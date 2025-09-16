Pole dance e musica dal vivo: un’unione di talenti in piazza del Podestà a Varese

Un incontro speciale tra due forme artistiche che sembrano lontane, ma che si intrecciano perfettamente creando un’esperienza unica: la pole dance e la musica dal vivo. Alice, insegnante e performer di pole dance, e sua sorella Giorgia, giovane cantautrice e cantante chitarra, portano in scena un’originale esibizione in Piazza del Podestà, a Varese, questo domenica 21 settembre, dalle 16 alle 18. L’evento, che promette di essere un’esplosione di energia creativa, sarà un momento di intrattenimento gratuito per tutti i passanti.

Questa performance non è solo un incontro di discipline artistiche, ma anche un atto di inclusività culturale, con l’intento di mostrare come diversi linguaggi artistici possano unirsi in modo naturale e spontaneo. In questo caso, la musica dal vivo di Giorgia, con la sua chitarra e la sua voce, accompagnerà le evoluzioni acrobatiche e suggestive di Alice che, tra danza e sport, porterà la pole dance come espressione artistica ad alti livelli di coinvolgimento. La magia dell’esibizione si sposerà con l’ambiente vivace di Piazza del Podestà, aprendo la città a una forma di arte di strada sempre più apprezzata.

Un evento che nasce dal cuore della città, pensato per coinvolgere e fare parte della vita di tutti, portando l’arte nelle piazze per permettere a tutti di godere della bellezza e della creatività che ne scaturiscono.

Sarà un’occasione perfetta per respirare la vitalità culturale di Varese e riscoprire quanto la città possa offrire a livello di creatività. Per chi fosse interessato, l’invito è a partecipare in prima persona, godendo di un evento gratuito e aperto a tutti.

Per seguire le due artiste e rimanere aggiornati sull’evento, si possono seguire i rispettivi profili Instagram:

@larossapole per Alice

@iamiride21 per Giorgia.