speciale Favola della buonanotte da condividere con la mamma tra biscottini e giochi teatrali in pigiama, aspettando la Festa della mamma, sabato 6 maggio alle ore 20.30 assieme alle cantastorie Liliana Maffei e Arianna Talamona – Come partecipare

BRUSIMPIANO – Domenica 7 maggio alle ore 17 alla Soms c’è Il Flauto magico, la Fiaba all’opera con la voce narrante di Liliana Maffei e le musiche dal vivo degli allievi delle civiche scuole musicali di Varese e Induno Olona – Lo spettacolo

TRADATE – Occasioni d’avventura è il nuovo cineforum per bambini e ragazzi promosso da L’Aquilone di Tradate a partire da sabato 6 maggio alle 10 al Cinema Grassi con “Le avventure di Zarafa, la giraffa giramondo” – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 5 maggio, alle ore 16.45, la Biblioteca civica ospiterà JurassicART, una lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi a cui seguirà un laboratorio artistico; l’attività è rivolta a tutti i bambini dai 5 ai 9 anni – Scopri di più

VARESE – Nella mattinata di sabato 6 maggio la sala del Servizio minori di via Magenta ospita Favole a colazione, laboratorio teatrale per bambini dai 4 ai 9 anni con Liliana Maffei. Partecipazione gratuita anche per i genitori che contemporaneamente potranno partecipare al laboratorio per adulti “Mettere radici” – Scopri l’iniziativa

CASTIGLIONE OLONA – Sabato c’è una speciale visita al Museo della Collegiata per i bambini strutturata come un vero e proprio Gioco dell’oca creato dai ragazzi della classe 3^AU del Liceo Marie Curie di Tradate che guideranno i piccoli visitatori assieme alla mascotte dell’evento, il leone Colly – Come partecipare

ORINO – Hanno arrestato la Befana: il processo è un laboratorio promosso dall’associazione Il Pargolario per spiegare a bambini e genitori l’uso degli smartphone e ospitato dalla biblioteca nel pomeriggio di sabato – Scopri di più

VARESE – Alla Schiranna c’è il Luna Park fino a domenica 7 maggio, con due grandi novità e tutte le giostre più amate dai bambini –Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

CAGNO (CO) – Domenica al Mulino del Trotto, nel parco della Valle del Lanza, c’è la Soms in mostra e le Gev propongono visite alle suggestive Cave della Molera e il Bestiario, un’esplorazione ai reperti animali che incanta i bambini – L’iniziativa

APPIANO GENTILE – Il gruppo CamminAppiano propone per sabato pomeriggio una Camminata alla scoperta del Parco Pineta adatta ad adulti e bambini (ma non ai passeggini) è in programma per sabato pomeriggio con partenza alle ore 14 dal piazza Dalla Chiesa – La locandina

TRADATE – Porte aperte alle famiglie domenica al Parco Pineta a partire dalle ore 14.30 con avventure sui sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta, tra Centro didattico ed Ecoplanetario – Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

MAMMA E PAPA’

CASCIAGO – Non sprechiamoci è il titolo del nuovo laboratorio green promosso dalla Commissione Salute del IC “Campo dei Fiori” per la serata di venerdì 5 maggio alle ore 20.30 a Villa Valerio – Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – Si intitola Diversità e relazione il dialogo con la psicologa Roberta Castellini autrice del libro “La trottola, il ciliegio e la tenace Carpa Koi – L’Io e l’Altro tra ironie e metafore” promosso dal Comitato genitori De Amicis all’IC Bossi “per capire e accompagnare i figli” – L’evento

PER TUTTI – – Cosa fare nel weekend