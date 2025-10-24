Cosa fare con i bambini nel weekend del 24, 25 e 26 ottobre a Varese e nel Varesotto

Foto di Studio_Iris da Pixabay

Aperto venerdì mattina dalla carica dei 500 bambini di 4 e 5 anni che hanno giocato le Pulciniadi in piazza Repubblica a Varese, quest’ultimo weekend di ottobre baciato dal sole festeggia lo sport, anche per i bambini in attesa di Halloween.

Per le famiglie tante occasioni di gioco, spettacoli, laboratorio ed escursioni per godersi i colori e i sapori d’autunno.

EVENTI

CASTRONNO – Domenica a Materia arriva la Festa della Zucca, un pomeriggio di laboratori, giochi e sapori per grandi e piccini, tra natura, sorrisi e atmosfera autunnale con Bioroam – Azienda Agricola Biologica – L’evento

VARESE – Inaugurata dalle Pulciniadi, la Varese City Run prosegue sabato e domenica ai Giardini Estensi con tante attività creative e occasioni di sport, fino alla Family Run domenica mattina da vivere in piena libertà con tutta la famiglia per scoprire un modo diverso di stare bene in città – La manifestazione

AZZATE – Prosegue la Festa d’Autunno al Roccolo di Vegonno, un evento dedicato a famiglie e bambini da vivere insieme anche il 25 e 26 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19 – Qui tutte le info

INDUNO OLONA – Cortili in festa domenica all’associazione Borgo Olonese di via Re Magi 20, promettendo una giornata ricca di attività per grandi e piccini, con caldarroste, musica e mercatini – L’iniziativa

LUVINATE – L’associazione Cacciatori del Poggio organizza la Festa d’Autunno domenica con caldarroste, mercatini di hobbisti e attività per i bambini – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Forza, movimento, equilibrio: questa la fisica quotidiana da capire e sperimentare sabato pomeriggio nel nuovo laboratorio del Thinker Lab Ingranaggi e leve in movimento dedicato alle macchine semplici utili a ottenere una “super forza” – Come partecipare

BESANO – Sabato 25 ottobre alle ore 15 al Museo dei fossili di Besano c’è Nuotare nel mare del Triassico, la prima di due visite guidate con laboratorio promosse nel Varesotto da Abbonamento musei – Scopri di più

ANGERA – Sabato pomeriggio alle ore 15.30 al Centro ricreativo Adamo Grossi, la Compagnia Roggero guida i bambini in Memorie del legno, letture animate seguite dal laboratorio creativo Burattini forchettini per il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti – Il programma

SPETTACOLI

GALLARATE – Sabato pomeriggio al Teatro delle Arti va in scena la Compagnia teatrale Dietro le Quinte con Il piccolo principe, uno spettacolo per bambini e famiglie, ispirato al celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry – Leggi qui

SARONNO – Cuore di Claudio Milani è lo spettacolo dove teatro, musica e tecnologia si fondono in un linguaggio scenico poetico e immersivo. Uno spettacolo da non perdere, che domenica pomeriggio apre la stagione per bambini e famiglie al Teatro Giuditta Pasta – L’articolo

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio alle ore 17.30 il Teatro Sant’Anna ospita la Compagnia L’asino che vola per lo spettacolo Sacco pieno sacco voto che chiude il ciclo di eventi benefici Comunità in arte per tutti – Lo spettacolo

VARESE – Domenica 26 ottobre alle ore 16.30 la rassegna di Circo Teatro di Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese, riparte con The Big Bang, con uno spettacolo esilarante don gli artisti del Circo Bottoni, preceduto da una merenda condivisa – L’iniziativa

VARESE – Il musical La Sirenetta – La voce dell’Oceano della Compagnia Neverland domenica pomeriggio arriva al Teatro di Varese dove rivive per un giorno fiaba di Anderson – Tutte le info

ESCURSIONI

TRADATE – Nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con Ecoplanetario tra caldarroste e viaggi spaziali alla scoperta del cielo di Halloween – l’Evento

LONATE CEPPINO – Domenica 26 ottobre l’associazione Tra Parentesi aps organizza una camminata rigenerante nel verde dei boschi di Lonate Ceppino, pensata per tutti, grandi e piccoli- Tutte le infor

LONATE POZZOLO – Sabato pomeriggio i sentieri del Parco del Ticino diventano palcoscenico naturale per Hocus Pocus, una speciale passeggiata letteraria nel bosco aspettando Halloween tra atmosfere gotiche, leggende, storie di fantasmi e conoscenza di flora e fauna – Tutte le informazioni

COMERIO – Nelle domeniche di ottobre le ultime possibilità dell’anno di esplorare la Grotta Remeron prima che scatti il periodo invernale di riserva naturalista e faunistica della zona. Grandi e piccini avranno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori per poi scendere in grotta, fino a -50 metri di profondità – L’iniziativa

MAMMA E PAPÀ

OLGIATE OLONA – Si intitola Chiamami Adulto l’incontro di Venerdì sera con lo psicologo Matteo Lancini sul benessere degli adolescenti per il ciclo “Insieme per il benessere”, iniziativa pensata per promuovere la crescita sostenibile, il benessere sociale e rafforzare i legami comunitari – Come partecipare

VARESE – Brunch solidale in riva al lago alla Schiranna sabato mattina per un momento conviviala sostegno dell’associazione Amico Fragile che si occupa di giovani contro bullismo e cyberbullismo – Tutte le informazioni

RESCALDINA – Sabato mattinain Auditorium l’incontro Voci dall’Affido, con testimonianze di genitori e del magistrato Alda Maria Vanoni – Qui tutte le info

PER TUTTI – Lucelago illumina Azzate e Cazzago Brabbia con arte, poesia e memoria d’acqua, mentre alla Schiranna le rive delk lago diventano occasione per sostenere i giovani contro bullismo e cyberbullismo in un brunch solidale. E poi castagnate, trippa, polenta e solidarietà per un fine settimana all’insegna della buona cucina e della compagnia. – Che fare nel weekend

CASTAGNATE

CANTELLO – Sabato e domenica torna la Castagnata Alpina per un fine settimana all’insegna della buona cucina e della compagnia – Tutte le informazioni

SARONNO – Profumo di castagne e solidarietà con la Castagnata dell’Avis comunale con i volontariimpegnati in piazza per tutta la giornata di sabato – Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 26 ottobre in piazza del Podestà un pomeriggio di caldarroste, vin brulè e solidarietà a sostegno del progetto “Il corpo che parla” con la Castagnata della cooperativa Il Millepiedi – Tutte le info

VARESE – Torna la Castagnata in Canile: un pomeriggio di festa, condivisione e amore per gli animali, tra volontari e cittadini – Tutte le info

SOMMA LOMBARDO – La 43ª edizione della Castagnata Sommese si terrà in piazza Visconti nelle giornate di sabato 25, domenica 26, venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025 – Tutte le informazioni