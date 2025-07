Cinema sotto le stelle a Tradate: “Kung Fu Panda 4” all’Oratorio delle Ceppine

L’appuntamento è per domenica 27 luglio alle 21 all’Oratorio Sant’Anna alle Ceppine. In caso di maltempo la proiezione sarà fatta alla stessa ora al Cinema Grassi Ingresso gratuito

Appuntamento con il cinema all’aperto domenica 27 luglio a Tradate. Alle 21, nel cortile dell’Oratorio Sant’Anna alle Ceppine, sarà proiettato “Kung Fu Panda 4”, ultimo capitolo della saga animata prodotta da DreamWorks Animation e diretto da Mike Mitchell e Stephanie Stine (USA, 2024).

La proiezione fa parte della rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, promossa dal Comune di Tradate per offrire occasioni di svago e cultura durante i mesi estivi. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a famiglie, bambini e a chiunque voglia passare una serata di divertimento in compagnia del mitico panda Po e dei suoi amici.

Se le condizioni meteorologiche non permetteranno la proiezione all’aperto, l’evento si sposterà nella sala del Cinema Paolo Grassi, in via Bianchi, sempre a Tradate, mantenendo lo stesso orario.