Il Kaki Bike Tour arriva a Travedona Monate: pedalata e musica per la pace sul lago

L’arrivo dei ciclisti che attraverseranno il Veneto è la Lombardia è previsto per venerdì 8 agosto. Per l’occasione, una serata per immergersi nei suoi del “bagno di gong”

Venerdì 8 agosto Travedona Monate ospiterà una tappa del Kaki bike tour 2025 – rivers & lakes to peace, accogliendo la carovana di ciclisti che da Verona e raggiungerà Albagnano, promuovendo pace, nonviolenza e dialogo lungo un tragitto di 490 km. L’evento organizzato dall’associazione I Care e patrocinato dal Comune offrirà anche una serata suggestiva di musica e benessere da vivere insieme.

Il tour e il progetto: un messaggio di pace che attraversa l’Italia

Il Kaki bike tour nasce nel contesto del Kaki Tree Project, iniziativa che trasforma i semi degli alberi di kaki sopravvissuti alle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki come simbolo di rinascita e speranza.

Quest’anno, dal 3 al 10 agosto, il Kaki bike tour attraverserà fiumi e laghi del Nord Italia, toccando città come Desenzano, Gussago, Lecco, Morosolo, Casciago, Travedona Monate e Divignano per poi concludersi ad Albagnano (Vco).

Il programma della tappa a Travedona Monate

A Travedona Monate il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle 17:00 in Largo Don Milani, nel cuore del paese. Alle 21:00 ci comincerà il suggestivo bagno di gong: un’esperienza di relax unica guidata dalla musica (è consigliato arrivare 15 minuti in anticipo). In caso di maltempo, l’attività sarà trasferita in palestra.