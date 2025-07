Porto Ceresio, al via la mostra “Volti” di Angelo Salomone

Ritratti e poesie per raccontare l’animo umano al Palazzo della Cultura Luraschi

Dal 9 al 17 agosto 2025, il Palazzo della Cultura Luraschi di Porto Ceresio ospita “Volti”, la mostra personale di Angelo Salomone, dedicata alla memoria di Alberta e Pierluigi Corbetta. L’esposizione raccoglie ritratti realizzati con matite colorate, pastelli, oli e acrilici, in un percorso che unisce disegno e poesia per indagare la dimensione interiore dei soggetti rappresentati.

Un percorso tra sguardi e parole

L’inaugurazione è prevista sabato 9 agosto alle ore 16.00, con la presentazione di Barbara Calaba, autrice delle poesie che accompagnano i lavori. I versi nascono dall’osservazione dei tratti disegnati da Salomone e trasformano i volti in narrazioni intime, restituendo al pubblico emozioni e storie racchiuse nello sguardo.

L’evento è organizzato dal Comune di Porto Ceresio e dalla Biblioteca Comunale, con ingresso libero e gratuito.

L’arte come ricerca dell’anima

La tecnica di Salomone rivela un’evoluzione artistica che passa dall’esercizio rigoroso delle prime opere a una fase di maggiore libertà espressiva. Nei suoi lavori l’artista mira a cogliere “il dentro”, quell’universo nascosto che appartiene a ogni individuo.

Le parole del prof. Borgna descrivono così l’incontro tra disegni e poesia:

“Le immagini di Salomone e le poesie di Calaba nascono da incandescenze emozionali: ansia, inquietudine, speranza fragile e resistente. Disegni che sembrano avere anche una funzione catartica, come nell’arte-terapia, e poesie che si leggono con pathos, animate da una struggente musicalità.”

Programma e orari

Sabato 9 agosto ore 16.00 : apertura mostra e presentazione di Barbara Calaba

Orari di visita : Dal lunedì al venerdì: 16.00 – 19.00 Sabato e domenica: 16.00 – 21.00



La mostra resta aperta fino a domenica 17 agosto 2025.

Informazioni

L’esposizione si svolge presso il Palazzo della Cultura Luraschi, in via Mazzini a Porto Ceresio. L’ingresso è libero e non è necessaria prenotazione.