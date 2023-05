Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 5,6,7 maggio

Varese si prepara alla festa del patrono cittadino San Vittore con un programma fitto di eventi. Quest’anno il premio al varesino dell’anno è assegnato a Max Cavallari che “Che porta avanti l’esperienza e le risate dei Fichi d’India”. Castello Cabiaglio per tutta la giornata di domenica 7 maggio si anima con la Ecofesta del GiustoInperfetto con mercato bio e solidale giochi, spettacoli, musiche, arte ed escursioni per grandi e piccini. Lego, Manga e giochi da tavolo a Laveno Mombello mentre a Marnate la Festa della Mamma si festeggia con un pranzo conviviale, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. “Notte del liceo classico” al Pascoli di Gallarate con concerti, mostre e incontri. L’evento nazionale del 5 maggio vedrà ai Licei di viale dei Tigli tante attività diverse. Edizione speciale della Fiera del Cardinale di Castiglione Olona che celebra 45 anni di attività di uno tra i più storici mercatini della provincia di Varese. Ad Inarzo la Palude Brabbia partecipa alla festa delle Oasi Lipu. Domenica 7 maggio visite, laboratori e giochi tra arte e natura. Sabato 6 maggio il Parco La Fornace di Albizzate ospita un pomeriggio di sport e giochi per i bambini delle scuole elementari e medie, con la collaborazione delle società sportive locali.

EVENTI SPONSORIZZATI

CASSANO MAGNAGO – Un weekend caratterizzato dai sapore valtellinesi. Dal 5 al 7 maggio l’area feste di Via 1 Maggio a si animerà con la Sagra dei Pizzoccheri&Sciatt. Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Preparatevi a vivere un’esperienza magica ed unica nelle stanze del Palazzo Branda Castiglioni, lasciandovi ispirare dalla saga del maghetto più famoso del mondo. Un percorso pensato appositamente per le famiglie dove adulti e bambini potranno immergersi nel mondo magico e collaborare insieme. Tutte le informazioni

BESOZZO – Appuntamento sabato 6 maggio alle ore 21.00, al Teatro Duse di Besozzo, dove andrà in scena Il popolo dell’acqua una commedia politica pungente sul tema della gestione dell’acqua pubblica. Lo spettacolo porta la firma di Massimo Donati. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Una festa della mamma dolce e solidale con Good Samaritan ODV. La collaborazione con la Pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti propone per l’occasione un biscotto a forma di cuore da dedicare alle proprie mamme. Tutto il ricavato servirà per sostenere le donne vulnerabili ugandesi della cooperativa Wawoto Kacel. Tutte le informazioni

GALLARATE – La questione delle identità di genere è diventato cruciale in tutti gli ambiti della società tanto da rendere necessaria una riflessione in proposito. Il 6 maggio, a Gallarate, ci si inoltrerà nella complessità del tema con l’incontro Nuove generazioni: una bussola per orientarsi . Tutte le informazioni

VARESE – Una giornata dedicata alla creatività: nella splendida cornice di Villa Ponti si terrà l’ormai apprezzatissimo Creanza Spring Market. Tutte le informazioni

VARESE – Inaugura sabato 6 maggio la rassegna Omaggio al clavicembalo che proporrà ben 5 concerti dedicati allo strumento a corde del XV secolo. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

SOLBIATE CON CAGNO – Riprendono i fine settimana di esposizioni nel parco Valle del Lanza tra bella Compagnia, arte, visite guidate alle Cave di Molera e tanta Natura. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Varese fa festa, ecco il programma della giornata di san Vittore. Il premio al varesino dell’anno, che viene assegnato in occasione della festa di san Vittore, destinato al comico “Che porta avanti l’esperienza e le risate dei Fichi d’India” – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la Festa di San Vittore cambia pelle: al via la prima edizione del San Vittore Festival. Una nuova iniziativa dedicata al santo Patrono di Varese si terrà dal 5 all’8 maggio: viene organizzata da una serie di realtà che a vario titolo operano in città – Tutte le informazioni

VARESE – Il tempo per il luna park di Varese si allunga: termine prorogato al 7 maggio. Il luna park a Schiranna durerà quindi ancora qualche giorno, fino a domenica 7 maggio. Non tutte le attrazioni in essere fino al primo maggio saranno disponibili, ma un ultimo weekend in giostra è assicurato – Tutte le informazioni

VARESE – Creanza Spring Market. Il 7 maggio a Varese si festeggia la primavera. Nella cornice di Villa Napoleonica, all’interno del salone e nel parco antistante, oltre 70 espositrici ed espositori selezionati presenteranno le loro creazioni artigianali più nuove ed originali per celebrare la primavera nel pieno della sua bellezza – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – Brezzo di Bedero si prepara a festeggiare il Santo Patrono S. Vittore Martire. Una giornata di festa dalle 10 in poi, attivo lo stand gastronomico – Tutte le informazioni

VARESE – Ai Mulini di Gurone l’incontro per ricordare Alberto Minazzi. La figlia Valentina da l’appuntamento per tutti coloro che vogliono «ricordare “il Minazzi”» a Casamatta sabato 6 Maggio, a partire dalle 15 – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Sballiamoci all’Ecofesta del GiustoInperfetto nel borgo di Castello Cabiaglio. Per tutta la giornata di domenica 7 maggio, il mercato bio e solidale propone giochi, spettacoli, musiche, arte ed escursioni zero waste per grandi e piccini – Tutte le informazioni

COMERIO – Due aperture speciali della serra tropicale di Comerio. L’Associazione Utopia Tropicale ha deciso, nelle domeniche 7 e 14 maggio, due speciali aperture della Serra tropicale di Comerio, un vero unicum nella nostra Provincia – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Cittadini di Cislago, Marnate, Rescaldina e Gorla Minore uniti per la giornata di pulizia del Bosco del Rugareto. Partecipare a questa iniziativa è un’occasione per dimostrare impegno e responsabilità verso l’ambiente e la comunità. Unisciti agli altri cittadini e contribuisci alla pulizia del Bosco del Rugareto – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Una domenica con auto e moto storiche a Bodio Lomnago. Il “Rogo Rally” si terrà domenica 7 maggio. Andos organizza, sempre al mattino, una “Camminata in rosa” – Tutte le informazioni

SALUTE – La Giornata internazionale dell’ostetrica: “Accanto alle donne nell’incredibile magia della nascita”. In occasione del 5 maggio, giornata mondiale dedicata a questa figura, le professioniste dell’Asst Valle Olona dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, e del Consultorio familiare di Saronno, si raccontano – Tutte le informazioni

TRADATE – Musica, conferenze e laboratori creativi, a Tradate torna “Maggio insieme” dell’associazione Donna Oggi. Dal 6 al 28 maggio l’associazione propone un ricco calendario di incontri ed eventi aperti a tutti – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Lego, Manga e giochi da tavolo: un’intera giornata a Laveno Mombello. La manifestazione è aperta a tutti i curiosi, gli appassionati e i giocatori di ogni età e vede diversi eventi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Un incontro a Gallarate per parlare del ruolo dell’amministratore di sostegno. Nella sede delle Acli a Gallarate un incontro per affrontare e sensibilizzare sulle problematiche della protezione giuridica delle persone fragili – Tutte le informazioni

GALLARATE – La “notte del liceo classico”: al Pascoli di Gallarate concerti, mostre e incontri. L’evento nazionale del 5 maggio vedrà ai Licei di viale dei Tigli tante attività diverse, anche la collaborazione di Avis, Asst Valle Olona, Lions e Astrofili Novaresi – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – “Tutti in carrozza”, festa all’Asilo di Travedona Monate. Appuntamento per sabato 6 domenica 7 maggio all’Asilo di Travedona Monate G. e G. Leva per una fine settimana di festa aperto a tutta la comunità – Tutte le informazioni

GALLARATE – La Croce Rossa “insegna” le Manovre Salvavita Pediatriche in piazza a Gallarate e Somma. In occasione della Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il comitato gallaratese porta in piazza la formazione per tutti, ma anche musica e truccabimbi – Tutte le informazioni

MARNATE – Festa della Mamma a Marnate: pranzo conviviale, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Domenica 7 maggio, dalle 12.00, si terrà un aperitivo e un pranzo conviviale per festeggiare insieme questa giornata dedicata alle mamme – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Edizione speciale della Fiera del Cardinale di Castiglione Olona che celebra 45 anni di attività. In occasione di questo appuntamento di maggio alle 10 si terrà una breve cerimonia alla presenza del sindaco e delle autorità cittadine per celebrare i 45 anni di quello che è riconosciuto come uno tra i più storici mercatini della provincia di Varese – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Brian Keith Stephens e Alice Zanin, doppia mostra alla galleria Punto sull’Arte di Varese. Vernissage sabato 6 Maggio h 17- 19. Due mostre personali che hanno come protagonista il Mondo Animale – Tutte le informazioni

VARESE – Torna a Varese Insight Foto Festival, la manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea. Due weekend, 6-7 maggio e 13-14 maggio, saranno dedicati a mostre, incontri, talk e performance artistiche. I progetti allestiti a Villa Mirabello, Cinema Teatro Nuovo e Sala Veratti – Tutte le informazioni

GALLARATE – Domeniche di maggio: visite guidate gratuite al Maga. Per tutto il mese ci saranno tre turni pomeridiani alle ore 16.00, 17.00 e 18.00 di visita alla mostra “Andy Warhol. Serial Identity – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Dualismo di luce, a Palazzo Cicogna la mostra di Giuseppe Portella e dei ragazzi del “Belotti Pensa”. L’artista di Novate Milanese mette in mostra 50 opere a Palazzo Cicogna, realizzate in gran parte con terre rare autoluminescenti. Una di queste è stata realizzata coi ragazzi del centro diurno per disabili – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio si tinge di Rosa Alchemico per la mostra di Miniartextil al Museo del Tessile. Dal 6 maggio all’11 giugno torna la mostra di fiber art promossa e organizzata dall’Associazione Arte&Arte. Collegato un concorso rivolto ai cittadini attraverso la creazione di un apposito “passaporto” – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – A Fagnano Olona inaugurata la mostra dell’artista Marino Mossi. Si potrà visitare il 6 e il 7 maggio al Castello Visconteo di Fagnano Olona si terrà la mostra di pittura dell’artista Marino Mossi – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Torna “Arte in Trotto” nella Valle del Lanza con la SOMS in Mostra. Riprendono i fine settimana di esposizioni nel parco Valle del Lanza tra bella Compagnia, arte, visite guidate alle Cave di Molera e tanta Natura – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La visita al Museo della Collegiata per i bambini è un gioco dell’oca. Il percorso è creato dai ragazzi della classe 3^AU del Liceo Marie Curie di Tradate che guideranno i piccoli visitatori nelle giornate di sabato 6 e 13 maggio – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Nel cortile del Circolo di Sant’Ambrogio il dj set di Trashmilano e il libro di Eleonora Tredici. Appuntamento per sabato 6 maggio, dalle 18 per la presentazione del libro “In balera con Simon”. A seguire il dj set di Braga – Tutte le informazioni

GALLARATE – Pier Vittorio Buffa presenta alla Biblos di Gallarate “La casa dell’uva fragola”. Il romanzo racconta una storia lunga centocinquant’anni, che ha come sfondo il paesino di Castello Cabiaglio, nelle valli vresine. L’autore converserà con la scrittrice Marta Morazzoni e con il collega giornalista Claudio Giua – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gianni Spartà presenta il volume “Don Vittorione l’Africano”. Serata, nell’ambito del Premio Chiara, dedicata alla vita straordinaria di Vittorio Pastori sabato 6 maggio ore 17.00 a Villa Calcaterra – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Momenti letterari nel borgo antico con la nevicata del secolo a Castiglione Olona. Domenica 7 maggio alle 15.30 nei locali dell’ex Sala consiliare, Greta Bienati presenta il suo romanzo “Insula perdita, l’amore al tempo della nevicata del secolo a Castiglione Olona” – Tutte le informazioni

VARESE – MALNATE – Favole a colazione e altri incontri sull’affido a maggio tra Varese e Malnate Il Servizio Affidi del distretto di Varese, gestito dalla cooperativa Proges e Ama, un sorriso per l’affido, propongono laboratori e incontri per adulti e bambini sul tema – Tutte le informazioni

MUSICA

TRADATE – A Tradate la musica di “A Chantar – Donne in musica tra Medioevo e Rinascimento”. Una straordinaria varietà di suoni e atmosfere sottolineate dalla ricchezza delle melodie e degli strumenti musicali medievali e rinascimentali – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La stagione sinfonica di Busto Arsizio chiude con la grande chitarrista cinese Xuefei Yang. Domenica 7 maggio con l’Orchestra Du.Ca. proporrà il celebre Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra – Tutte le informazioni

MARNATE – Marnate celebra la musica: concerto di pianoforte a quattro mani e canto. La manifestazione “Mondo Musica Marnate” è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati della musica, offre un’importante vetrina per artisti provenienti da tutto il mondo – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TRADATE – Occasioni d’avventura con tre film per bambini e ragazzi a Tradate. La rassegna promossa da L’Aquilone di Tradate parte sabato 6 maggio alle 10 al Cinema Grassi con “Le avventure di Zarafa, la giraffa giramondo” – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Il Flauto magico è la Fiaba all’opera domenica alla Soms di Brusimpiano. Domenica 7 maggio alle ore 17 l’evento con la voce narrante di Liliana Maffei e le musiche dal vivo degli allievi delle civiche scuole musicali di Varese e Induno Olona – Tutte le informazioni

CINEMA – La storia dei primi astronauti della Nasa in un cineforum gratuito sabato sera a Varese. La Società Astronomica G.V.Schiaparelli organizza il cineforum del film “Uomini Veri” che racconta la vera storia dei primi sette astronauti selezionati dalla neonata NASA all’inizio degli anni Sessanta – Tutte le informazioni

COMABBIO – “Una specie di Alaska” in scena a Comabbio. Lo spettacolo è in programma sabato 6 maggio in Sala Lucio Fontana– Tutte le informazioni

BUSTO A.-CASTELLANZA – Pietre d’inciampo e uno spettacolo per ricordare i deportati della Ercole Comerio nei lager. La posa delle pietre d’inciampo avverrà alle 11 al parco Comerio. Alle 21 a Castellanza spettacolo tra danza, musica e storia per ricordare cosa avvenne 79 anni fa– Tutte le informazioni

NATURA

NATURA – Un’escursione gratuita per scoprire la Valle del Lanza con l’associazione Environmental. Domenica 7 maggio un’escursione per scoprire la Valle del Lanza, i suoi mulini e le sue antiche cave. La organizza l’associazione studentesca Environmental – Tutte le informazioni

INARZO – La Palude Brabbia partecipa alla festa delle Oasi Lipu. Domenica 7 maggio visite, laboratori e giochi tra arte e natura – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – La valle dell’oro: il Cai di Somma porta alla scoperta del Ticino dei cercatori. Fin dall’epoca celtico-romana il fiume ha restituito, tra sabbie e pietre, anche il metallo più prezioso. Una lunga storia che è protagonista del tradizionale “Calendimaggio”, escursione di primavera proposta dal Cai – Tutte le informazioni

NATURA – L’impatto delle munizioni per la caccia sui grandi rapaci: un incontro per parlarne. L’associazione Environmental organizza per sabato 6 maggio ad Arcisate un incontro per parlare dell’impatto delle munizioni di piombo che sono alla base di serie problematiche nelle popolazioni di grandi rapaci – Tutte le informazioni

SPORT

ALBIZZATE – La Festa dello Sport di Albizzate: un evento all’insegna del divertimento e dell’attività fisica per i più giovani. Il 6 maggio 2023, il Parco La Fornace di Albizzate ospiterà un pomeriggio di sport e giochi per i bambini delle scuole elementari e medie, con la collaborazione delle società sportive locali – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto Arsizio va alla scoperta del fourball. Quattro squadre di terza media impegnate nel torneo di sabato 6 maggio al PalAriosto. La disciplina è stata inventata dal professore bustocco Luciano Quattro – Tutte le informazioni

PODISMO – Piede d’Oro, domenica 7 maggio si corre a Malnate. Quinta prova stagionale per il circuito podistico: la gara è organizzata dall’Atletica Malnate su percorsi di 10 e 5 chilometri. Lo start alle ore 9 in via Pastore – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Il DGR 2023 si svela alle Officine dell’Acqua di Laveno. Venerdì 5 maggio (ore 21) la serata dedicata all’evento benefico mondiale del 21 maggio che prevede la partecipazione di motociclisti in abiti eleganti e classici. Varese è città leader per iscrizioni in Italia – Tutte le informazioni

