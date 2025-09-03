Varese News

A Laveno appuntamento sul battello a vapore per il concerto di Carmen et les Papillons

L’evento è in programma per venerdì 5 settembre, alle 21.30, al Porto Antico di Laveno, a bordo del Gredo

Generico 01 Sep 2025
Spettacoli

05 Settembre 2025

Venerdì 5 settembre, alle 21.30, il Porto Antico di Laveno, a bordo del Gredo, un antico battello a vapore, accoglierà il pubblico per un concerto dal sapore speciale.

Protagoniste saranno Carmen et les Papillons, che proporranno un viaggio musicale attraverso il cantautorato femminile italiano: dai ritmi spensierati degli anni del twist fino a intense reinterpretazioni di brani più recenti.

Un evento che unisce il fascino della tradizione alle emozioni del presente, trasformando la riva del lago in un palcoscenico sospeso tra acqua e cielo. L’ingresso è libero, un invito a vivere insieme un’esperienza che promette di restare impressa nella memoria di chi parteciperà.

(foto sopra dal profilo facebook di Carmen et les Papillons di Guido Belli)

3 Settembre 2025
