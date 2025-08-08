Castiglione Olona
Un viaggio tra le canzoni italiane con gli MDF: appuntamento a Castiglione Olona
Sabato 30 agosto alle 21 in piazza Garibaldi un concerto dedicato ai grandi autori della musica nazionale. L’Italia si racconta con le canzoni
Un viaggio musicale lungo l’Italia, tra emozioni, ricordi e canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese. A Castiglione Olona, sabato 30 agosto dalle ore 21, piazza Garibaldi si trasforma in palcoscenico per lo spettacolo “Un viaggio per l’Italia attraverso i cantautori italiani”, un evento che unisce cultura e intrattenimento.
A guidare il pubblico lungo questa traversata musicale saranno gli MDF, band varesina che si distingue per la capacità di restituire con sensibilità e intensità l’anima della musica d’autore. Il repertorio spazierà da nord a sud, con tappe sonore che toccheranno ogni regione attraverso le voci e le parole dei più grandi cantautori italiani.
La serata si propone come un omaggio collettivo alle voci che hanno segnato intere generazioni: da De André a Dalla, da Battisti a Battiato, passando per Conte, Guccini, Fossati, fino ai protagonisti più recenti del panorama italiano. Ogni brano sarà occasione per riscoprire storie di vita, sogni e realtà di un Paese che si racconta anche e soprattutto attraverso la musica.
Con la loro performance, gli MDF intendono restituire al pubblico la forza evocativa della canzone d’autore italiana, intrecciando note, parole e immagini in un racconto che parla di amore, speranza, impegno civile e identità culturale.
L’evento è promosso dal Comune di Castiglione Olona e si inserisce nel programma delle iniziative culturali estive che animano il borgo durante la bella stagione. L’ingresso è libero e l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.00. In caso di maltempo, saranno comunicate eventuali variazioni tramite i canali ufficiali del Comune. Per informazioni si può contattare l’email cultura@comune.castiglione-olona.va.it