19 eventi per passare il Ferragosto 2025 in provincia di Varese

Dalle sponde del Lago Maggiore ai borghi di montagna, il Ferragosto 2025 in provincia di Varese si colora di feste, musica, fuochi d’artificio e mercatini. Ecco una lista dedicata a chi trascorrerà il 15 agosto in provincia con tutti gli eventi in programma Comune per Comune.

Gli eventi di Ferragosto in provincia di Varese

EVENTI IN EVIDENZA

1. Angera, Ferragosto con gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® riempiranno di colori e di suoni il Lungolago di Angera, sulle sponde del Lago Maggiore. – Leggi l’articolo completo

2. Comerio, Ferragosto alla brace all’Opera Bistrò

Il Ferragosto ha il sapore della brace all’Opera Bistrò di Comerio: carne scelta, menù vegetariani e piatti per bambini, il tutto con vista mozzafiato dalla terrazza. Nei giorni 15, 16 e 17 sono anche in programma le escursioni in Grotta Remeron, per chi vuole unire gusto e natura – Leggi l’articolo completo

3. Laveno, fuochi d’artificio sul Lago Maggiore

Laveno Mombello ospita la 62ª edizione del Ferragosto Lavenese – Volo di Luci sul Lago, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico diffuso tra il centro storico, il lungolago e la spiaggia di Cerro. Una rassegna ricca e variegata, capace di unire tradizione e novità, con spettacoli per tutte le età e atmosfere capaci di coinvolgere residenti e turisti – Leggi l’articolo completo

4. Varese, Ferragosto Al Posto Giusto di Masnago

A Varese il Ferragosto si festeggia all’insegna della buona cucina e della compagnia. Venerdì 15 agosto, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago organizza una grigliata speciale aperta a tutti, con un menù pensato per celebrare la tradizione italiana e momenti di divertimento per adulti e bambini. L’appuntamento è nel giardino del locale, dove l’atmosfera informale e rustica sarà la cornice di una giornata di relax estivo – Leggi l’articolo completo

EVENTI FUORI PROVINCIA

5. Rescaldina, LATINFIEXPO per un 15 agosto pieno di ritmo

Ferragosto si avvicina e LATINFIEXPO è pronto ad accendere la festa con due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti di giovedì 14 e venerdì 15 agosto per celebrare l’estate in grande stile – Leggi l’articolo completo

GLI ALTRI EVENTI

6. Angera, oltre i mercatini, cinema sotto le stelle e attività nella natura

Ferragosto tra mercatini, cinema sotto le stelle e attività nella natura: bancarelle nel centro storico, proiezioni serali all’aperto e visite guidate sui sentieri panoramici per una giornata tra cultura e relax. Leggi l’articolo completo

7. Barasso, tre giorni di musica per la Festa dell’Assunta

Festa dell’Assunta 2025: tre giorni tra celebrazioni, musica dal vivo e momenti da vivere in compagnia in oratorio: una tradizione per la comunità di Barasso e per tutti i visitatori. Leggi l’articolo completo

8. Cuvio, chitarre in concerto

Al Teatro Comunale, il 15 agosto, protagoniste le chitarre in concerto: un appuntamento dedicato alla grande musica dal vivo. Leggi l’articolo completo

9. Laveno Mombello, in crociera sul Lago Maggiore per guardare i fuochi

Da Arona, Angera, Intra, Pallanza e Stresa la sera del 15 agosto partono le crociere sul lago Maggiore. Destinazione: le rive di Laveno con vista privilegiata sui fuochi d’artificio: l’esperienza più scenografica del Ferragosto lavenese. Leggi l’articolo completo

10. Maccagno con Pino e Veddasca, la Sagra di San Rocco

A Campagnano torna la Sagra di San Rocco: tre giorni di festa tra cucina tipica, musica e momenti di comunità affacciati sul lago Maggiore. Leggi l’articolo completo

11. Porto Ceresio, Ferragosto con street food e musica

“Rolling Truck Street Food Festival”: quattro giorni di gusto e musica sul lungolago con specialità da tutto il mondo e intrattenimento serale. Leggi l’articolo completo

12. Porto Ceresio, viaggio nell’arte con la mostra Volti

In paese è visitabile anche la mostra Volti di Angelo Salomone, un percorso dedicato al ritratto nell’arte contemporanea. Leggi l’articolo completo

13. Porto Valtravaglia, specialità gastronomiche e musica dal vivo sul lungolago

Programma di festa tra gastronomia, musica dal vivo e tradizione, con eventi che animeranno il centro e il lungolago. Leggi l’articolo completo

14. Ranco, il gran finale del “Ferragosto sotto il salice”

Ogni sera dal9 al 15 agosto ai Giardini a Lago “Gianni Rodari” musica dal vivo, spettacoli, cucina e attività per famiglie al “Ferragosto sotto il salice”. Il 15 agosto gran finale con la Panna e Fragola Live Band. Leggi l’articolo completo

15. Varese, continua la Festa della Montagna al Campo dei Fiori

Al Campo dei Fiori torna la Festa della Montagna: cinque giorni tra natura, musica, cultura e solidarietà con escursioni, concerti e cucina tipica. Leggi l’articolo completo

16. Varese, appuntamento con la tradizione alla festa di Bizzozzero

A Bizzozero la tradizionale festa di Ferragosto con musica, balli e cene tipiche da vivere insieme. Leggi l’articolo completo

17. Varese, una visita guidata speciale alla Sala Veratti

La Sala Veratti apre le porte al pubblico venerdì 15 agosto alle 16:30 per una visita guidata speciale di Ferragosto. Leggi l’articolo completo

18. Gorla Minore, un pranzo estivo per festeggiare Ferragosto insieme

Un pranzo estivo, leggero ma gustoso, all’insegna della buona cucina per festeggiare insieme la bella stagione. Leggi l’articolo completo

19. Somma Lombardo, visita di Ferragosto a Volandia

Una giornata alla scoperta di aerei, elicotteri, razzi spaziali, mongolfiere, simulatori e aree giochi per i piccoli. Leggi l’articolo completo