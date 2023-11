A Sant’Ambrogio torna “pasta e fagioli in piazza”

Torna il tradizionale appuntamento santambrogino con la “Pasta e Fagioli in Piazza”, un evento ormai cult e sentito del rione varesino. Quest’anno più che mai, dal momento che l’associazione organizzatrice I Santambrogini Aps ha fatto recentemente sapere che non avrebbe riproposto l’edizione invernale di “Sant’Ambrogio in Strada 2023”. Ecco perché, giovedì 7 dicembre la Piazza Milite Ignoto sarà ancora più ricca di iniziative.

Oltre alla distribuzione della pasta e fagioli a offerta libera, saranno presenti bancarelle, espositori e realtà benefiche, nonché alcune rappresentanze del borgo. E ovviamente non mancherà la musica dal vivo con Seven Seas Orchestra, formazione varesina composta da Patrizio & Thomas Pedotti, Lorenzo Bellini e Alessio Gavioli che allieterà la serata con un set molto particolare di vintage music, dagli anni ’20, passando per l’hot jazz, la gipsy e il blues.

Un’altra novità è la straordinaria apertura del campo da basket di via Virgilio (davanti alla chiesa) che sarà adibito a parcheggio per i partecipanti all’evento e per i clienti delle attività santambrogine aperte in orario serale, fino a mezzanotte.

Inizio evento e distribuzione ore 18,00. Piazza Milite Ignoto, 21100 Varese (in caso di maltempo l’evento si terrà all’interno del Circolo).

Inizio musica ore 20,00

Ingresso libero

INFO: isantambroginiaps@gmail.com