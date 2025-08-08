Un viaggio tra le canzoni italiane con gli MDF: appuntamento a Castiglione Olona

Un viaggio musicale lungo l’Italia, tra emozioni, ricordi e canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese. A Castiglione Olona, sabato 30 agosto dalle ore 21, piazza Garibaldi si trasforma in palcoscenico per lo spettacolo “Un viaggio per l’Italia attraverso i cantautori italiani”, un evento che unisce cultura e intrattenimento.

A guidare il pubblico lungo questa traversata musicale saranno gli MDF, band varesina che si distingue per la capacità di restituire con sensibilità e intensità l’anima della musica d’autore. Il repertorio spazierà da nord a sud, con tappe sonore che toccheranno ogni regione attraverso le voci e le parole dei più grandi cantautori italiani.

La serata si propone come un omaggio collettivo alle voci che hanno segnato intere generazioni: da De André a Dalla, da Battisti a Battiato, passando per Conte, Guccini, Fossati, fino ai protagonisti più recenti del panorama italiano. Ogni brano sarà occasione per riscoprire storie di vita, sogni e realtà di un Paese che si racconta anche e soprattutto attraverso la musica.

Con la loro performance, gli MDF intendono restituire al pubblico la forza evocativa della canzone d’autore italiana, intrecciando note, parole e immagini in un racconto che parla di amore, speranza, impegno civile e identità culturale.

L’evento è promosso dal Comune di Castiglione Olona e si inserisce nel programma delle iniziative culturali estive che animano il borgo durante la bella stagione. L’ingresso è libero e l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00. In caso di maltempo, saranno comunicate eventuali variazioni tramite i canali ufficiali del Comune. Per informazioni si può contattare l’email cultura@comune.castiglione-olona.va.it