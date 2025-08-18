“The Fall Guy”: un film di azione con Ryan Gosling per il penultimo appuntamento con il cinema estivo di Busto Arsizio

Penultima serata della rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio, che sabato 23 agosto propone un titolo ad alto tasso di spettacolo. Come sempre, la proiezione si svolgerà nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, con ingresso libero nell’ambito della rassegna BA Estate 2025, curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

Il film in programma è “The Fall Guy” di David Leitch (2024, 126 minuti), ispirato all’omonima serie televisiva degli anni ’80. Protagonista è Ryan Gosling, nei panni di Colt Seavers, uno stuntman professionista che, dopo un infortunio e l’abbandono delle scene, viene richiamato sul set da Jody, regista e sua ex fidanzata (interpretata da Emily Blunt), per ritrovare il protagonista del film scomparso misteriosamente. Tra inseguimenti rocamboleschi, citazioni meta-cinematografiche e momenti di puro intrattenimento, la pellicola alterna azione spericolata e commedia romantica, con una riflessione affettuosa sul mondo del cinema e su chi lavora dietro le quinte. La regia di Leitch, già noto per Bullet Train e Atomic Blonde, garantisce ritmo serrato e uno stile visivo spettacolare, in equilibrio tra adrenalina e autoironia.

La proiezione avrà luogo nel giardino di Villa Calcaterra, in via Magenta 70, con ingresso gratuito e circa 100 posti a sedere disponibili. L’inizio è previsto alle 21.00. In caso di maltempo, la proiezione sarà annullata.

La rassegna continuerà ogni sabato fino al 30 agosto, proponendo sette titoli selezionati per offrire varietà e qualità al pubblico.