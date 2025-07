A San Fermo di Varese con il cinema all’aperto arriva la magia Disney con Mufasa – Il Re Leone

Una serata all’aperto per tutta la famiglia con il prequel del celebre classico Disney

Prosegue la rassegna cinematografica estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese con un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Lunedì 4 agosto, al campetto di via Sette Termini a San Fermo, verrà proiettato Mufasa – Il Re Leone, il live action che racconta la storia del celebre personaggio prima degli eventi del classico Il Re Leone.

Una produzione Disney ricca di emozioni, avventure e magia in famiglia: il film è particolarmente indicato per bambini e ragazzi, ma coinvolge tutta la famiglia grazie ai suoi valori universali e alle splendide immagini.

L’inizio della proiezione è fissato per le 21.30. Non sono previsti posti a sedere attrezzati, quindi si invita il pubblico a portare con sé sedie, sgabelli o teli per godersi la visione più comodamente.

In caso di maltempo la serata sarà annullata. L’iniziativa si propone di promuovere la cultura e la socialità attraverso il cinema all’aperto, coinvolgendo i diversi quartieri di Varese.