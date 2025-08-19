19 eventi per passare il Ferragosto 2025 in provincia di Varese
Feste popolari, concerti, fuochi d’artificio e sagre animeranno il 15 agosto del Varesotto con tante iniziative per tutte le età
Dalle sponde del Lago Maggiore ai borghi di montagna, il Ferragosto 2025 in provincia di Varese si colora di feste, musica, fuochi d’artificio e mercatini. Ecco una lista dedicata a chi trascorrerà il 15 agosto in provincia con tutti gli eventi in programma Comune per Comune.
Gli eventi di Ferragosto in provincia di Varese
EVENTI IN EVIDENZA
1. Angera, Ferragosto con gli Ambulanti di Forte dei Marmi
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® riempiranno di colori e di suoni il Lungolago di Angera, sulle sponde del Lago Maggiore. – Leggi l’articolo completo
2. Comerio, Ferragosto alla brace all’Opera Bistrò
Il Ferragosto ha il sapore della brace all’Opera Bistrò di Comerio: carne scelta, menù vegetariani e piatti per bambini, il tutto con vista mozzafiato dalla terrazza. Nei giorni 15, 16 e 17 sono anche in programma le escursioni in Grotta Remeron, per chi vuole unire gusto e natura – Leggi l’articolo completo
3. Laveno, fuochi d’artificio sul Lago Maggiore
Laveno Mombello ospita la 62ª edizione del Ferragosto Lavenese – Volo di Luci sul Lago, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico diffuso tra il centro storico, il lungolago e la spiaggia di Cerro. Una rassegna ricca e variegata, capace di unire tradizione e novità, con spettacoli per tutte le età e atmosfere capaci di coinvolgere residenti e turisti – Leggi l’articolo completo
4. Varese, Ferragosto Al Posto Giusto di Masnago
A Varese il Ferragosto si festeggia all’insegna della buona cucina e della compagnia. Venerdì 15 agosto, il ristorante Al Posto Giusto di Masnago organizza una grigliata speciale aperta a tutti, con un menù pensato per celebrare la tradizione italiana e momenti di divertimento per adulti e bambini. L’appuntamento è nel giardino del locale, dove l’atmosfera informale e rustica sarà la cornice di una giornata di relax estivo – Leggi l’articolo completo
EVENTI FUORI PROVINCIA
5. Rescaldina, LATINFIEXPO per un 15 agosto pieno di ritmo
Ferragosto si avvicina e LATINFIEXPO è pronto ad accendere la festa con due eventi imperdibili presso il Centro Commerciale di Rescaldina. Musica, cibo, danze e divertimento saranno i protagonisti assoluti di giovedì 14 e venerdì 15 agosto per celebrare l’estate in grande stile – Leggi l’articolo completo
GLI ALTRI EVENTI
6. Angera, oltre i mercatini, cinema sotto le stelle e attività nella natura
Ferragosto tra mercatini, cinema sotto le stelle e attività nella natura: bancarelle nel centro storico, proiezioni serali all’aperto e visite guidate sui sentieri panoramici per una giornata tra cultura e relax. Leggi l’articolo completo
7. Barasso, tre giorni di musica per la Festa dell’Assunta
Festa dell’Assunta 2025: tre giorni tra celebrazioni, musica dal vivo e momenti da vivere in compagnia in oratorio: una tradizione per la comunità di Barasso e per tutti i visitatori. Leggi l’articolo completo
8. Cuvio, chitarre in concerto
Al Teatro Comunale, il 15 agosto, protagoniste le chitarre in concerto: un appuntamento dedicato alla grande musica dal vivo. Leggi l’articolo completo
9. Laveno Mombello, in crociera sul Lago Maggiore per guardare i fuochi
Da Arona, Angera, Intra, Pallanza e Stresa la sera del 15 agosto partono le crociere sul lago Maggiore. Destinazione: le rive di Laveno con vista privilegiata sui fuochi d’artificio: l’esperienza più scenografica del Ferragosto lavenese. Leggi l’articolo completo
10. Maccagno con Pino e Veddasca, la Sagra di San Rocco
A Campagnano torna la Sagra di San Rocco: tre giorni di festa tra cucina tipica, musica e momenti di comunità affacciati sul lago Maggiore. Leggi l’articolo completo
11. Porto Ceresio, Ferragosto con street food e musica
“Rolling Truck Street Food Festival”: quattro giorni di gusto e musica sul lungolago con specialità da tutto il mondo e intrattenimento serale. Leggi l’articolo completo
12. Porto Ceresio, viaggio nell’arte con la mostra Volti
In paese è visitabile anche la mostra Volti di Angelo Salomone, un percorso dedicato al ritratto nell’arte contemporanea. Leggi l’articolo completo
13. Porto Valtravaglia, specialità gastronomiche e musica dal vivo sul lungolago
Programma di festa tra gastronomia, musica dal vivo e tradizione, con eventi che animeranno il centro e il lungolago. Leggi l’articolo completo
14. Ranco, il gran finale del “Ferragosto sotto il salice”
Ogni sera dal9 al 15 agosto ai Giardini a Lago “Gianni Rodari” musica dal vivo, spettacoli, cucina e attività per famiglie al “Ferragosto sotto il salice”. Il 15 agosto gran finale con la Panna e Fragola Live Band. Leggi l’articolo completo
15. Varese, continua la Festa della Montagna al Campo dei Fiori
Al Campo dei Fiori torna la Festa della Montagna: cinque giorni tra natura, musica, cultura e solidarietà con escursioni, concerti e cucina tipica. Leggi l’articolo completo
16. Varese, appuntamento con la tradizione alla festa di Bizzozzero
A Bizzozero la tradizionale festa di Ferragosto con musica, balli e cene tipiche da vivere insieme. Leggi l’articolo completo
17. Varese, una visita guidata speciale alla Sala Veratti
La Sala Veratti apre le porte al pubblico venerdì 15 agosto alle 16:30 per una visita guidata speciale di Ferragosto. Leggi l’articolo completo
18. Gorla Minore, un pranzo estivo per festeggiare Ferragosto insieme
Un pranzo estivo, leggero ma gustoso, all’insegna della buona cucina per festeggiare insieme la bella stagione. Leggi l’articolo completo
19. Somma Lombardo, visita di Ferragosto a Volandia
Una giornata alla scoperta di aerei, elicotteri, razzi spaziali, mongolfiere, simulatori e aree giochi per i piccoli. Leggi l’articolo completo
