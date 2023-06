“La Finestra” di Malnate è pronta a fare festa con chef Barzetti

Tre giorni di divertimenti per l’associazione per persone con disabilità intellettive e relazionali

Saranno tre giorni di festa per l’Associazione “La Finestra” di Malnate, la realtà che da tantissimi anni si occupa di ragazzi con disabilità intellettive e relazionali. L’appuntamento è per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno all’area feste di via Pastore, a poche centinaia di metri dalla sede di via Di Vittorio.

Punto forte della tre giorni sarà la serata di sabato, quando ai fornelli ci sarà chef Sergio Barzetti (solo su prenotazione) che anche quest’anno si metterà all’opera per dare una mano all’associazione.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 giugno

ore 19.30: Cena ai sapori di mare, linguine allo scoglio, frittura mista di pesce;

ore 21.00: Dj set con Revival anni ’70, ’80, ’90

Sabato 17 giugno

ore 19.30: Cena con Chef Sergio Barzetti (Prenotazione obbligatoria entro giovedì 15 giugno telefonando al numero 0332 428604)

Domenica 18 giugno

ore 9.30 Santa Messa animata dai ragazzi dell’associazione alla Parrocchia San Martino a Malnate;

ore 12.30 Pranzo: pizzoccheri valtellinesi, frittura mista di pesce;

ore 19.30 Cena: lasagne alla bolognese, frittura mista di pesce;

ore 21.00 Dj set con musica & Karaoke.

Gli organizzatori ricordano che è sempre gradita la prenotazione al numero 0332428604