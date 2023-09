Tullio De Piscopo riporta Gianni Cazzola sul palco di Busto Arsizio con Eventi in Jazz

Sono stati Tullio De Piscopo e Gianni Cazzola i protagonisti della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Eventi in Jazz che prenderà il via il 1° ottobre proprio con lo storico batterista napoletano e il percussionista adottato da Busto Arsizio, oltre 60 anni fa. Un’amicizia, la loro, che viene da lontano e che ha spinto De Piscopo a volere ed ottenere una data all’interno della rassegna che sarà protagonista a Busto Arsizio e a Castellanza fino a novembre (qui il programma completo).

L’evento è stato presentato insieme agli assessori alla Cultura di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, e di Castellanza, Davide Tarlazzi, il sindaco Emanuele Antonelli e Mario Caccia di Abeat records, storico papà della manifestazione che richiama un pubblico di appassionati dalle orecchie molto fini e che offre nomi importanti del panorama jazzistico nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento è proprio con Cazzola, emiliano classe 1938 e da molti anni residente a Busto Arsizio, che sarà sul palco del Teatro Sociale della città con lo stesso De Piscopo e alcuni giovani talenti. Il batterista ha collaborato con un’infinità di famosi artisti, tra cui Billie Holiday, Chet Baker, Lee Konitz, Gerry Mulligan, Dexter Gordon, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Phil Woods, Ray Brown e Tom Harrel, suonando in tutto il mondo.

Negli ultimi vent’anni Cazzola si è dedicato, soprattutto, alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti come il pianista Simone Daclon e la sassofonista Sophia Tomelleri, coinvolgendoli in vari progetti. Al suo fianco, sul palco durante lo spettacolo ci saranno alcune giovani promesse del jazz italiano: il pianista Andrea Candeloro, il chitarrista Attilio Costantino, il contrabbassista Carlo Bavetta, il trombettista Cesare Mecca, il trombonista Didier Yon e il sassofonista Tommaso Profeta.

Info e biglietti

Tutti i concerti avranno inizio a partire dalle ore 21. I biglietti di ingresso avranno il costo di 10 euro; gratuito per gli Under 26. L’abbonamento ai cinque concerti sarà di 37,50 euro. Acquisti on line: www.biglietti.store

Informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.

On line: www.facebook.com/eventiinjazz / Instagram: Eventi in Jazz