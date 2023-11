Doppio evento per Cgil Varese contro la violenza sulle donne

Giovedì 23 novembre, con il patrocinio del Comune, un dibattito e uno spettacolo in occasione Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cgil Varese e Spi Cgil Varese, con il patrocinio del Comune di Varese, presentano lo spettacolo “Lucrezia e le altre. Dal mito le origini della violenza di genere”. L’appuntamento è per giovedì 23 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Montanari a Varese. Uno spettacolo di Farneto Teatro, con la drammaturgia di Elisabetta Vergani e Silvia Romani, e con l’interpretazione e la regia Elisabetta Vergani.

Lo spettacolo racconta il primo “Me too” della storia, denunciato da Lucrezia, matrona romana, violentata dal figlio di Tarquinio il Superbo, l’ultimo Re di Roma.

La serata sarà introdotta da un dibattito con la partecipazione di Stefania Filetti, Segretaria generale Cgil Varese, Erica Ardenti, Responsabile Coordinamento Donne Spi Cgil Lombardia, Marzia Giovannini, Presidente Eos Centro di Ascolto, Anna Danesi, Consigliera di Parità della Provincia di Varese, Marika Marino, Funzionaria Fp Cgil Varese.